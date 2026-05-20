Thủ tướng Lê Minh Hưng: Sớm hoàn tất thỏa thuận về Hiệp định thương mại đối ứng Việt Nam - Mỹ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Sớm hoàn tất thỏa thuận về Hiệp định thương mại đối ứng Việt Nam - Mỹ

Dương Ngọc

(NLĐO)- Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng phía Mỹ để sớm hoàn tất thỏa thuận về Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Sáng 20-5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Rick Switzer, Phó Đại diện Thương mại Mỹ nhân chuyến công tác tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Đại diện Thương mại Mỹ - Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Rick Switzer, Phó Đại diện Thương mại Mỹ. Ảnh: Nhật Bắc

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng cho khu vực và thế giới, đúng với tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh những kết quả tích cực đạt được trong đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng Việt Nam - Mỹ; đánh giá cao vai trò của Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ và cá nhân Đại sứ Switzer.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng phía Mỹ để hai bên sớm hoàn tất thỏa thuận, qua đó làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là động lực chính thúc đẩy quan hệ hai nước; nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Mỹ tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả, thành công tại Việt Nam, đóng góp cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam không có chính sách tạo dư thừa công suất, doanh nghiệp Việt Nam hoạt động theo cơ chế thị trường. Hai nền kinh tế mang tính bổ trợ, không cạnh tranh trực tiếp với nhau. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức. Việt Nam tích cực tham gia và triển khai các cam kết quốc tế liên quan, trong đó có các công ước của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và các hiệp định thương mại tự do (FTA). Kiên quyết chống, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là ưu tiên của Việt Nam, gắn với đổi mới mô hình phát triển, triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Đại diện Thương mại Mỹ - Ảnh 2.
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Đại diện Thương mại Mỹ - Ảnh 3.
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Đại diện Thương mại Mỹ - Ảnh 4.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Rick Switzer, Phó Đại diện Thương mại Mỹ. Ảnh: Nhật Bắc

Đại sứ Switzer trân trọng chuyển lời chúc mừng của Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Mỹ tới Thủ tướng Lê Minh Hưng được tín nhiệm bầu giữ cương vị mới đầy trọng trách.

Đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ hai nước, trong đó có lĩnh vực kinh tế - thương mại thời gian qua, Đại sứ Switzer nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Mỹ, trong đó hợp tác kinh tế - thương mại đóng góp tích cực cho sự phát triển tổng thể quan hệ giữa hai nước.

Nêu bật tầm quan trọng của Hiệp định thương mại đối ứng với hợp tác kinh tế - thương mại hai nước, Đại sứ Switzer đánh giá cao hợp tác tích cực, thiện chí của các bộ, ngành, đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam thời gian qua; khẳng định Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ và cá nhân ông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Chính phủ Việt Nam, nỗ lực hết sức để hai bên sớm đạt được thỏa thuận, đóng góp tích cực cho sự phát triển hơn nữa của quan hệ hai nước trong tương lai.

Tin liên quan

Việt Nam lên tiếng về Báo cáo đặc biệt 301 năm 2026 của Mỹ về sở hữu trí tuệ

Việt Nam lên tiếng về Báo cáo đặc biệt 301 năm 2026 của Mỹ về sở hữu trí tuệ

(NLĐO)- Đề nghị phía Mỹ có đánh giá khách quan, cân bằng về những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Đề nghị Mỹ đánh giá khách quan về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam

(NLĐO)- Việt Nam đề nghị phía Mỹ có đánh giá khách quan, cân bằng về nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn năng lượng Mỹ đầu tư

(NLĐO)- Chiều 9-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Scott Strazik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn GE Vernova (Mỹ).

Mỹ thương mại Việt - Mỹ Thủ tướng Lê Minh Hưng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo