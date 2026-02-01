Mỹ nam "Tiếng yêu này, anh dịch được không?" bị tố trốn thuế, công ty quản lý lên tiếng

Lập công ty có cha và mẹ giữ chức vụ quan trọng, trụ sở trùng với địa chỉ nhà riêng

Tờ Sports Kyunghyang cho rằng Kim Seon-ho có thể đã trốn thuế bằng cách sử dụng các phương pháp tương tự như những phương pháp mỹ nam Cha Eun-woo thực hiện.

Kim Seon-ho cũng là nghệ sĩ dưới trướng Công ty quản lý Fantagio, đây là công ty quản lý của Cha Eun-woo. Kim Seon-ho cũng thành lập công ty gia đình tách biệt với công ty quản lý.

Mỹ nam Kim Seon-ho tạo tiếng vang gần đây với vai nam chính phim "Tiếng yêu này, anh dịch được không?"

Công ty được thành lập tháng 1-2024, trụ sở tại nhà riêng của Kim Seon-ho và do cha anh giữ chức vụ giám đốc điều hành, mẹ làm kế toán. Công ty này đăng ký nhiều ngành nghề như dịch vụ quảng cáo, truyền thông, sáng tạo nội dung truyền thông, sản xuất, phân phối chương trình phát sóng, sản xuất thiết bị y tế, thương mại, thiết kế, dịch vụ, bất động sản…

Các nhà phân tích cho rằng việc thành viên gia đình giữ chức vụ cao, không có quản lý chuyên nghiệp ở bên ngoài tham gia vào, dường như là kế hoạch để quản lý linh hoạt nguồn vốn của công ty trong nội bộ gia đình.

Kim Seon-ho đã sử dụng tài khoản ngân hàng của công ty để trả lương hằng tháng cho cha mẹ mình, với số tiền từ vài triệu đến hàng chục triệu won. Theo báo cáo, cha mẹ anh sau đó đã chuyển lại tiền lương cho nam diễn viên mỗi tháng.

Ngoài ra, cũng có thông tin xác nhận, cha mẹ của Kim Seon-ho đã sử dụng thẻ tín dụng của công ty để chi trả cho chi phí sinh hoạt và giải trí như mua thuốc lá, trả tiền hát karaoke, mua xe.

Việc trụ sở công ty trùng địa chỉ nhà riêng của Kim Seon-ho dẫn đến nghi ngờ đây thực chất là một "công ty ma". Nó tương tự cách thức bị nghi ngờ trốn thuế mà Cha Eun-woo đang được điều tra gần đây.

Công ty quản lý bác bỏ nghi vấn trốn thuế qua "công ty ma"

Các chuyên gia nhận định mô hình này có dấu hiệu chuyển thu nhập cá nhân sang thu nhập doanh nghiệp để giảm thuế. Kim Seon-ho dường như đã thể hiện ý định nghiêm túc tham gia vào lĩnh vực bất động sản và nếu vay vốn dưới danh nghĩa công ty các quy định sẽ nới lỏng hơn so với cá nhân, chi phí lãi suất có thể được hạch toán như chi phí lãi suất cho doanh nghiệp để giảm thuế.

Kim Seon-ho cùng công ty quản lý với Cha Eun-woo

Việc bổ nhiệm các thành viên gia đình vào các vị trí điều hành cũng được hiểu là một cách để chu cấp cho cha mẹ chi phí sinh hoạt thông qua tiền lương và tiền thưởng mà không phải chịu thuế quà tặng, một lĩnh vực mà Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc theo dõi sát sao vì được coi là "chi phí lao động giả mạo".

Công ty quản lý Fantagio thừa nhận sự tồn tại của công ty riêng do Kim Seon-ho thành lập nhưng tuyên bố:"Công ty này đã không hoạt động hơn một năm nay và chúng tôi đã nhận thấy những vấn đề tiềm ẩn nên đang tiến hành giải thể".

Fantagio nói thêm rằng việc thành lập không phải nhằm trốn thuế mà vì nam diễn viên tích cực hoạt động trong lĩnh vực sân khấu và dự định tiếp tục theo đuổi các vở kịch trong tương lai.