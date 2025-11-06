HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Mỹ nam "Mưa đỏ" phát sốt vì "Dương Quá" Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo

Bài-ảnh: Minh Khuê. Video clip: Minh Khuê

(NLĐO) – Dàn mỹ nam "Mưa đỏ" gồm Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng, Hứa Vĩ Văn cùng nhiều diễn viên khác hào hứng gặp Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo.

Gala Điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) đã khai mạc tối 6-11 tại cụm rạp Galaxy Thiso Mall Sala, TP HCM. 

Sự kiện do Viện Hàn Lâm Giải thưởng Điện ảnh Châu Á (Asian Film Awards Academy - AFAA) phối hợp Văn phòng Kinh tế - Thương mại Hồng Kông (Hồng Kông) tại Singapore tổ chức, với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Sáng tạo Văn hóa Hồng Kông (Trung Quốc; Cultural and Creative Industries Development Agency - CCIDAHK), Quỹ Phát triển Điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) và sự đồng hành của Trigger Academy - đối tác tại Việt Nam.

Mang chủ đề "Together We Dare to be Powerful", chương trình tôn vinh hình ảnh người làm phim Hồng Kông (Trung Quốc) bứt phá những giới hạn, mở rộng khả năng vô tận của điện ảnh Châu Á bằng lòng can đảm và sự sáng tạo.

Nhiều nhà sản xuất, diễn viên tham dự sự kiện khai mạc. Bên cạnh các mỹ nam phim "Mưa đỏ" còn có diễn viên Kiều Trinh, Trần Ngọc Vàng, Hồ Thu Anh, Lãnh Thanh, Nguyễn Lâm Thảo Tâm, Thiên Tú, vợ chồng Võ Thanh Hòa…

Mỹ nam "Mưa đỏ" phát sốt vì "Dương Quá" Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo - Ảnh 1.

Diễn viên Hồng Kim Bảo

Mỹ nam "Mưa đỏ" phát sốt vì "Dương Quá" Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo - Ảnh 2.

Vợ chồng Hồng Kim Bảo

Mỹ nam "Mưa đỏ" phát sốt vì "Dương Quá" Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo - Ảnh 3.

Cổ Thiên Lạc (Thứ hai từ phải sang)

Mỹ nam "Mưa đỏ" phát sốt vì "Dương Quá" Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo - Ảnh 4.

Cùng chụp ảnh mừng khai mạc

Mỹ nam "Mưa đỏ" phát sốt vì "Dương Quá" Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo - Ảnh 5.

Diễn viên Hồng Kim Bảo cùng vợ Cao Lệ Hồng cùng bước lên thảm đỏ. Trước đó, Cổ Thiên Lạc cũng khiến không khí sôi động khi xuất hiện.

Hai ngôi sao đều mặc giản dị, đến tham dự sự kiện vào giao lưu khi phim "Cửu Long Thành Trại: Vi thành" được chọn chiếu khai mạc.

Sau phần lễ khai mạc, Cổ Thiên Lạc và Hồng Kim Bảo chụp ảnh cùng dàn nghệ sĩ Việt, trong đó có các mỹ nam "Mưa đỏ".

Trước lễ khai mạc, diễn viên Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo đã có buổi giao lưu, chia sẻ về việc tham gia gala, những cảm nhận về Việt Nam, việc quảng bá cho điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc)…

Mỹ nam "Mưa đỏ" phát sốt vì "Dương Quá" Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo - Ảnh 6.

Cổ Thiên Lạc và Hồng Kim Bảo chụp ảnh cùng các nghệ sĩ Việt

Mỹ nam "Mưa đỏ" phát sốt vì "Dương Quá" Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo - Ảnh 7.

Cùng chụp ảnh kỷ niệm

Mỹ nam "Mưa đỏ" phát sốt vì "Dương Quá" Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo - Ảnh 8.

Lãnh Thanh háo hức khoe ảnh "tự sướng" với hai ngôi sao Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo trên trang cá nhân

Mỹ nam "Mưa đỏ" phát sốt vì "Dương Quá" Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo - Ảnh 9.

Từ trái sang: Trần Ngọc Vàng, Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng, Hứa Vĩ Văn

Mỹ nam "Mưa đỏ" phát sốt vì "Dương Quá" Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo - Ảnh 10.

Cùng tham dự gala

Mỹ nam "Mưa đỏ" phát sốt vì "Dương Quá" Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo - Ảnh 11.

Các nghệ sĩ Việt chụp ảnh kỷ niệm

Mỹ nam "Mưa đỏ" phát sốt vì "Dương Quá" Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo - Ảnh 12.

Mỹ nam "Mưa đỏ" phát sốt vì "Dương Quá" Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo - Ảnh 13.

Trước đó, sáng 6-11, Tiến sĩ Vương Anh Vĩ - Chủ tịch Viện hàn lâm Giải thưởng Điện ảnh châu Á kiêm Chủ tịch Cục Phát triển Điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc), cũng có những chia sẻ với báo giới. Trong buổi giao lưu, ông bày tỏ mục tiêu chính của gala là đưa điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) vươn ra thị trường quốc tế và mở ra nhiều thị trường mới trên thế giới.

Gala diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8-11 tại cụm rạp Galaxy Thiso Mall Sala, TP HCM. Đạo diễn Lương Quán Thuấn của phim "Kẻ đóng thế" sẽ có mặt tại một buổi chia sẻ đặc biệt vào ngày 7-11, gặp gỡ và giao lưu với người làm phim tại Việt Nam. Diễn viên Nguyễn Lâm Thảo Tâm sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt sự kiện. Đạo diễn Trần Thanh Huy, tác giả của phim "Ròm" - chủ nhân giải thưởng New Currents tại LHP Quốc tế Busan 2019, là khách mời giao lưu.

Buổi tối cùng ngày, đạo diễn Lương Quán Thuấn sẽ có mặt sau buổi chiếu phim "Kẻ đóng thế" suất chiếu 19 giờ, trò chuyện cùng khán giả về tác phẩm này.

Hồng Kim Bảo Hứa Vĩ Văn Cổ Thiên Lạc Mưa đỏ mỹ nam Việt
