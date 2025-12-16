Mỹ đồng ý cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine

Các quan chức Mỹ hôm 15-12 cho biết Washington đã đồng ý cung cấp những bảo đảm an ninh cho Kiev như một phần của thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Ukraine - Nga.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ không tiết lộ chi tiết về các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine.

Theo AP, thông tin trên được đưa ra sau các cuộc thảo luận mới nhất của phái đoàn Mỹ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại TP Berlin - Đức.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Berlin hôm 15-12 - Ảnh: AP

Cuộc đàm phán dẫn đầu bởi các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner, đã giúp thu hẹp khác biệt liên quan các biện pháp bảo đảm an ninh mà Kiev muốn được cung cấp, cũng như vấn đề liên quan vùng Donbas ở phía Đông Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó đã điện đàm với các nhà đàm phán và các lãnh đạo châu Âu. Các bên dự kiến tiếp tục gặp nhau vào cuối tuần này tại Mỹ.

Chính quyền ông Donald Trump dự định trình thỏa thuận liên quan vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine lên Thượng viện để bỏ phiếu thông qua.

Trong khi đó, RBC-Ukriane đưa tin nhà lãnh đạo Mỹ xác nhận rằng ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây.

Trong những tuần vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng cường các nỗ lực thúc đẩy hòa bình tại Ukraine, thông qua một kế hoạch gồm 28 điểm.

Sau nhiều cuộc gặp giữa phái đoàn Ukraine với các quan chức châu Âu và Mỹ, kế hoạch này đã được rút gọn xuống còn 20 điểm. Hiện nay, kế hoạch hòa bình được chia thành ba phần: thỏa thuận khung, các bảo đảm an ninh và việc phục hồi Ukraine sau xung đột.

Tuy nhiên, vấn đề nhượng lãnh thổ cho Nga vẫn là một điểm gây tranh cãi. Tại vòng thảo luận gần nhất về kế hoạch này ở Berlin, các bên đã đạt được đồng thuận đối với 90% các vấn đề - theo một quan chức Mỹ giấu tên.