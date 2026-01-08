HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ muốn kiếm soát hoạt động bán dầu của Venezuela "vô thời hạn"

Huệ Bình

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Venezuela sẽ mua các sản phẩm của Mỹ bằng nguồn thu từ việc bán dầu mỏ của quốc gia này.

Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 7-1: "Tôi vừa được thông báo rằng Venezuela sẽ chỉ mua các sản phẩm được sản xuất tại Mỹ bằng số tiền họ nhận được từ thỏa thuận dầu mỏ mới của chúng ta".

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng các mặt hàng thu mua sẽ bao gồm nông sản, thuốc men, thiết bị y tế và các thiết bị nhằm cải thiện lưới điện cũng như các cơ sở năng lượng của Venezuela.

Trước đó vào ngày 6-1, ông Donald Trump cho biết Venezuela sẽ chuyển giao từ 30 triệu đến 50 triệu thùng dầu cho Mỹ.

Ông Donald Trump nói số dầu này sẽ được bán theo giá thị trường. Nếu được thực hiện, các đợt bán này sẽ thu về hơn 2 tỉ USD dựa trên giá dầu khi thị trường đóng cửa hôm 7-1.

Bước đi táo bạo của ông Donald Trump về dầu mỏ Venezuela - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời đi sau khi phát biểu trước các nhà lập pháp đảng Cộng hòa tại Hạ viện hôm 6-1. Ảnh: AP

Cũng trong ngày 7-1, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói rằng Washington sẽ kiểm soát hoạt động bán dầu của Venezuela "vô thời hạn".

Ông Wright phát biểu tại hội nghị năng lượng thường niên của ngân hàng Goldman Sachs ở TP Miami, bang Florida, Mỹ: "Thay vì để dầu bị phong tỏa như hiện nay, chúng tôi sẽ để dòng dầu lưu thông... đến các nhà máy lọc dầu của Mỹ và khắp thế giới để mang lại nguồn cung dầu tốt hơn, nhưng các đợt bán hàng đó sẽ do chính phủ Mỹ thực hiện".

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ nhấn mạnh: "Chúng ta cần có đòn bẩy và sự kiểm soát đó đối với các giao dịch bán dầu để thúc đẩy những thay đổi bắt buộc phải diễn ra tại Venezuela".

Ông Wright cho biết thêm tiền thu được từ việc bán dầu sẽ được gửi vào các tài khoản do Mỹ kiểm soát.

Bước đi táo bạo của ông Donald Trump về dầu mỏ Venezuela - Ảnh 2.

Một tàu chở dầu tại Venezuela hôm 7-1. Ảnh: AP

"Chúng tôi không lấy dầu của họ" - Bộ trưởng Năng lượng khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với CNBC. Ông cho biết số tiền từ việc bán dầu cuối cùng sẽ được đưa trở lại Venezuela "để mang lại lợi ích cho người dân nước này".

Theo tờ Politico, động thái trên là một phần nỗ lực của chính quyền ông Donald Trump nhằm gây áp lực lên chính phủ lâm thời Venezuela, và về cơ bản là để Mỹ tiếp quản ngành công nghiệp dầu mỏ của quốc gia này.




Các nghị sĩ Đảng Dân chủ bày tỏ lo ngại về kế hoạch của chính quyền ông Donald Trump nhằm bán dầu của Venezuela “vô thời hạn” và kiểm soát nguồn doanh thu này. 

Theo họ, điều này chẳng khác nào tiếp quản ngành dầu mỏ của Venezuela.

Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump ra tuyên bố mới về dầu Venezuela

Tổng thống Donald Trump ra tuyên bố mới về dầu Venezuela

(NLĐO) - Nhà Trắng lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp vào ngày 9-1 với giám đốc điều hành của các công ty dầu của Mỹ về vấn đề Venezuela.

Lãnh đạo lâm thời Venezuela và ông Donald Trump cùng lên tiếng

(NLĐO) – Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez kêu gọi Mỹ tôn trọng và hợp tác sau khi lực lượng Mỹ đột kích bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolás Maduro.

Mỹ tuyên bố bắt giữ tàu chở dầu treo cờ Nga có liên hệ với Venezuela

(NLĐO) - Theo các nguồn tin mà truyền thông Nga, Mỹ và châu Âu trích dẫn, lực lượng Mỹ đã bắt được Marinera, tàu chở dầu treo cờ Nga có liên hệ với Venezuela.

Donald Trump dầu mỏ Venezuela dầu Venezuela
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo