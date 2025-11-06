Mỹ nam "Mưa đỏ" phát sốt vì "Dương Quá" Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo

Gala Điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) đã khai mạc tối 6-11 tại cụm rạp Galaxy Thiso Mall Sala, TP HCM.

Sự kiện do Viện Hàn Lâm Giải thưởng Điện ảnh Châu Á (Asian Film Awards Academy - AFAA) phối hợp Văn phòng Kinh tế - Thương mại Hồng Kông (Hồng Kông) tại Singapore tổ chức, với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Sáng tạo Văn hóa Hồng Kông (Trung Quốc; Cultural and Creative Industries Development Agency - CCIDAHK), Quỹ Phát triển Điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) và sự đồng hành của Trigger Academy - đối tác tại Việt Nam.

Mang chủ đề "Together We Dare to be Powerful", chương trình tôn vinh hình ảnh người làm phim Hồng Kông (Trung Quốc) bứt phá những giới hạn, mở rộng khả năng vô tận của điện ảnh Châu Á bằng lòng can đảm và sự sáng tạo.

Nhiều nhà sản xuất, diễn viên tham dự sự kiện khai mạc. Bên cạnh các mỹ nam phim "Mưa đỏ" còn có diễn viên Kiều Trinh, Trần Ngọc Vàng, Hồ Thu Anh, Lãnh Thanh, Nguyễn Lâm Thảo Tâm, Thiên Tú, vợ chồng Võ Thanh Hòa…

Diễn viên Hồng Kim Bảo

Vợ chồng Hồng Kim Bảo

Cổ Thiên Lạc (Thứ hai từ phải sang)

Cùng chụp ảnh mừng khai mạc

Diễn viên Hồng Kim Bảo cùng vợ Cao Lệ Hồng cùng bước lên thảm đỏ. Trước đó, Cổ Thiên Lạc cũng khiến không khí sôi động khi xuất hiện.

Hai ngôi sao đều mặc giản dị, đến tham dự sự kiện vào giao lưu khi phim "Cửu Long Thành Trại: Vi thành" được chọn chiếu khai mạc.

Sau phần lễ khai mạc, Cổ Thiên Lạc và Hồng Kim Bảo chụp ảnh cùng dàn nghệ sĩ Việt, trong đó có các mỹ nam "Mưa đỏ".

Trước lễ khai mạc, diễn viên Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo đã có buổi giao lưu, chia sẻ về việc tham gia gala, những cảm nhận về Việt Nam, việc quảng bá cho điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc)…

Cổ Thiên Lạc và Hồng Kim Bảo chụp ảnh cùng các nghệ sĩ Việt

Cùng chụp ảnh kỷ niệm

Lãnh Thanh háo hức khoe ảnh "tự sướng" với hai ngôi sao Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo trên trang cá nhân

Từ trái sang: Trần Ngọc Vàng, Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng, Hứa Vĩ Văn

Cùng tham dự gala

Các nghệ sĩ Việt chụp ảnh kỷ niệm

Trước đó, sáng 6-11, Tiến sĩ Vương Anh Vĩ - Chủ tịch Viện hàn lâm Giải thưởng Điện ảnh châu Á kiêm Chủ tịch Cục Phát triển Điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc), cũng có những chia sẻ với báo giới. Trong buổi giao lưu, ông bày tỏ mục tiêu chính của gala là đưa điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) vươn ra thị trường quốc tế và mở ra nhiều thị trường mới trên thế giới.

Gala diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8-11 tại cụm rạp Galaxy Thiso Mall Sala, TP HCM. Đạo diễn Lương Quán Thuấn của phim "Kẻ đóng thế" sẽ có mặt tại một buổi chia sẻ đặc biệt vào ngày 7-11, gặp gỡ và giao lưu với người làm phim tại Việt Nam. Diễn viên Nguyễn Lâm Thảo Tâm sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt sự kiện. Đạo diễn Trần Thanh Huy, tác giả của phim "Ròm" - chủ nhân giải thưởng New Currents tại LHP Quốc tế Busan 2019, là khách mời giao lưu.

Buổi tối cùng ngày, đạo diễn Lương Quán Thuấn sẽ có mặt sau buổi chiếu phim "Kẻ đóng thế" suất chiếu 19 giờ, trò chuyện cùng khán giả về tác phẩm này.