Giải trí

"Mỹ nhân đẹp nhất Philippines" Marian Rivera diện váy nhà mốt Việt

Minh Khuê

(NLĐO) - "Mỹ nhân đẹp nhất Philippines" Marian Rivera gây chú ý với sắc vóc trong bộ váy của nhà mốt Việt Hacchic Couture.

Thương hiệu Hacchic Couture

Marian Rivera khiến cộng đồng mạng thích thú khi đăng tải loạt ảnh diện váy của Hacchic Couture trên trang cá nhân.

Cô chia sẻ loạt ảnh đánh dấu khoảnh khắc đáng nhớ trong vai trò thành viên giám khảo chính thức của "Stars on the Floor" - một chương trình truyền hình thực tế về thi đấu khiêu vũ nổi tiếng tại Philippines, được phát sóng trên kênh GMA Network.

Thiết kế mà Marian Rivera lựa chọn là một sáng tạo đặc biệt trong bộ sưu tập "Veil of the Desert Fall Winter" 2025 của thương hiệu Hacchic Couture, được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp huyền thoại của đại dương.

"Mỹ nhân đẹp nhất Philippines" Marian Rivera diện váy nhà mốt Việt - Ảnh 1.

Nhan sắc Marian Rivera trong thiết kế Việt

"Mỹ nhân đẹp nhất Philippines" Marian Rivera diện váy nhà mốt Việt - Ảnh 2.

Váy của Marian Rivera tôn vóc dáng cô

"Mỹ nhân đẹp nhất Philippines" Marian Rivera diện váy nhà mốt Việt - Ảnh 3.

"Mỹ nhân đẹp nhất Philippines" Marian Rivera diện váy nhà mốt Việt - Ảnh 4.

Marian Rivera làm giám khảo chương trình truyền hình thực tế

"Mỹ nhân đẹp nhất Philippines" Marian Rivera diện váy nhà mốt Việt - Ảnh 5.

Hiệu ứng chuyển động "sóng lụa"

Chiếc váy được phủ kín bởi hàng ngàn vảy sequin hình tròn tông màu bạc trắng ánh tím nhạt, xếp lớp chồng nhau tựa vảy cá hoặc cánh hoa sen, tạo nên hiệu ứng chuyển động "sóng lụa" mỗi khi người mặc di chuyển dưới ánh đèn sân khấu. Trong khi đó, phần ngực được tạo hình nổi khối 3D mềm mại, như những đài hoa đang hé nở, vừa gợi cảm vừa tinh tế.

Nhà thiết kế Trà Linh - giám đốc điều hành Hacchic Couture cho biết đây là một trong những thiết kế đòi hỏi kỹ thuật thực hiện phức tạp và tiêu tốn nhiều thời gian nhất của thương hiệu trong năm 2025.

Toàn bộ bộ váy mất hơn 200 giờ thực hiện thủ công bởi đội ngũ thợ lành nghề, trải qua nhiều công đoạn: cắt vải lót, tạo kết cấu khung, đính sequin, chỉnh form và hoàn thiện từng chi tiết nhỏ nhất.

Không chỉ thường xuyên xuất hiện trong các thiết kế của Hacchic Group, Marian Rivera còn trở thành cầu nối đặc biệt giữa thương hiệu Việt và thị trường Philippines.

Marian Rivera sinh năm 1984, là một nữ diễn viên, người mẫu và ca sĩ người Philippines. Cô được biết đến nhiều nhất với các vai diễn trong các bộ phim truyền hình như: "Marimar", "Dyesebel", "Amaya" và "Encantadia". Ngoài ra, cô cũng là một trong những người mẫu nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang danh tiếng.

