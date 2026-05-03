HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ dồn dập điều máy bay hạng nặng tới Trung Đông

Thu Hương

(NLĐO) - Tehran đề xuất lộ trình 30 ngày để Mỹ dỡ phong tỏa và mở lại eo biển Hormuz, trong khi quân đội Mỹ điều động phi đội hạng nặng đến Trung Đông.

Hãng thông tấn TASS ngày 3-5 dẫn nguồn tin từ trang Axios cho biết Iran đã chính thức chuyển đến phía Mỹ một bản kế hoạch bao gồm 14 điều khoản nhằm thiết lập một thỏa thuận khung cho khu vực.

Theo nội dung đề xuất, phía Tehran yêu cầu trong vòng 30 ngày, hai bên phải thống nhất được việc mở lại eo biển Hormuz, Mỹ phải chấm dứt hoàn toàn lệnh phong tỏa hàng hải và dừng các hoạt động quân sự tại Iran và Lebanon.

Phía Iran nêu rõ quan điểm rằng chỉ sau khi đạt được thỏa thuận này, các bên mới bắt đầu đàm phán về chương trình hạt nhân trong một tháng kế tiếp.

Song song với những chuyển động trên bàn ngoại giao, tình hình thực địa tại Trung Đông đang có dấu hiệu gia tăng nhiệt độ về mặt quân sự.

Hãng tin Anadolu dẫn dữ liệu từ ứng dụng theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy một sự gia tăng bất thường trong hoạt động của không quân Mỹ hướng về khu vực này.

Tính riêng trong ngày 2-5, hàng loạt máy bay vận tải chiến lược và máy bay tiếp dầu đã được triển khai từ châu Âu sang Trung Đông.

Các phi đội này bao gồm ít nhất 12 chiếc vận tải cơ hạng nặng C-17A Globemaster III xuất phát từ các căn cứ tại Đức, cùng với sự hiện diện của dòng máy bay vận tải lớn nhất của không quân Mỹ là C-5M Super Galaxy có tải trọng lên tới 127 tấn.

Iran đề xuất Mỹ mở lại eo biển Hormuz trong 30 ngày, máy bay Mỹ dồn dập tới Trung Đông - Ảnh 1.

Vận tải cơ hạng nặng C-17A Globemaster III rời đường băng trong hoạt động huấn luyện khả năng cơ động của quân đội Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ.

Ngoài các máy bay vận tải, quân đội Mỹ cũng tăng cường khả năng hậu cần và trinh sát khi điều động các dòng máy bay tiếp dầu Boeing KC-46 Pegasus và KC-135 Stratotanker hoạt động tại không phận quanh Israel và các vùng phụ cận.

Đặc biệt, một máy bay trinh sát tín hiệu RC-135W Rivet Joint đã được phát hiện đang vận hành tại khu vực gần Bahrain.

Một số chuyến bay vận tải khác khởi hành trực tiếp từ Mỹ hiện vẫn chưa xác định được điểm đến cụ thể, cho thấy một sự chuẩn bị quy mô lớn của Washington trong bối cảnh đối đầu trực diện với Tehran vẫn diễn biến phức tạp.

Tin liên quan

Hiện tượng gây chú ý tại căn cứ quân sự tuyệt mật Vùng 51 của Mỹ

Hiện tượng gây chú ý tại căn cứ quân sự tuyệt mật Vùng 51 của Mỹ

(NLĐO) - Nhiều trận động đất nhỏ đã được ghi nhận tại căn cứ không quân Mỹ ở bang Nevada trong những ngày cuối tháng 4 vừa qua, Daily Mail đưa tin.

VIDEO: 16 căn cứ ở 8 quốc gia: Cú ra đòn của Iran khiến Mỹ "chảy máu" hàng chục tỉ USD

(NLĐO) - Ảnh vệ tinh và các quan chức Mỹ tiết lộ nhiều radar, hệ thống liên lạc, máy bay bị Iran phá hủy; 16 căn cứ tê liệt, thiệt hại có thể tới 50 tỉ USD.

Điểm nóng xung đột ngày 3-5: "Độc chiêu" khôi phục năng lực quân sự của Iran

(NLĐO) – Iran đã tận dụng lệnh ngừng bắn để khai quật vũ khí bị vùi lấp dưới lòng đất và sẵn sàng sử dụng chúng cho màn đáp trả nếu tiếp diễn xung đột với Mỹ.

Mỹ Trung Đông Iran eo biển Hormuz đề xuất hoà bình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo