Mỹ: Máy bay Boeing 737 gãy một phần cánh khi đang bay ở độ cao 12.000 m

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ: Máy bay Boeing 737 gãy một phần cánh khi đang bay ở độ cao 12.000 m

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Một phần cánh máy bay Boeing 737 của hãng Delta Air Lines bị gãy trước khi đáp xuống Texas - Mỹ.

Đài CNN đưa tin sự cố trên xảy ra hôm 19-8. Khoảnh khắc kinh hoàng giữa chuyến bay được một hành khách quay clip lại.

Trong đoạn clip, một phần cánh tà bị gãy được nhìn thấy lủng lẳng trên một bên cánh máy bay. Cánh tà giúp máy bay cất cánh và hạ cánh.

"Chúng tôi cảm thấy nhiễu động mạnh. Máy bay rung lắc dữ dội. Người phụ nữ ngồi phía trước chúng tôi mở tấm che cửa sổ và nói với chúng tôi rằng nó bị hỏng. Tôi mở tấm che và rất sợ hãi" - hành khách Shanila Arif, người quay đoạn clip, nói với đài CNN.

Mỹ: Máy bay Boeing 737 gãy một phần cánh khi đang bay ở độ cao 12.000 m- Ảnh 1.

Ảnh: CNN

Chuyến bay Delta 1893 lúc đó chở 62 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Một phần cánh của chiếc Boeing 737 bị gãy khi nó đang di chuyển với tốc độ hàng trăm km/giờ.

Máy bay gặp sự cố khi được cho là đang ở độ cao khoảng 12.000 m.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông tin với tờ Independent: "Phi hành đoàn chuyến bay 1893 của Delta Air Lines đã báo cáo hư hỏng ở cánh trái sau khi hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Austin-Bergstrom vào khoảng 15 giờ 10 phút chiều 19-8 (giờ địa phương).

FAA cho biết sẽ điều tra vụ việc, trong khi chiếc máy bay liên quan đã "tạm dừng hoạt động để bảo trì".

"Không có gì quan trọng hơn sự an toàn của nhân viên và hành khách của chúng tôi" - hãng Delta Air Lines tuyên bố. Không có ai bị thương trong vụ việc.

Đầu tháng này, một máy bay cũng của hãng Delta Air Lines đã va chạm với một máy bay khác khi đang lùi ra khỏi cổng sân bay ở Atlanta.

Một phi công đã an toàn sau vụ tai nạn máy bay F/A-18E Super Hornet của Hải quân Mỹ khi đang bay ngoài khơi bờ biển Virginia vào sáng 20-8.

Phi công đã nhảy dù khỏi máy bay và được cứu vào khoảng 11 giờ 20 phút (giờ địa phương), sau đó được chuyển tới bệnh viện để kiểm tra y tế. Chiếc Super Hornet vẫn đang ở dưới nước. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.


Tin liên quan

Một loạt máy bay hóa cầu lửa giữa sân bay ở Montana - Mỹ

(NLĐO) - Một chiếc máy bay chở 4 người đã đâm xuống đường băng và một loạt máy bay đang đậu tại sân bay TP Kalispell, bang Montana - Mỹ.

Hành khách tử vong trên máy bay, thi thể “mất tích” một cách bí ẩn

(NLĐO) - Một hành khách tử vong khi đang trên chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Mỹ nhưng đến nay giới chức vẫn chưa xác định được thi thể nạn nhân đang ở đâu.

Máy bay Mỹ sắp cất cánh, bị máy bay khác hạ cánh ngay trước mặt

(NLĐO) – Máy bay của Delta Air Lines di chuyển với tốc độ 96 km/giờ trên đường băng ở thủ đô Mexico City - Mexico thì một máy bay khác hạ cánh ngay phía trước.

máy bay tai nạn máy bay hành khách gãy cánh phi công
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo