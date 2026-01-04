Venezuela có tổng thống lâm thời

Đây là điều được quy định trong Hiến pháp Venezuela, vốn dự liệu các kịch bản khác nhau khi tổng thống vắng mặt.

Theo các Điều 233 và 234, dù sự vắng mặt là tạm thời hay vĩnh viễn, phó tổng thống sẽ tiếp quản các nhiệm vụ của tổng thống.

Bà Delcy Rodríguez - hiện đồng thời giữ chức bộ trưởng tài chính và dầu mỏ - đã được bổ nhiệm làm tổng thống lâm thời của Venezuela vào chiều 3-1 (giờ địa phương), theo phán quyết của Tòa Hiến pháp thuộc Tòa án Tối cao Venezuela.

Bà Delcy Rodríguez trong một cuộc họp báo ở thủ đô Caracas - Venezuela. Ảnh: AP

Vài giờ sau khi ông Nicolás Maduro và vợ ông, bà Cilia Flores, bị bắt, bà Delcy Rodríguez đã chủ trì một phiên họp của Hội đồng Quốc phòng Quốc gia, với sự hiện diện của các bộ trưởng và quan chức cấp cao khác.

Tại đây, bà Delcy Rodríguez yêu cầu Mỹ "thả ngay lập tức" vợ chồng Tổng thống Nicolás Maduro và lên án chiến dịch quân sự của Washington.

Cùng với anh trai là Jorge Rodríguez, hiện là Chủ tịch Quốc hội, bà Delcy Rodríguez đã nắm giữ nhiều vị trí quyền lực kể từ thời Tổng thống Hugo Chávez.

Bà từng là Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông từ năm 2013 đến 2014, sau đó giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao từ năm 2014 đến 2017. Khi còn là bộ trưởng ngoại giao, bà Delcy Rodríguez đại diện cho Venezuela tại các diễn đàn như Liên hợp quốc.

Năm 2017, bà Delcy Rodríguez trở thành Chủ tịch Quốc hội Lập hiến. Năm 2018, ông Nicolás Maduro bổ nhiệm bà làm phó tổng thống trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Bà tiếp tục giữ chức vụ này trong nhiệm kỳ tổng thống thứ ba của ông Nicolás Maduro, bắt đầu từ ngày 10-1-2025.

Trước khi ông Nicolás Maduro bị bắt, bà là người đứng đầu chính sách kinh tế và là Bộ trưởng Dầu mỏ của Venezuela.

Trong những thông điệp đầu tiên sau khi ông Nicolás Maduro bị bắt, bà Delcy Rodríguez không cho thấy bất cứ dấu hiệu nhượng bộ nào.

Bà Delcy Rodríguez, 56 tuổi, sinh ra tại Caracas và theo học ngành luật tại Đại học Trung tâm Venezuela.

Bà đã dành hơn hai thập kỷ qua như một trong những nhân vật hàng đầu của chủ nghĩa chavismo, phong trào chính trị do Tổng thống Hugo Chávez sáng lập và do ông Maduro lãnh đạo kể từ khi ông Chávez qua đời năm 2013.