Quốc tế

Ukraine phát tín hiệu "thỏa hiệp" lớn trong đàm phán hòa bình

Thu Hương

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ám chỉ có thể từ bỏ đề nghị gia nhập NATO, ưu tiên các bảo đảm an ninh trong đàm phán hòa bình.

Theo tạp chí Politico, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine có thể cân nhắc từ bỏ yêu cầu gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu Mỹ và các quốc gia phương Tây đưa ra những bảo đảm an ninh đáng tin cậy trong khuôn khổ đàm phán hòa bình với Nga.

Ukraine phát tín hiệu có thể từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine đang tìm kiếm các “bảo đảm an ninh song phương” với Mỹ, bao gồm những cam kết có tính ràng buộc tương tự Điều 5 của Hiến chương NATO, đồng thời mong muốn nhận được sự bảo vệ từ các đối tác châu Âu và một số quốc gia khác như Canada và Nhật Bản.

Điều 5 của Hiến chương NATO quy định nếu một thành viên của NATO bị tấn công thì cả khối sẽ cùng đáp trả.

"Và đó đã là một sự thỏa hiệp từ phía chúng tôi rồi" - ông Zelensky nói, đồng thời cho biết thêm rằng những đảm bảo như vậy cần được Quốc hội Mỹ phê chuẩn.

Trong bối cảnh đó, theo The Kyiv Independent, Ukraine và các nước châu Âu đang tham gia thảo luận về một kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm do Mỹ soạn thảo ban đầu, nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột với Nga. Kế hoạch này được cho là có đề cập tới khả năng nhượng bộ lãnh thổ, song Tổng thống Zelenskyy cho biết đến nay ông vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ Nhà Trắng về các đề xuất điều chỉnh mà phía Ukraine đã chuyển đến Mỹ.

Những phát biểu trên được đưa ra khi Tổng thống Zelensky tới Đức để tham gia các cuộc gặp với đại diện Mỹ và lãnh đạo châu Âu trong khuôn khổ thúc đẩy tiến trình hòa bình. Theo The Kyiv Independent, các quan chức cấp cao của Đức, Anh và Pháp dự kiến tham gia các cuộc họp trong ngày 14-12 tại Berlin.

Ngoài ra, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff được cho là sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Zelensky tại Đức.

Tin liên quan

Mỹ đổi chiến thuật, “buông tay” cho Ukraine tấn công “hạm đội bóng tối” Nga?

Mỹ đổi chiến thuật, “buông tay” cho Ukraine tấn công “hạm đội bóng tối” Nga?

(NLĐO) – Theo tạp chí The Atlantic, Mỹ không phản đối Ukraine tấn công vào “hạm đội bóng tối” và nhà máy lọc dầu của Nga, thậm chí còn cung cấp tin tình báo.

Nga - Ukraine xoáy trọng tâm ngừng bắn vào vùng Donbas, quyết không nhượng bộ

(NLĐO) - Cố vấn cấp cao Điện Kremlin cho rằng lệnh ngừng bắn ở Ukraine chỉ khả quan sau khi Kiev rút quân hoàn toàn khỏi khu vực Donbas

EU dùng thủ tục khẩn cấp đối với 210 tỉ euro tài sản Nga

(NLĐO) - Liên minh châu Âu (EU) đã có quyết định đặc biệt nhằm khiến Hungary và Slovakia không thể phủ quyết việc sử dụng tài sản Nga cho Ukraine.

