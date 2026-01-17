HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Tuấn nam - mỹ nữ cứu nguy cho "Tiếng yêu này, anh dịch được không?"

Minh Khuê

(NLĐO) - Phim "Tiếng yêu này, anh dịch được không?" tạo chú ý sau khi phát hành trên Netflix ngày 16-1. Tác phẩm nhận được bình luận trái chiều.

"Tiếng yêu này, anh dịch được không?" do chị em nhà Hong chấp bút, Yoo Young-eun làm đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên đình đám: Kim Seon-ho, Go Yoon-jung, Sota Fukushi, Choi Woo-sung, Lee Yi-dam…

Nội dung phim kể về Ju Ho-jin (Kim Seon-ho đóng) là một phiên dịch viên đa ngôn ngữ tài giỏi thông thạo ba thứ tiếng. Trong khi đó, Cha Mu-hee (Go Yoon-jung đóng) là một minh tinh hàng đầu với sức quyến rũ tươi sáng và luôn tự tin.

Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi Ho-jin bắt đầu làm việc cho Mu-hee với tư cách là phiên dịch viên cá nhân. Cả 2 có quan điểm trái ngược nhau về tình yêu, dẫn đến hiểu lầm. Tuy nhiên, dần dần họ trở nên gần gũi và thấu hiểu nhau hơn.

Cặp đôi đẹp cứu nguy cho "Tiếng yêu này, anh dịch được không?" - Ảnh 1.

Hai diễn viên chính của phim

Cặp đôi đẹp cứu nguy cho "Tiếng yêu này, anh dịch được không?" - Ảnh 2.

Họ tạo được "phản ứng hóa học"

Cặp đôi đẹp cứu nguy cho "Tiếng yêu này, anh dịch được không?" - Ảnh 3.

Góp phần lớn trong việc giữ khán giả

Cặp đôi đẹp cứu nguy cho "Tiếng yêu này, anh dịch được không?" - Ảnh 4.

Trong một câu chuyện tình lãng mạn giữa chàng phiên dịch và một minh tinh

Theo cây bút Choi Ha-na của TV Daily, "Tiếng yêu này, anh dịch được không?" thu hút nhiều sự mong đợi trước cả khi phát hành bởi sự hợp tác giữa chị em nhà Hong, những người đã chứng minh tài năng qua nhiều phim. Đạo diễn Yoo Young-eun cũng thể hiện khả năng kể chuyện bằng hình ảnh độc đáo qua những tác phẩm trước. Đặc biệt, phim có hai ngôi sao Kim Seon-ho và Go Yoon-jung.

Tuy nhiên, tác phẩm này lại giống như một bữa tiệc hào nhoáng, thịnh soạn mà lại chẳng có món gì đặc biệt, khiến thực khách vỡ òa. Sở hữu đầy đủ các yếu tố trở thành tác phẩm ăn khách, phim lại mất điểm bởi kịch bản nhạt nhẽo, nghèo nàn đến bất ngờ.

"Nó không chỉ đơn thuần lặp lại những mô-típ cũ rích của thể loại lãng mạn mà còn cho thấy rõ tác giả cạn kiệt trí tưởng tượng. Cặp đôi chính cứ lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt chu kỳ hiểu lầm, bất hòa rồi lại hòa giải. Công thức "hiểu lầm và hòa giải" nhàm chán này, vốn phổ biến trong vô số tác phẩm lãng mạn, không che giấu được sự lười biếng trong trí tưởng tượng của tác giả mà còn phơi bày chúng hoàn toàn" - cây bút trên nhận định.

Điều níu giữ khán giả xem hết phim đến từ dàn diễn viên và ê-kíp diễn xuất. Đạo diễn đã tốn công sức tìm kiếm và quay những cảnh đẹp không chỉ Hàn Quốc mà còn Nhật Bản, Canada, Ý, tạo nên khung cảnh lãng mạn cho khán giả. Những hình ảnh này lấp đầy khoảng trống kịch bản. Diễn xuất ăn ý, tạo được "phản ứng hóa học" của Kim Seon-ho và Go Yoon-jung khiến người xem xúc động đến rơi nước mắt.

Một cây bút khác lại dành nhiều lời khen cho tác phẩm này: "Tôi là một người đàn ông ngoài 40 tuổi nhưng lại mong chờ phim này bởi "phản ứng hóa học" giữa hai diễn viên chính. Thay vì kiểu "hoàng tử và công chúa" thường thấy trong phim ngôn tình, họ tạo nên hình ảnh gần gũi hơn với một hình tượng anh chàng đẹp trai và cô nàng xinh đẹp. Chuyện tình của họ tự nhiên, không gượng gạo, tạo cảm giác thoải mái cho người xem".

