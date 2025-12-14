Theo tạp chí Politico, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine có thể cân nhắc từ bỏ yêu cầu gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu Mỹ và các quốc gia phương Tây đưa ra những bảo đảm an ninh đáng tin cậy trong khuôn khổ đàm phán hòa bình với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine đang tìm kiếm các “bảo đảm an ninh song phương” với Mỹ, bao gồm những cam kết có tính ràng buộc tương tự Điều 5 của Hiến chương NATO, đồng thời mong muốn nhận được sự bảo vệ từ các đối tác châu Âu và một số quốc gia khác như Canada và Nhật Bản.

Điều 5 của Hiến chương NATO quy định nếu một thành viên của NATO bị tấn công thì cả khối sẽ cùng đáp trả.



"Và đó đã là một sự thỏa hiệp từ phía chúng tôi rồi" - ông Zelensky nói, đồng thời cho biết thêm rằng những đảm bảo như vậy cần được Quốc hội Mỹ phê chuẩn.

Trong bối cảnh đó, theo The Kyiv Independent, Ukraine và các nước châu Âu đang tham gia thảo luận về một kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm do Mỹ soạn thảo ban đầu, nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột với Nga. Kế hoạch này được cho là có đề cập tới khả năng nhượng bộ lãnh thổ, song Tổng thống Zelenskyy cho biết đến nay ông vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ Nhà Trắng về các đề xuất điều chỉnh mà phía Ukraine đã chuyển đến Mỹ.

Những phát biểu trên được đưa ra khi Tổng thống Zelensky tới Đức để tham gia các cuộc gặp với đại diện Mỹ và lãnh đạo châu Âu trong khuôn khổ thúc đẩy tiến trình hòa bình. Theo The Kyiv Independent, các quan chức cấp cao của Đức, Anh và Pháp dự kiến tham gia các cuộc họp trong ngày 14-12 tại Berlin.

Ngoài ra, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff được cho là sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Zelensky tại Đức.

