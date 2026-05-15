Mỹ nhân Bạch Lộc, Ngu Thư Hân quyến rũ với đầm Việt

Bạch Lộc khoe vai trần gợi cảm

Nữ diễn viên Bạch Lộc là gương mặt quen thuộc với khán giả Châu Á qua loạt phim: "Lâm giang tiên", "Chiêu Diêu", "Học viện quân sự Liệt Hỏa", "Châu Sinh Như Cố", "Dĩ ái vi doanh", "Ninh An như mộng", "Bạch nguyệt phạn tinh"…

Cô chọn đầm khoe vai trần gợi cảm của thương hiệu Việt Hacchic Couture để chụp poster cho đêm nhạc kỷ niệm 10 năm làm nghề. Poster đã được tung ra ngày 14-5, nhận được sự khen ngợi của người hâm mộ và thu hút chú ý của công chúng.

Nhiều người nhận định nhan sắc Bạch Lộc được nâng lên trong bộ đầm. Cô như nàng công chúa bước ra từ những câu chuyện thần thoại. Đặc biệt, chiếc nơ oversized bất đối xứng được xử lý thủ công từ chất liệu metallic tulle mềm mại là một trong những điểm nhấn của đầm.

Trước đó, minh tinh Ngu Thư Hân cũng chọn đầm của Hacchic Couture khi xuất hiện trong sự kiện livestream thương hiệu đồng hồ cao cấp Tissot tổ chức tại Trung Quốc vào chiều 13-5.

Đầm của Ngu Thư Hân thuộc bộ sưu tập "Veil of The Desert" - một thiết kế được thực hiện riêng nhằm tôn vinh khí chất ngọt ngào nhưng kiêu kỳ rất đặc trưng của cô.

Thiết kế đuôi cá ôm sát được xây dựng trên nền tảng kỹ thuật đặc trưng giúp tôn vinh triệt để đường cong cơ thể nhưng vẫn giữ được sự uyển chuyển và nữ tính.

Để hoàn thiện thiết kế này, đội ngũ nghệ nhân của nhãn hàng đã mất hàng trăm giờ cho từng công đoạn thủ công.

Ngu Thư Hân sinh năm 1995, được chú ý sau chương trình "Thanh xuân có bạn" 2, sau đó bứt phá nhờ các phim như: "Thương Lan Quyết", "Vân Chi Vũ", "Suỵt, nhà vua đang ngủ đông"…