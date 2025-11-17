HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Mỹ - Nga đối đầu về nghị quyết Gaza

Hoàng Phương

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đầu tuần này dự kiến tiến hành bỏ phiếu về 2 dự thảo nghị quyết liên quan kế hoạch hòa bình tại Gaza của Mỹ.

Dự thảo của Mỹ ủng hộ kế hoạch ngừng bắn 20 điểm của Tổng thống Donald Trump. 

Trong đó, Mỹ đề xuất thành lập Hội đồng Hòa bình với vai trò cơ quan chuyển tiếp, cho phép thành lập một lực lượng ổn định quốc tế tại Dải Gaza để thực hiện những nhiệm vụ như giám sát biên giới, bảo đảm an ninh và giải giáp vũ khí. 

Đáng chú ý, văn kiện này đã được bổ sung nội dung về khả năng thành lập nhà nước Palestine trong tương lai sau khi bị một số thành viên Hội đồng Bảo an phản đối.

Trong khi đó, dự thảo của Nga loại bỏ nội dung đề cập Hội đồng Hòa bình và yêu cầu LHQ đưa ra các phương án cho việc triển khai lực lượng ổn định quốc tế đến Dải Gaza. 

Theo AP, văn kiện này còn có ngôn từ mạnh mẽ hơn về việc ủng hộ thành lập nhà nước Palestine bên cạnh Israel, đồng thời nhấn mạnh Bờ Tây và Dải Gaza phải được hợp nhất thành một nhà nước dưới quyền quản lý của chính quyền Palestine.

Mỹ - Nga đối đầu về nghị quyết Gaza - Ảnh 1.

Các tòa nhà bị phá hủy tại một khu vực ở Dải Gaza. Ảnh: AP

Nga nhấn mạnh dự thảo của mình không mâu thuẫn với sáng kiến của Mỹ. Điểm khác biệt là đề xuất của Moscow công nhận nguyên tắc "giải pháp hai nhà nước cho việc giải quyết xung đột Israel - Palestine".

Trước bước đi của Nga, Mỹ đã tăng cường kêu gọi LHQ đạt được sự đồng thuận về kế hoạch ngừng bắn của Washington cho Gaza. 

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định kế hoạch trên "là con đường tốt nhất hướng tới hòa bình ở Trung Đông" và nghị quyết của Mỹ sẽ tạo điều kiện để nỗ lực này tiến triển.

AP dẫn lời một nhà ngoại giao LHQ giấu tên cho rằng dự thảo nghị quyết của Mỹ có thể nhận được 9 phiếu thuận cần thiết để thông qua. Nga và Trung Quốc nhiều khả năng bỏ phiếu trắng thay vì dùng quyền phủ quyết. 

Tin liên quan

Lệnh ngừng bắn và viện trợ Dải Gaza gián đoạn rồi nối lại: Tổng thống Mỹ đã can thiệp?

(NLĐO) - Các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có mặt tại Israel vào ngày 20-10 để bàn về giai đoạn 2 của thỏa thuận hòa bình.

Sau ngừng bắn, Dải Gaza vẫn chưa yên

Theo thỏa thuận, Hamas phải trao trả toàn bộ 28 thi thể con tin đã thiệt mạng nhưng hiện vẫn còn 19 thi thể chưa được tìm thấy

Đường đến hòa bình cho Dải Gaza còn nhiều chông gai

"Những bước đầu tiên hướng tới hòa bình luôn là những bước khó khăn nhất" - Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Ai Cập ngày 13-10

Gaza Mỹ Nga Liên Hợp Quốc
