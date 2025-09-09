Mỹ đối mặt nguy cơ hoàn lại 1 ngàn tỉ USD thuế quan?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ đối mặt nguy cơ hoàn lại 1 ngàn tỉ USD thuế quan?

Huệ Bình

(NLĐO) – Chính phủ Mỹ đã thu về hàng chục tỉ USD từ chính sách thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, số tiền đó (và còn nhiều hơn thế nữa) có thể phải hoàn trả nếu Tòa án Tối cao xác nhận phán quyết của các tòa án cấp dưới rằng các loại thuế này là bất hợp pháp.

Trong một văn bản gửi lên Tòa án Tối cao hồi tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cảnh báo rằng con số hoàn trả có thể lên tới 750 tỉ đến 1 ngàn tỉ USD.

Tổng số tiền kể trên bao gồm hơn 72 tỉ USD tiền thuế đã được Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ thu, và cả số tiền dự kiến tiếp tục thu được cho đến tháng 6 năm sau.

Trình bày với Tòa án Tối cao, ông Bessent nhấn mạnh việc phải hoàn trả khoản tiền khổng lồ này có thể gây ra sự gián đoạn đáng kể cho nền kinh tế.

Ông Donald Trump đối mặt nguy cơ hoàn lại 1 ngàn tỉ USD thuế quan - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tân Hoa xã

Trước nguy cơ tài chính này, chính quyền ông Donald Trump đã yêu cầu Tòa án Tối cao nhanh chóng thụ lý và đưa ra phán quyết rằng các loại thuế này là hợp pháp, thay vì chờ đợi đến mùa hè năm sau như thông lệ.

Tòa án ra phán quyết càng sớm thì chính phủ càng phải hoàn trả ít tiền hơn, nếu đa số thẩm phán nhận thấy chính sách thuế quan đối ứng là bất hợp pháp.

Tổng biện lý D. John Sauer trích dẫn lời Tổng thống Donald Trump dự đoán nếu Mỹ bị buộc phải hoàn trả hàng ngàn tỉ USD, nền kinh tế sẽ sụp đổ, thay vì "tiếp tục thành công chưa từng có".

Theo đài CNBC, cuộc chiến pháp lý này xoay quanh việc liệu Tổng thống Donald Trump có vượt quá quyền hạn của mình khi sử dụng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp quốc tế để biện minh cho việc áp thuế nặng lên gần như mọi đối tác thương mại của Mỹ hay không.

Hai tòa án cấp dưới phán quyết rằng ông Donald Trump đã lạm quyền, nhưng chính quyền của ông đang cố gắng để Tòa án Tối cao lật ngược các phán quyết này.

Ông Ryan Majerus, đối tác của Hãng luật King & Spalding (Mỹ), nhận định rằng việc chính quyền ông Donald Trump nộp đơn sớm "ít nhất làm tăng khả năng chúng ta có thể thấy một quyết định từ Tòa án Tối cao vào cuối năm nay".

CNBC cho rằng việc chính phủ Mỹ hoàn thuế không phải là chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, số tiền mà chính quyền ông Donald Trump có thể bị buộc phải hoàn trả thì lại chưa từng có trong lịch sử.

Dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, một số nhà nhập khẩu Trung Quốc cũng từng được hoàn thuế, nhưng số tiền đó chỉ là tương đối nhỏ.

Các chuyên gia thương mại khuyến cáo các doanh nghiệp nên giữ hồ sơ nhập khẩu cẩn thận và chuẩn bị sẵn sàng để nộp đơn yêu cầu hoàn tiền, vì quy trình này có thể sẽ rất phức tạp.

Một số nhà nhập khẩu thậm chí còn đang được các công ty bên thứ ba tiếp cận để mua lại quyền nhận tiền hoàn lại tiềm năng của họ với giá rất rẻ.

Những người mua lại quyền này đang đặt cược rằng Tòa án Tối cao sẽ ra phán quyết hủy bỏ các loại thuế mà ông Donald Trump đã áp đặt. Nếu điều đó xảy ra, họ sẽ nhận được một khoản lợi nhuận lớn.

Tin liên quan

Mỹ đưa cuộc chiến pháp lý về thuế quan lên Tòa án Tối cao

Mỹ đưa cuộc chiến pháp lý về thuế quan lên Tòa án Tối cao

Chính phủ Mỹ đã kêu gọi tòa án hủy bỏ phán quyết của Tòa Phúc thẩm Liên bang ngày 29-8

Mỹ: Tòa phúc thẩm tuyên bố thuế quan của Tổng thống Donald Trump là vi hiến

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ kháng cáo quyết định của tòa án về thuế quan.

Thêm cảnh báo thuế từ tổng thống Mỹ

Tổng thống Donald Trump cảnh báo áp thuế cao hơn với Trung Quốc nếu nước này hạn chế xuất khẩu nam châm đất hiếm

Donald Trump thuế quan của Mỹ thuế quan đối ứng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo