Mỹ dự báo Việt Nam nhập khẩu gạo nhiều hơn cả Trung Quốc, tiếp tục xếp thứ 2 thế giới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Mỹ dự báo Việt Nam nhập khẩu gạo nhiều hơn cả Trung Quốc, tiếp tục xếp thứ 2 thế giới

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi khoảng 613 triệu USD để nhập khẩu gạo. Mỹ dự báo cả năm nay Việt Nam sẽ nhập tới 3,9 triệu tấn, vượt Trung Quốc

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vừa công bố báo cáo thương mại gạo toàn cầu với nhiều dự báo đáng chú ý.

Theo USDA, năm nay Việt Nam tiếp tục vượt Thái Lan (7 triệu tấn) để giữ vị trí nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới với sản lượng khoảng 7,9 triệu tấn.

TIN LIÊN QUAN

Tuy nhiên, Việt Nam đồng thời cũng đứng thứ hai thế giới về nhập khẩu gạo với khoảng 3,9 triệu tấn, chỉ sau Philippines với 5,5 triệu tấn.

Việt Nam nhập khẩu gạo nhiều hơn cả Trung Quốc (3,3 triệu tấn), Nigeria (2,9 triệu tấn), Liên minh châu Âu – EU (2,3 triệu tấn) và Iraq (2 triệu tấn).

Thậm chí, USDA dự báo đến năm 2027, lượng gạo nhập khẩu của Việt Nam có thể tăng lên 4 triệu tấn, trong khi Philippines lên 5,6 triệu tấn.

Theo USDA, nguyên nhân là nguồn cung trong nước thắt chặt, khiến nhu cầu nhập lúa từ Campuchia để xay xát, chế biến rồi tái xuất tăng lên.

- Ảnh 3.

Nguồn USDA

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 3,3 triệu tấn, thu về 1,57 tỉ USD, giảm 2,3% về khối lượng và giảm 11,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Ngành gạo xuất siêu 957 triệu USD, đồng nghĩa Việt Nam đã chi khoảng 613 triệu USD để nhập khẩu gạo trong cùng kỳ.

- Ảnh 4.

Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu lẫn nhập khẩu gạo

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu bình quân trong 4 tháng đầu năm 2026 chỉ đạt khoảng 468 USD/tấn, mức thấp nhất trong 5 năm qua.

Một trong những nguyên nhân là thiếu thông tin thị trường. Khi xuất hiện tin Philippines giảm giá mua, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã đồng loạt bán ra để giải phóng tồn kho, vô tình kéo giá xuống và cạnh tranh lẫn nhau.

Điều này dẫn đến nghịch lý: dù Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới nhưng hàng triệu người sống bằng nghề trồng lúa vẫn thuộc nhóm có thu nhập thấp trong ngành nông nghiệp.

Nông dân trồng lúa hiện vẫn chưa có khả năng điều tiết thị trường và chủ động thời điểm bán hàng như người trồng cà phê hay hồ tiêu.

Tin liên quan

Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam nói về "động thái lạ" của quốc gia nhập khẩu gạo số 1 thế giới

Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam nói về "động thái lạ" của quốc gia nhập khẩu gạo số 1 thế giới

(NLĐO) - Thị trường số 1 của gạo Việt, chiếm đến 40% sản lượng xuất khẩu, vẫn tạm thời đóng cửa và chưa biết khi nào mở lại

Việt Nam nhập gạo nhiều thứ 2 thế giới

(NLĐO) – Trong 9 tháng đầu năm 2025, số tiền các doanh nghiệp Việt Nam chi ra để nhập khẩu gạo thậm chí còn nhiều hơn cả lúa mì và đậu nành

Việt Nam chi 1 tỉ USD nhập khẩu gạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói gì?

(NLĐO) - Trong 3 năm gần đây, nhập khẩu gạo có xu hướng tăng từ 689 triệu USD (năm 2022) lên 860 triệu USD (2023) và dự kiến năm 2024 lên đến 1,3 tỉ USD.

Việt Nam nhập khẩu gạo nhiều hơn cả Trung Quốc Việt Nam nhập khẩu nhiều số 2 thế giới Việt Nam nhập khẩu 3,9 triệu tấn gạo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo