Lãnh đạo lâm thời Venezuela và ông Donald Trump cùng lên tiếng

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez viết trên Telegram ngày 5-1 (giờ địa phương): "Nhắn gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump, người dân của chúng tôi và khu vực của chúng tôi xứng đáng có hòa bình và đối thoại, chứ không phải chiến tranh. Đây luôn là thông điệp của Tổng thống Nicolas Maduro, và đó cũng là thông điệp của toàn thể Venezuela vào thời điểm này".

Bên cạnh việc kêu gọi hòa bình, bà Rodríguez còn bày tỏ mong muốn xây dựng một mối quan hệ "cân bằng và tôn trọng" với Mỹ. Đồng thời, bà thúc giục Nhà Trắng hợp tác với Caracas về "một chương trình nghị sự hợp tác nhằm hướng tới phát triển chung".

Bà Rodríguez khẳng định quyền của Venezuela "được sống trong hòa bình, được phát triển, được bảo vệ chủ quyền và có một tương lai".

Trước đó, bà đã yêu cầu Washington ngay lập tức trả tự do cho ông Maduro, đồng thời tuyên bố Venezuela sẽ "không bao giờ trở lại làm thuộc địa của một đế chế khác" hay "trở lại làm nô lệ".

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez. Ảnh: AP

Theo đài RT, trước đó, vào ngày 4-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo bà Rodríguez rằng bà sẽ phải trả "một cái giá đắt hơn" so với ông Maduro "nếu bà không làm điều đúng đắn".

Dù đưa ra những lời lẽ đe dọa, ông Donald Trump vẫn khẳng định trên NBC News rằng Mỹ không ở trong tình trạng chiến tranh với Venezuela.

Ông Donald Trump nhấn mạnh: "Chúng tôi không gây chiến với đất nước này. Chúng tôi chỉ đang tuyên chiến với những kẻ bán ma túy và những kẻ đã đẩy tội phạm, người nghiện và bệnh nhân tâm thần sang nước Mỹ".

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News ngày 5-1, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Venezuela sẽ không tổ chức bầu cử mới trong vòng 30 ngày tới. Ông nhận định rằng quốc gia này cần một quá trình can thiệp dài hạn sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ ông Maduro.

Ông Donald Trump nói: "Trước tiên chúng ta phải ổn định lại tình hình đất nước này trước. Người dân hiện chưa thể đi bỏ phiếu. Sẽ mất một khoảng thời gian để đưa đất nước này khỏe mạnh trở lại".

Tổng thống Venezuela bị đưa đến tòa án ở New York (Clip: Thanh Long)

Song song đó, ông tiết lộ Mỹ có thể hỗ trợ các công ty dầu mỏ tái thiết cơ sở hạ tầng năng lượng của Venezuela - một dự án có thể kéo dài trong chưa đầy 18 tháng.

"Tôi nghĩ chúng ta có thể hoàn thành sớm hơn nhưng sẽ tốn rất nhiều tiền. Một khoản kinh phí khổng lồ sẽ được chi ra; các công ty dầu mỏ sẽ bỏ vốn trước, sau đó họ sẽ được chúng tôi hoàn trả hoặc bù đắp từ chính nguồn doanh thu dầu khí" - ông Donald Trump nói tiếp.

Để giúp "giám sát các hoạt động của Mỹ tại Venezuela", ông Donald Trump đã nêu tên một nhóm quan chức cấp cao bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller và Phó Tổng thống JD Vance.

Tuy nhiên, khi được hỏi ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng, ông trả lời ngắn gọn: "Tôi."

Ông Donald Trump cũng tiết lộ Ngoại trưởng Marco Rubio thường xuyên trao đổi trôi chảy bằng tiếng Tây Ban Nha với bà Rodríguez và mối quan hệ này đang "rất tốt đẹp".

Mỹ sẽ sớm xem xét việc giữ nguyên hay dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với bà Rodríguez.