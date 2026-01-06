HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Lãnh đạo lâm thời Venezuela và ông Donald Trump cùng lên tiếng

Huệ Bình

(NLĐO) – Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez kêu gọi Mỹ tôn trọng và hợp tác sau khi lực lượng Mỹ đột kích bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolás Maduro.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez viết trên Telegram ngày 5-1 (giờ địa phương): "Nhắn gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump, người dân của chúng tôi và khu vực của chúng tôi xứng đáng có hòa bình và đối thoại, chứ không phải chiến tranh. Đây luôn là thông điệp của Tổng thống Nicolas Maduro, và đó cũng là thông điệp của toàn thể Venezuela vào thời điểm này".

Bên cạnh việc kêu gọi hòa bình, bà Rodríguez còn bày tỏ mong muốn xây dựng một mối quan hệ "cân bằng và tôn trọng" với Mỹ. Đồng thời, bà thúc giục Nhà Trắng hợp tác với Caracas về "một chương trình nghị sự hợp tác nhằm hướng tới phát triển chung".

Bà Rodríguez khẳng định quyền của Venezuela "được sống trong hòa bình, được phát triển, được bảo vệ chủ quyền và có một tương lai".

Trước đó, bà đã yêu cầu Washington ngay lập tức trả tự do cho ông Maduro, đồng thời tuyên bố Venezuela sẽ "không bao giờ trở lại làm thuộc địa của một đế chế khác" hay "trở lại làm nô lệ".

- Ảnh 1.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez. Ảnh: AP

Theo đài RT, trước đó, vào ngày 4-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo bà Rodríguez rằng bà sẽ phải trả "một cái giá đắt hơn" so với ông Maduro "nếu bà không làm điều đúng đắn".

Dù đưa ra những lời lẽ đe dọa, ông Donald Trump vẫn khẳng định trên NBC News rằng Mỹ không ở trong tình trạng chiến tranh với Venezuela.

Ông Donald Trump nhấn mạnh: "Chúng tôi không gây chiến với đất nước này. Chúng tôi chỉ đang tuyên chiến với những kẻ bán ma túy và những kẻ đã đẩy tội phạm, người nghiện và bệnh nhân tâm thần sang nước Mỹ".

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News ngày 5-1, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Venezuela sẽ không tổ chức bầu cử mới trong vòng 30 ngày tới. Ông nhận định rằng quốc gia này cần một quá trình can thiệp dài hạn sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ ông Maduro.

Ông Donald Trump nói: "Trước tiên chúng ta phải ổn định lại tình hình đất nước này trước. Người dân hiện chưa thể đi bỏ phiếu. Sẽ mất một khoảng thời gian để đưa đất nước này khỏe mạnh trở lại".

Tổng thống Venezuela bị đưa đến tòa án ở New York (Clip: Thanh Long)

Song song đó, ông tiết lộ Mỹ có thể hỗ trợ các công ty dầu mỏ tái thiết cơ sở hạ tầng năng lượng của Venezuela - một dự án có thể kéo dài trong chưa đầy 18 tháng.

"Tôi nghĩ chúng ta có thể hoàn thành sớm hơn nhưng sẽ tốn rất nhiều tiền. Một khoản kinh phí khổng lồ sẽ được chi ra; các công ty dầu mỏ sẽ bỏ vốn trước, sau đó họ sẽ được chúng tôi hoàn trả hoặc bù đắp từ chính nguồn doanh thu dầu khí" - ông Donald Trump nói tiếp.

Để giúp "giám sát các hoạt động của Mỹ tại Venezuela", ông Donald Trump đã nêu tên một nhóm quan chức cấp cao bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller và Phó Tổng thống JD Vance.

Tuy nhiên, khi được hỏi ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng, ông trả lời ngắn gọn: "Tôi."

Ông Donald Trump cũng tiết lộ Ngoại trưởng Marco Rubio thường xuyên trao đổi trôi chảy bằng tiếng Tây Ban Nha với bà Rodríguez và mối quan hệ này đang "rất tốt đẹp".

Mỹ sẽ sớm xem xét việc giữ nguyên hay dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với bà Rodríguez.

Tin liên quan

Phiên họp nảy lửa tại Hội đồng Bảo an sau khi Mỹ tấn công Venezuela

(NLĐO) – Mỹ đối mặt sự phản đối quyết liệt trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 5-1 do can thiệp quân sự tại Venezuela

Vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro nói gì trong phiên tòa tại Mỹ?

(NLĐO) - Ông Nicolás Maduro và vợ vừa hầu tòa ở Mỹ. Ông khẳng định vẫn là tổng thống của Venezuela, không nhận tội đối với 4 cáo buộc do Mỹ đưa ra.

Tổng thống Venezuela bị đưa đến tòa án ở New York

(NLĐO) - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị đưa khỏi Trung tâm Giam giữ Metropolitan trong tình trạng bị còng tay và mặc đồ tù nhân hôm 5-1.

Donald Trump Venezuela Tổng thống Nicolás Maduro
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo