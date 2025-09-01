Anh tài BB Trần cầu hôn bạn trai sau 12 năm hẹn hò?

BB Trần cháy hết mình tuổi 35: Đêm nhạc “cầu hôn” gây bão cùng Quang Lâm!

Anh tài BB Trần và bạn trai Quang Lâm

Mới đây, nhân dịp sinh nhật tuổi 35, anh tài BB Trần tổ chức đêm nhạc hội ngộ khán giả. BB Trần là một trong những anh tài được yêu mến sau chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". Điều đặc biệt thu hút sự chú ý của đêm nhạc là tiết mục được cho là "cầu hôn" giữa anh tài BB Trần và bạn trai lâu năm Quang Lâm.

Trên sân khấu, cặp đôi diện đồ trắng đồng điệu, có loạt tương tác ngọt ngào để lại nhiều ấn tượng.

Đặc biệt, BB Trần còn mang hẳn concept bài hát "Cầu hôn" để tặng bạn trai sau 12 năm đồng hành. Trên sân khấu ngập tràn ánh sáng, nam nghệ sĩ không ngần ngại dành cho bạn trai những cái ôm thật chặt, cùng nụ hôn công khai đầy ngọt ngào.

Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành tâm điểm, khiến khán giả có mặt tại đêm diễn hò reo không ngớt và cộng đồng mạng dậy sóng.

Sau đêm nhạc, BB Trần đăng tải lại những khoảnh khắc lãng mạn với Quang Lâm lên trang cá nhân, đính kèm là dòng trạng thái "Cầu hôn người ấy". Hành động này khiến cư dân mạng, đặc biệt fanclub BB Trần "rần rần". Cư dân mạng mong đợi ngày cả hai chính thức tổ chức đám cưới.

BB Trần và Quang Lâm: 10 năm tình yêu, đám cưới trong tầm tay?

Trước đó, bộ ảnh kỷ niệm 10 bên nhau của BB Trần và bạn trai gây sốt mạng xã hội. Nam diễn viên còn đính kèm dòng trạng thái: "Có bộ ảnh cưới rồi, chuẩn bị cưới thôi nhỉ". BB Trần liên tục chia sẻ về ngày "chốt đơn" với bạn trai, còn các fan thì thi nhau hối thúc cả hai sớm tổ chức đám cưới.

BB Trần và Quang Lâm bắt đầu quen nhau từ năm 2013 thông qua một ứng dụng hẹn hò. Sau hơn 10 năm gắn bó, cả hai đã cùng trải qua không ít sóng gió, thậm chí từng có thời điểm chia tay. Hiện tại, cặp đôi đã dọn về sống chung, nhận được sự ủng hộ từ cả hai bên gia đình.

Đoạn clip anh tài BB Trần hát ca khúc "Cầu hôn", nắm tay bạn trai Quang Lâm tình tứ trên sân khấu gây bão mạng xã hội.

Chia sẻ về chuyện tình cảm, BB Trần từng bộc bạch: "Với nhiều cặp đôi, 5 năm có thể chưa phải quá dài, nhưng với tôi đó là mối tình đầu tiên gắn bó lâu đến vậy. Có lẽ cũng vì cả hai đã về chung một nhà nên tình cảm càng thêm khăng khít và bền chặt.

Trước đó, chuyện tình dài nhất của tôi cũng chỉ kéo dài 2 năm mà thôi. Cột mốc 10 năm đã qua rồi, qua hồi nào không hay. Hiện tôi và Lâm vẫn vui vẻ, yêu thương nhau. Bạn trai tôi trước mặt mọi người có vẻ trầm tính nhưng khi ở nhà lại nhộn nhịp, nói nhiều còn tôi thì ngược lại.

Ai cũng thấy tôi trong các chương trình là người ồn ào, hoạt ngôn nhưng khi về nhà, tôi trầm tính, lắng nghe nhiều hơn. Hình ảnh của hai đứa khi ở nhà hoàn toàn ngược lại khi ở ngoài. Chúng tôi hòa hợp và bù đắp cho những khác biệt.

Nhiều lúc tôi nghĩ nếu hai đứa không thành một cặp, thì chắc khó ai chịu đựng được từng đứa. Hai đứa tìm được nhau, đi được với nhau như vậy là định mệnh rồi".