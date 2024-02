Mỹ - Iran tránh xung đột trực tiếp?

EU kêu gọi kiềm chế

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự kiến họp khẩn trong ngày 5-2 để thảo luận về cuộc không kích mới đây của Mỹ ở Iraq và Syria. Ông Dmitry Polyansky, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga ở Liên Hiệp Quốc, hôm 3-2 cho biết Moscow đã đề nghị một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an để "bàn về các mối đe dọa đối với an ninh và hòa bình quốc tế" liên quan đến các cuộc không kích nói trên.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định hành động của Mỹ làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông, có nguy cơ "kéo các quốc gia lớn nhất trong khu vực vào xung đột".

Về phần mình, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell hôm 3-2 kêu gọi mọi bên liên quan kiềm chế để bảo đảm tình hình Trung Đông không vượt tầm kiểm soát.

"Mọi cuộc tấn công đều góp phần làm gia tăng căng thẳng. Các bộ trưởng đã bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với tiến trình này" - ông Borrell chia sẻ sau cuộc họp với các bộ trưởng ngoại giao EU ở thủ đô Brussels - Bỉ.

Cũng theo ông Borrell, EU sẽ triển khai sứ mệnh hải quân trên biển Đỏ trong tháng này để giúp bảo vệ tàu thương mại quốc tế khỏi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen. Theo trang Politico, quan chức này nhấn mạnh sứ mệnh của EU nhằm xoa dịu căng thẳng tại biển

Đỏ khi chỉ mang tính "phòng vệ" và không tấn công các mục tiêu của Houthi trên đất liền. Nhà ngoại giao hàng đầu EU cũng nhấn mạnh chừng nào xung đột ở Gaza còn tiếp diễn, rất khó để tin rằng tình hình biển Đỏ sẽ cải thiện bởi 2 vấn đề này liên quan đến nhau.

Cao Lực