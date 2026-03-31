Giải trí

Nao Yoshioka, giọng ca soul Nhật Bản ghi dấu ấn riêng trên bản đồ quốc tế

Thùy Trang

(NLĐO) - Quên visual Idol đi, nữ ca sĩ Nhật Bản Nao Yoshioka đang khiến cõi mạng "sởn gai ốc" vì hát R&B đỉnh như Diva da màu!

Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh những nữ thần tượng J-Pop kẹo ngọt, Nao Yoshioka - nữ ca sĩ Nhật Bản từng làm nên lịch sử tại bảng xếp hạng Billboard Mỹ - vừa chính thức tung đĩa đơn mang tên "You Got To Feel It". Động thái này được giới chuyên môn đánh giá là bước chạy đà hoàn hảo cho tham vọng tấn công thị trường Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam của giọng ca Soul/R&B.

Giọng ca Châu Á mang "linh hồn" Âu Mỹ

Nao Yoshioka, giọng ca soul Nhật Bản ghi dấu ấn riêng trên bản đồ quốc tế - Ảnh 1.

Giọng ca Nhật Bản Nao Yoshioka

Đối với những khán giả đam mê dòng nhạc Soul/R&B, Nao Yoshioka không phải là cái tên xa lạ. Sinh ra tại Osaka (Nhật Bản), nhưng Nao lại khiến nhiều chuyên gia thanh nhạc ngỡ ngàng khi sở hữu một "Black voice" (chất giọng của người da màu) cực kỳ hiếm có: gằn, nội lực, dập nốt (Riffs & Runs) mượt mà không thua kém bất kỳ một ca sĩ Âu Mỹ thực thụ.

Cô là một trong số mảnh ghép Châu Á cực kỳ hiếm hoi từng phá vỡ rào cản khắc nghiệt của làng nhạc Mỹ để lọt vào Top 32 bảng xếp hạng Billboard UAC.

Không dừng lại ở đó, Nao Yoshioka đã có bộ sưu tập thành tích "khủng" khi hoàn thành các chuyến lưu diễn vòng quanh 11 quốc gia, "quét sạch" từ các sân khấu lớn tại New York, Philadelphia cho đến rạp hát Châu Âu.

Chính chất giọng "giao diện Châu Á nhưng hệ điều hành Aretha Franklin" này đã biến cô trở thành một hiện tượng âm nhạc được báo chí quốc tế săn đón.

Cú bắt tay xuyên lục địa và tham vọng "đổ bộ" V-Pop

Mới đây, Nao Yoshioka chính thức trình làng đĩa đơn *"You Got To Feel It"*. Khác với những bản Pop rập khuôn, ca khúc này là một "gia vị lạ" cực kỳ nặng đô khi pha trộn giữa R&B đương đại và African Grooves (nhịp điệu Châu Phi). Đây là thành quả từ cú bắt tay chéo sân giữa Nao, nhà sản xuất người Hà Lan Bnnyhunna và nghệ sĩ Saxophone tài năng nước Mỹ Braxton Cook.

Nao Yoshioka, giọng ca soul Nhật Bản ghi dấu ấn riêng trên bản đồ quốc tế - Ảnh 2.

Nao Yoshioka với tham vọng tấn công thị trường nhạc Việt

Việc lựa chọn chất liệu R&B/Afro-beat ở thời điểm này cho thấy sự tính toán cực kỳ thông minh của ê-kip Nao Yoshioka. Tại Việt Nam, R&B và Indie đang là "quốc thoại" thống trị mọi thứ hạng của thế hệ Gen Z và Millennials.

Những giai điệu "chill" xen lẫn sự phóng khoáng, dính chặt của Afro-beat trong *"You Got To Feel It"* hứa hẹn sẽ gãi đúng chỗ ngứa của tệp khán giả đam mê dòng nhạc đô thị này.

Về nội dung, ca khúc xoay quanh những khoảnh khắc riêng tư khi con người nhận ra tình cảm thật của mình. Bài hát khai thác sự giằng co giữa mong muốn đối phương chân thành và việc học cách tin vào cảm xúc của chính mình.

Nhiều chuyên gia truyền thông nhận định, việc phát hành *"You Got To Feel It"* lúc này không chỉ đơn thuần là ra bài hát mới. Rất có thể, đây là "mồi nhử" nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu nhạc Indie Việt, dọn đường cho một kế hoạch dài hơi hơn của ê-kip Nhật Bản.

Gần đây, nhiều lời đồn đoán trong giới Underground râm ran cho biết "chị đại" R&B này đang âm thầm chuẩn bị cho một màn hợp tác chấn động với một nữ nghệ sĩ Gen Z của V-Pop vào sát mùa hè năm nay.

Video clip ca sĩ Nhật Bản hát "Diễm Xưa" hay tuyệt!

Video clip ca sĩ Nhật Bản hát "Diễm Xưa" hay tuyệt!

(NLĐO) – Một video clip quay cảnh hai ca sĩ Nhật Bản Yoshimi Tendo và Shimazu Aya trình diễn ca khúc "Diễm xưa" (phiên bản Nhật Bản) của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đang lan tràn trên khắp các trang mạng xã hội kèm theo đó là lời khen nức nở của cộng đồng mạng.

Chi Pu: "Dừng một giấc mơ để theo đuổi giấc mơ lớn hơn"

(NLĐO) - Chi Pu thành công khi là nghệ sĩ kể câu chuyện văn hóa Việt tại Thượng Hải. Nhưng khi mọi thứ đang "vào guồng", cô lại bất ngờ chọn dừng lại.

Vì sao "hoàng tử" GREY D tạm ngưng suốt 2 năm

(NLĐO) - Sự kiện ra mắt album sau 2 năm ở ẩn của GREY D nhận được sự ủng hộ áp đảo.

ca sĩ nhật bản ca sĩ Nao Yoshioka Nao Yoshioka nhắm đến Vpop
