Quốc tế

Mỹ gửi thông điệp cứng rắn tới các "ông lớn" dầu khí, liên quan tình hình Venezuela

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Tờ Politico hôm 3-1 đưa tin Nhà Trắng đang phát đi thông điệp cứng rắn tới những tập đoàn dầu khí Mỹ có mối liên hệ với Venezuela.

Cụ thể, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu những công ty này xây dựng lại cơ sở hạ tầng bơm dầu thô ở Venezuela nếu muốn nhận bồi thường đối với tài sản bị Caracas tịch thu trước đó.

Một số nguồn tin tiết lộ với Politico rằng trong nhiều cuộc tiếp xúc gần đây, giới chức Nhà Trắng nói rõ với lãnh đạo doanh nghiệp dầu khí về việc Washington sẵn sàng hỗ trợ đòi bồi thường các giàn khoan, đường ống cùng tài sản từng bị chính quyền Caracas quốc hữu hóa.

Mỹ gửi thông điệp tới các "ông lớn" dầu khí, liên quan Venezuela - Ảnh 1.

Tàu chở dầu Evana cập cảng El Palito ở TP Puerto Cabello - Venezuela. Ảnh: AP

Tuy nhiên, điều kiện then chốt kèm theo là doanh nghiệp chấp nhận bỏ ra hàng tỉ USD khôi phục hạ tầng dầu khí đang xuống cấp nghiêm trọng tại Venezuela.

Phát biểu công khai trên truyền hình sáng 3-1 (giờ địa phương), ông Donald Trump cho biết ông kỳ vọng các tập đoàn dầu khí Mỹ "rót tiền lớn", sửa chữa hạ tầng dầu mỏ bị tàn phá và đưa dòng dầu chảy trở lại.

"Chúng ta sẽ xây dựng lại cơ sở hạ tầng dầu mỏ, điều này đòi hỏi hàng tỉ USD mà các công ty dầu mỏ sẽ trực tiếp chi trả" - tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Dù vậy, nhiều lãnh đạo ngành dầu khí Mỹ vẫn tỏ ra dè dặt.

Họ lo ngại rủi ro chính trị, an ninh, khả năng bảo đảm an toàn cho nhân sự, cũng như chi phí quá lớn để khôi phục các mỏ dầu đã xuống cấp suốt hàng chục năm. 

Một số ý kiến cho rằng Washington hiện chưa có kế hoạch dài hạn rõ ràng về vấn đề Venezuela.

Politico nhận định chính quyền ông Trump coi việc đưa doanh nghiệp Mỹ quay lại Venezuela là giải pháp ngăn Trung Quốc tiếp tục hưởng lợi dầu thô giá rẻ từ quốc gia Nam Mỹ này, đồng thời tái khẳng định ảnh hưởng của Washington ở khu vực Trung Đông.

Venezuela quốc hữu hóa ngành dầu mỏ vào thập niên 1970, thành lập tập đoàn Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Theo Viện Năng lượng có trụ sở tại London (Anh), Venezuela nắm giữ khoảng 17% trữ lượng dầu mỏ toàn cầu, tương đương 303 tỉ thùng, vượt qua Ả Rập Saudi. Tuy nhiên, sản lượng khai thác của nước này chỉ đạt một phần nhỏ so với công suất do vấn đề quản lý, thiếu đầu tư và các biện pháp trừng phạt - theo số liệu chính thức.

Venezuela là một trong những thành viên sáng lập của Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng với Iran, Iraq, Kuwait và Ả Rập Saudi. Trong những năm 1970, nước này từng sản xuất tới 3,5 triệu thùng/ngày, chiếm hơn 7% sản lượng dầu toàn cầu khi đó.

Tuy nhiên, sản lượng giảm xuống dưới 2 triệu thùng/ngày trong thập niên 2010 và trung bình chỉ khoảng 1,1 triệu thùng/ngày vào năm 2025 do các khó khăn trong khai thác.

