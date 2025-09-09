Mỹ đối mặt nguy cơ hoàn lại 1 ngàn tỉ USD thuế quan?

Tuy nhiên, số tiền đó (và còn nhiều hơn thế nữa) có thể phải hoàn trả nếu Tòa án Tối cao xác nhận phán quyết của các tòa án cấp dưới rằng các loại thuế này là bất hợp pháp.

Trong một văn bản gửi lên Tòa án Tối cao hồi tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cảnh báo rằng con số hoàn trả có thể lên tới 750 tỉ đến 1 ngàn tỉ USD.

Tổng số tiền kể trên bao gồm hơn 72 tỉ USD tiền thuế đã được Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ thu, và cả số tiền dự kiến tiếp tục thu được cho đến tháng 6 năm sau.

Trình bày với Tòa án Tối cao, ông Bessent nhấn mạnh việc phải hoàn trả khoản tiền khổng lồ này có thể gây ra sự gián đoạn đáng kể cho nền kinh tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tân Hoa xã

Trước nguy cơ tài chính này, chính quyền ông Donald Trump đã yêu cầu Tòa án Tối cao nhanh chóng thụ lý và đưa ra phán quyết rằng các loại thuế này là hợp pháp, thay vì chờ đợi đến mùa hè năm sau như thông lệ.

Tòa án ra phán quyết càng sớm thì chính phủ càng phải hoàn trả ít tiền hơn, nếu đa số thẩm phán nhận thấy chính sách thuế quan đối ứng là bất hợp pháp.

Tổng biện lý D. John Sauer trích dẫn lời Tổng thống Donald Trump dự đoán nếu Mỹ bị buộc phải hoàn trả hàng ngàn tỉ USD, nền kinh tế sẽ sụp đổ, thay vì "tiếp tục thành công chưa từng có".

Theo đài CNBC, cuộc chiến pháp lý này xoay quanh việc liệu Tổng thống Donald Trump có vượt quá quyền hạn của mình khi sử dụng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp quốc tế để biện minh cho việc áp thuế nặng lên gần như mọi đối tác thương mại của Mỹ hay không.

Hai tòa án cấp dưới phán quyết rằng ông Donald Trump đã lạm quyền, nhưng chính quyền của ông đang cố gắng để Tòa án Tối cao lật ngược các phán quyết này.

Ông Ryan Majerus, đối tác của Hãng luật King & Spalding (Mỹ), nhận định rằng việc chính quyền ông Donald Trump nộp đơn sớm "ít nhất làm tăng khả năng chúng ta có thể thấy một quyết định từ Tòa án Tối cao vào cuối năm nay".

CNBC cho rằng việc chính phủ Mỹ hoàn thuế không phải là chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, số tiền mà chính quyền ông Donald Trump có thể bị buộc phải hoàn trả thì lại chưa từng có trong lịch sử.

Dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, một số nhà nhập khẩu Trung Quốc cũng từng được hoàn thuế, nhưng số tiền đó chỉ là tương đối nhỏ.