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Thời sự Chính trị

Mỹ muốn trở thành đối tác trọng điểm của ASEAN trong cung cấp khí LPG, LNG, điện hạt nhân

Dương Ngọc

(NLĐO)- Theo Thứ trưởng Christopher Landau, Mỹ muốn thành đối tác trọng điểm của ASEAN trong cung cấp khí LPG, LNG, điện hạt nhân; đối tác được ưu tiên về AI

Ngày 10-6, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 đã diễn ra phiên thảo luận chuyên đề "Mỹ và ASEAN: Đối tác mạnh mẽ và bền bỉ hướng tới tương lai" dưới sự chủ trì của Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao, cùng khách mời là Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau.

Mỹ muốn trở thành đối tác trọng điểm của ASEAN trong cung cấp khí LPG, LNG, điện hạt nhân - Ảnh 1.

Thứ trưởng Christopher Landau phát biểu tại phiên thảo luận Mỹ và ASEAN: Đối tác mạnh mẽ và bền bỉ hướng tới tương lai sáng 10-6. Ảnh: Baoquocte.vn

TS Nguyễn Hùng Sơn cho biết Thứ trưởng Christopher Landau là quan chức Mỹ cấp cao nhất từng tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN. Trong khi đó, ông Landau cho biết, việc tham dự diễn đàn nhằm tái khẳng định tầm quan trọng mà Tổng thống Donald Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio cùng chính quyền Mỹ dành cho Đông Nam Á và ASEAN.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Thứ trưởng Landau đánh giá hành trình từ cựu thù trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam là "thực sự đáng kinh ngạc", đồng thời là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của đối thoại và hòa giải. Ông Landau tái khẳng định nguyên tắc chủ đạo trong chính sách của Washington là ủng hộ một Việt Nam "mạnh mẽ, độc lập và thịnh vượng".

Đặc biệt, Mỹ đánh giá cao và ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam đảm nhận vai trò ngày càng lớn hơn trong khu vực và trên thế giới. Việc Việt Nam tham gia với tư cách thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình và sẵn sàng đóng góp vào an toàn, trật tự ở Dải Gaza đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo mang tính xây dựng, có trách nhiệm cũng như cam kết sâu sắc của Việt Nam đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

"Việt Nam không chỉ là một nhân tố quan trọng ở khu vực, mà còn là một đối tác toàn cầu"- Thứ trưởng Landau nhận định.

Về chiến lược tổng thể với ASEAN, Thứ trưởng Landau nhấn mạnh, cả Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio đều dành sự coi trọng đặc biệt cho Đông Nam Á, coi đây là động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong thế hệ tiếp theo. Mức độ gắn kết kinh tế đang vô cùng sâu rộng khi có hơn 6.000 công ty Mỹ hoạt động tại ASEAN, tạo ra 625.000 việc làm tại Mỹ. Đáng chú ý, vốn đầu tư của Mỹ vào khối hiện vượt tổng đầu tư của nước này vào Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Hồng Kông và Đài Loan (Trung Quốc) cộng lại.

Nhằm bảo đảm an ninh và khả năng phục hồi lâu dài, Mỹ mong muốn trở thành đối tác trọng điểm của ASEAN trong lĩnh vực cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và điện hạt nhân, đồng thời thúc đẩy dự án mở rộng mạng lưới điện chung toàn khu vực. Trong kỷ nguyên số, Mỹ kỳ vọng trở thành đối tác được ưu tiên của ASEAN về trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển hạ tầng số và chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu trên tinh thần cởi mở, minh bạch.

Đề cập tới khía cạnh an ninh, lãnh đạo ngành ngoại giao Mỹ khẳng định ủng hộ duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải ở Biển Đông. Mỹ ủng hộ ASEAN đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) phù hợp luật pháp quốc tế, bảo vệ quyền tự do hàng hải và lợi ích của mọi quốc gia, đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các đối tác khu vực trong mục tiêu chung này. Bên cạnh đó, ông kêu gọi tăng cường phối hợp hành động tập thể để triệt phá các trung tâm lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia nhằm bảo vệ nền kinh tế và môi trường kinh doanh khu vực.

Thứ trưởng Landau khẳng định hợp tác với Đông Nam Á là vấn đề nhận được sự đồng thuận xuyên suốt của các chính quyền Mỹ bất chấp chu kỳ chính trị nội bộ. Ông đánh giá, ASEAN là khu vực có tương lai tươi sáng cả về dân số và tiềm năng kinh tế, đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào tương lai hợp tác của Mỹ và ASEAN khi cùng tận dụng các công nghệ đột phá để thúc đẩy thịnh vượng cho hơn một tỷ dân.

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