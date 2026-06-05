Mỹ đón làn sóng IPO "khủng"

Công ty không gian SpaceX của tỉ phú Elon Musk vừa ấn định mức giá cổ phiếu cố định là 135 USD trước khi chính thức chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ.

Theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) hôm 3-6, SpaceX cho biết họ dự kiến bán 555,6 triệu cổ phiếu, tương đương với mức huy động vốn lên tới 75 tỉ USD. Các tổ chức bảo lãnh phát hành có quyền mua thêm 83,33 triệu cổ phiếu theo mức giá IPO, với tổng giá trị khoảng 11,2 tỉ USD.

Ở mức giá 135 USD/cổ phiếu, theo đài CNBC, SpaceX được định giá vào khoảng 1.770 tỉ USD. Mức định giá này sẽ giúp SpaceX trở thành công ty lớn thứ 7 tại Mỹ tính theo vốn hóa thị trường. Dẫn đầu danh sách này là hãng công nghệ Nvidia, với giá trị 5.200 tỉ USD.

Công ty của tỉ phú Elon Musk dự kiến chính thức lên sàn Nasdaq vào ngày 12-6. Khi đó, đây sẽ là đợt IPO lớn nhất từ trước đến nay, với quy mô lớn hơn 3 lần kỷ lục thiết lập hồi năm 2014 khi Alibaba huy động được 21,8 tỉ USD.

Hồi tháng 2-2026, tỉ phú Elon Musk đã sáp nhập Công ty Trí tuệ nhân tạo xAI với SpaceX. Khi đó, công ty mới được định giá ở mức 1.250 tỉ USD. Các công ty của ông Musk cũng có nhiều mối liên kết tài chính chồng chéo. Chẳng hạn, hãng xe điện Tesla hiện nắm giữ 18,99 triệu cổ phiếu SpaceX, trị giá khoảng 2,56 tỉ USD theo mức giá IPO. Khi SpaceX tiến gần hơn tới thị trường đại chúng, ngày càng có nhiều đồn đoán cho rằng mục tiêu cuối cùng của tỉ phú Elon Musk là sáp nhập công ty này với Tesla. Theo đài CNBC, ông Musk đã thảo luận với các cộng sự về khả năng hợp nhất Tesla và SpaceX. Hai công ty này cũng dành thời gian phối hợp nguồn lực và chia sẻ nhân sự với nhau.

Một vụ phóng tên lửa của Công ty SpaceX tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở bang Florida - Mỹ. Ảnh: AP

Thông tin trên được công bố giữa lúc các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic và OpenAI đang chạy đua để niêm yết cổ phiếu ra công chúng. Anthropic đã đi trước đối thủ khi ngày 1-6 đã nộp bản cáo bạch IPO lên SEC. Tuyên bố của Anthropic cho biết bước đi này cho phép họ có lựa chọn lên sàn sau khi SEC hoàn tất quá trình xem xét. Kế hoạch IPO được đề xuất sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác.

Anthropic gần đây đã hoàn tất một vòng gọi vốn với mức định giá 965 tỉ USD, vượt qua OpenAI - doanh nghiệp được định giá 852 tỉ USD vào cuối tháng 3. OpenAI cũng đang chuẩn bị nộp bản cáo bạch IPO trong vài tuần tới và chuẩn bị tiến hành IPO sớm nhất vào quý IV năm nay.

Song song đó, thông tin Tập đoàn công nghệ Alphabet (Mỹ) lên kế hoạch bán 80 tỉ USD cổ phiếu nhằm tài trợ cho các dự án AI đang khiến thị trường rơi vào trạng thái "chưa từng có tiền lệ". Ông Anthony Gutman, đồng giám đốc điều hành Công ty Goldman Sachs International thuộc Tập đoàn Dịch vụ tài chính Goldman Sachs (Mỹ), đưa ra nhận định trên với đài CNBC hôm 3-6, đồng thời cho rằng đây là đợt phát hành kỷ lục ở mọi phương diện.

Trong một tuyên bố hôm 1-6, Alphabet, công ty mẹ của Google, cho biết đợt phát hành cổ phiếu này nhằm "tài trợ cho các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng điện toán AI đẳng cấp thế giới, qua đó đáp ứng nhu cầu đang tăng cao chưa từng thấy của khách hàng". Google đang tăng mạnh chi tiêu cho AI để không tụt lại phía sau trong cuộc đua với các đối thủ lớn khác. Công ty này gần đây dự báo mức chi tiêu vốn trong năm nay đạt mức 180-190 tỉ USD.



