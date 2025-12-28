Mỹ nhân Brazil nhận chúc phúc khi được cầu hôn tại Vịnh Hạ Long

Gabriela Borges đã chia sẻ niềm vui của mình thông qua video clip trên trang cá nhân Instagram tối 27-12.

Trong video clip, Lucas Mozzatto Chaves đã cầu hôn cô trên du thuyền khi cả hai dạo chơi ở Vịnh Hạ Long và người đẹp đồng ý.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Gabriela Borges. Nguồn video clip: Instagram Gabriela Borges

Gabriela Borges dành thời gian du lịch, khám phá văn hóa, ẩm thực Việt

Cô thưởng thức cà phê

"Giữa vô vàn giấc mơ, tôi chọn sống trọn vẹn trong giấc mơ của chúng tôi. Và câu trả lời là "em đồng ý!". Khoảnh khắc đó diễn ra vào tối 23-12, anh ấy bất ngờ gọi điện bảo tôi cùng đi ngắm cảnh và dành cho tôi cảm xúc này. Chúng sẽ mãi mãi khắc sâu trong ký ức của chúng tôi" - Hoa hậu Brazil thổ lộ.

Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ bày tỏ niềm vui. Họ gửi lời chúc phúc đến cặp đôi này.

Gabriela Borges và bạn trai gắn bó nhiều năm. Cả hai thường chia sẻ những khoảnh khắc lãng mạn cùng nhau. Sau khi nghỉ dưỡng ở Việt Nam, họ đến Bali - Indonesia.

Gabriela Borges sinh năm sinh năm 1998, đến Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Cosmo 2025. Kết quả cuối cùng, cô vào tốp 5 chung cuộc.

Sau cuộc thi, cô dành thời gian du lịch, khám phá Việt Nam từ văn hóa, ẩm thực, cuộc sống. Trước khi trở thành Miss Brazil Cosmo 2025, Gabriela Borges từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc khác và giành nhiều giải thưởng. Cô cũng từng là Á hậu cuộc thi Miss Grand Brazil, Miss Earth São Paulo và vào tốp 5 Miss Earth Brazil.

Gabriela Borges là người mẫu, nhà sáng tạo nội dung, kinh doanh thời trang, có studio nhiếp ảnh riêng. Ngoài công việc, cô cũng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội, bảo vệ môi trường…