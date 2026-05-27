Thời sự Chính trị

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp Đoàn nghị sĩ Mỹ

Dương Ngọc

(NLĐO)- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm đầu tiên của một đoàn Nghị sỹ Mỹ trong năm 2026.

Ngày 26-5, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã tiếp Đoàn nghị sĩ Mỹ do Hạ nghị sĩ Michael Baumgartner, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, làm Trưởng đoàn. Cùng tham gia Đoàn có Hạ nghị sĩ Gregory Meeks, Thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cùng các trợ lý Quốc hội và cán bộ Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Hạ Nghị sĩ Micheal Baumgartner (Đảng Cộng hòa, bang Washington), Thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ tại buổi tiếp. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm đầu tiên của một đoàn Nghị sĩ Mỹ trong năm 2026, nhất là trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ tiếp tục phát triển tích cực, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Mỹ; nhắc lại các chuyến công tác tới Mỹ, các cuộc gặp gỡ, trao đổi với các nghị sĩ Mỹ, qua đó cảm nhận rõ sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ đối với việc thúc đẩy quan hệ song phương. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cũng đề cao những đóng góp quan trọng của các thế hệ nghị sĩ Mỹ, trong đó có các Thượng nghị sĩ John McCain, John Kerry và Patrick Leahy, đối với tiến trình bình thường hóa, phát triển quan hệ Việt Nam - Mỹ cũng như hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chính sách quốc phòng "bốn không"; chủ trương giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Việt Nam coi trọng quan hệ với Mỹ, mong muốn hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, tăng cường hiểu biết, tin cậy và hợp tác thực chất, phù hợp với nhu cầu, khả năng và lợi ích của mỗi bên.

Trao đổi về hợp tác quốc phòng song phương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy các cơ chế đối thoại, tham vấn quốc phòng; tăng cường hợp tác đào tạo, thương mại quốc phòng và các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng đặc biệt nhấn mạnh hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là điểm sáng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong quan hệ hai nước, đề nghị Mỹ tiếp tục dành nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong xử lý chất độc da cam/dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật và tìm kiếm quân nhân mất tích.

Trao đổi về hợp tác kinh tế - thương mại, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trên tinh thần hài hòa lợi ích, cùng có lợi, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Các nghị sĩ Mỹ cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phan Văn Giang dành thời gian tiếp Đoàn; bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam và đánh giá cao vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam ở khu vực. Các nghị sĩ khẳng định Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Mỹ được lưỡng đảng tại Quốc hội quan tâm và coi trọng, ủng hộ tăng cường quan hệ song phương phù hợp với khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, vấn đề an ninh năng lượng, cũng như tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải, bảo đảm an ninh, an toàn và thông suốt của các tuyến hàng hải quốc tế.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có các cuộc tiếp Đoàn nghị sĩ Mỹ.

