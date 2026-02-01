Mỹ nam "Tiếng yêu này, anh dịch được không?" bị tố trốn thuế, công ty quản lý lên tiếng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Mỹ nam "Tiếng yêu này, anh dịch được không?" bị tố trốn thuế, công ty quản lý lên tiếng

Minh Khuê

(NLĐO) – Kim Seon-ho, nam chính phim "Tiếng yêu này, anh dịch được không?" bị cáo buộc trốn thuế theo cách tương tự Cha Eun-woo.

Lập công ty có cha và mẹ giữ chức vụ quan trọng, trụ sở trùng với địa chỉ nhà riêng

Tờ Sports Kyunghyang cho rằng Kim Seon-ho có thể đã trốn thuế bằng cách sử dụng các phương pháp tương tự như những phương pháp mỹ nam Cha Eun-woo thực hiện.

Kim Seon-ho cũng là nghệ sĩ dưới trướng Công ty quản lý Fantagio, đây là công ty quản lý của Cha Eun-woo. Kim Seon-ho cũng thành lập công ty gia đình tách biệt với công ty quản lý.

Mỹ nam "Tiếng yêu này, anh dịch được không?" bị tố trốn thuế - Ảnh 1.

Mỹ nam Kim Seon-ho tạo tiếng vang gần đây với vai nam chính phim "Tiếng yêu này, anh dịch được không?"

Công ty được thành lập tháng 1-2024, trụ sở tại nhà riêng của Kim Seon-ho và do cha anh giữ chức vụ giám đốc điều hành, mẹ làm kế toán. Công ty này đăng ký nhiều ngành nghề như dịch vụ quảng cáo, truyền thông, sáng tạo nội dung truyền thông, sản xuất, phân phối chương trình phát sóng, sản xuất thiết bị y tế, thương mại, thiết kế, dịch vụ, bất động sản…

Các nhà phân tích cho rằng việc thành viên gia đình giữ chức vụ cao, không có quản lý chuyên nghiệp ở bên ngoài tham gia vào, dường như là kế hoạch để quản lý linh hoạt nguồn vốn của công ty trong nội bộ gia đình.

Kim Seon-ho đã sử dụng tài khoản ngân hàng của công ty để trả lương hằng tháng cho cha mẹ mình, với số tiền từ vài triệu đến hàng chục triệu won. Theo báo cáo, cha mẹ anh sau đó đã chuyển lại tiền lương cho nam diễn viên mỗi tháng.

Ngoài ra, cũng có thông tin xác nhận, cha mẹ của Kim Seon-ho đã sử dụng thẻ tín dụng của công ty để chi trả cho chi phí sinh hoạt và giải trí như mua thuốc lá, trả tiền hát karaoke, mua xe.

Việc trụ sở công ty trùng địa chỉ nhà riêng của Kim Seon-ho dẫn đến nghi ngờ đây thực chất là một "công ty ma". Nó tương tự cách thức bị nghi ngờ trốn thuế mà Cha Eun-woo đang được điều tra gần đây.

Công ty quản lý bác bỏ nghi vấn trốn thuế qua "công ty ma"

Các chuyên gia nhận định mô hình này có dấu hiệu chuyển thu nhập cá nhân sang thu nhập doanh nghiệp để giảm thuế. Kim Seon-ho dường như đã thể hiện ý định nghiêm túc tham gia vào lĩnh vực bất động sản và nếu vay vốn dưới danh nghĩa công ty các quy định sẽ nới lỏng hơn so với cá nhân, chi phí lãi suất có thể được hạch toán như chi phí lãi suất cho doanh nghiệp để giảm thuế.

Mỹ nam "Tiếng yêu này, anh dịch được không?" bị tố trốn thuế - Ảnh 2.

Kim Seon-ho cùng công ty quản lý với Cha Eun-woo

Việc bổ nhiệm các thành viên gia đình vào các vị trí điều hành cũng được hiểu là một cách để chu cấp cho cha mẹ chi phí sinh hoạt thông qua tiền lương và tiền thưởng mà không phải chịu thuế quà tặng, một lĩnh vực mà Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc theo dõi sát sao vì được coi là "chi phí lao động giả mạo".

Công ty quản lý Fantagio thừa nhận sự tồn tại của công ty riêng do Kim Seon-ho thành lập nhưng tuyên bố:"Công ty này đã không hoạt động hơn một năm nay và chúng tôi đã nhận thấy những vấn đề tiềm ẩn nên đang tiến hành giải thể".

Fantagio nói thêm rằng việc thành lập không phải nhằm trốn thuế mà vì nam diễn viên tích cực hoạt động trong lĩnh vực sân khấu và dự định tiếp tục theo đuổi các vở kịch trong tương lai.

Tin liên quan

Mỹ nam Cha Eun-woo khốn đốn vì bê bối trốn thuế

Mỹ nam Cha Eun-woo khốn đốn vì bê bối trốn thuế

(NLĐO) - Vụ bê bối trốn thuế liên quan đến mỹ nam Cha Eun-woo diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng hình ảnh của anh.

Mỹ nam Cha Eun-woo lên tiếng về cáo buộc trốn thuế "khủng"

(NLĐO) - Cha Eun-woo vướng cáo buộc trốn thuế, công ty quản lý đã nộp đơn yêu cầu xem xét lại quyết định đánh thuế.

công ty ma diễn viên Kim Seon-ho Tiếng yêu này, anh dịch được không? nghi ngờ trốn thuế mỹ nam Cha Eun-woo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo