Quốc tế

Ukraine “nhượng bộ”, Nga vẫn cứng rắn?

Hải Hưng

(NLĐO) - Ukraine phát tín hiệu sẵn sàng từ bỏ mục tiêu gia nhập liên minh quân sự NATO để chấm dứt xung đột với Nga trong khi lập trường Moscow vẫn cứng rắn.

Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa tiến hành cuộc đàm phán kéo dài 5 giờ đồng hồ với đặc phái viên Mỹ ở Berlin – Đức hôm 14-12. Tại đây, nhà lãnh đạo Ukraine ngỏ ý sẵn sàng từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO để sớm chấm dứt xung đột với Nga.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cho biết "đã đạt được rất nhiều tiến triển" sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ukraine, đồng thời xác nhận các bên sẽ tiếp tục làm việc vào sáng 15-12. Con rể của Tổng thống Donald Trump là ông Jared Kushner cũng tham gia các cuộc thảo luận này.

Ukraine “nhượng bộ”, Nga vẫn “cứng rắn”? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) cùng người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ở Washington – Mỹ ngày 18-8. Ảnh: Global Look Press

Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Dmytro Lytvyn, sau đó cũng lên tiếng xác nhận về các thông tin trên.

Cuộc đàm phán Ukraine – Mỹ được tổ chức dưới sự chủ trì của Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Một nguồn tin cho biết ông Merz chỉ phát biểu ngắn gọn trước khi rời đi để các bên tự thương lượng.

Nhiều lãnh đạo châu Âu khác dự định cũng có mặt tại Đức để tham vấn vào ngày hôm sau trong bối cảnh London (Anh), Paris (Pháp) và Berlin đang phối hợp điều chỉnh các đề xuất hòa bình của Mỹ. 

Trước thềm đàm phán, Tổng thống Zelensky đã đề xuất từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ phương Tây. Đây được xem là sự thay đổi lớn bởi Ukraine lâu nay coi NATO là lá chắn trước Nga và mục tiêu này được ghi trong hiến pháp.

Thay đổi này từ phía Ukraine cũng đáp ứng một trong những yêu cầu cốt lõi của Moscow, dù Kiev đến nay vẫn kiên quyết không nhượng bộ lãnh thổ.

Trong bối cảnh các nỗ lực hòa bình do Mỹ thúc đẩy còn gặp nhiều trở ngại, Nga vẫn thể hiện quan điểm cứng rắn.

Trợ lý Yury Ushakov của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng Ukraine không có khả năng gia nhập NATO, cũng không có khả năng kiểm soát lại bán đảo Crimea.

"Chắc chắn không thể xảy ra việc Ukraine tái kiểm soát Crimea" - RT dẫn lời trợ lý Tổng thống Nga và nhấn mạnh – "Kiev cũng không bao giờ đạt được tham vọng gia nhập NATO".

Nga đơn phương sáp nhập bán đảo Crimea  sau cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi vào năm 2014.

Moscow nhiều lần tuyên bố việc Ukraine gia nhập NATO là "lằn ranh đỏ" đối với họ.

Sau khi nổ ra xung đột với Nga vào tháng 2-2022, Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu này.

Hiện tại phía Moscow vẫn giữ yêu cầu Kiev phải rút quân hoàn toàn khỏi vùng Donbass, kể cả những nơi Nga chưa kiểm soát, xem như điều kiện để chấm dứt xung đột.


