Giải trí

"Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy khoe sắc trong thiết kế Việt

Minh Khuê

(NLĐO) - Minh tinh Trần Nghiên Hy, nàng "Tiểu Long Nữ" trong "Thần điêu đại hiệp" bản 2014, đẹp lung linh với đầm nhà thiết kế Việt.

Trần Nghiên Hy diện đầm mang hơi hướng gợi cảm pha lẫn cổ điển của thương hiệu Hacchic Couture của nhà thiết kế Trà Linh. Cô tham dự sự kiện "Đêm hội Xiaohongshu Red Gala 2026" diễn ra tại Trung Quốc.

Đầm thiết kế có phần thân trên nổi bật với thiết kế corset được dựng chuẩn, ôm sát cơ thể, tôn lên vòng eo thon gọn của Trần Nghiên Hy. Kết hợp với thiết kế là vải có bề mặt bắt sáng nhẹ, tạo hiệu ứng mềm mại, lấp lánh mỗi khi Trần Nghiên Hy di chuyển.

"Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy khoe sắc trong thiết kế Việt - Ảnh 1.

Trần Nghiên Hy khoe vẻ đẹp cuốn hút

Điểm nhấn của đầm nằm ở những đóa hoa 3D tạo tác thủ công, từng cánh hoa được xử lý riêng từ chất liệu organza và tulle trước khi đính kết trực tiếp lên thân đầm.

Trần Nghiên Hy nhận được nhiều lời khen khi xuất hiện tại sự kiện. Cô sinh năm 1983, là diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc). 

Phim "Thần điêu đại hiệp" bản năm 2014 giúp Trần Nghiên Hy và Dương Quá Trần Hiểu nên duyên vợ chồng ngoài đời thực. Tuy nhiên, hôn nhân của họ chấm dứt đầy tiếc nuối năm 2025, sau 9 năm mặn nồng.

Sau khi ly hôn, Trần Nghiên Hy trở lại với nghệ thuật nhiều hơn. Cô cũng tham gia nhiều sự kiện và tiếp tục là một trong những người đẹp thu hút chú ý của công chúng.

"Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy khoe sắc trong thiết kế Việt - Ảnh 2.

"Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy khoe sắc trong thiết kế Việt - Ảnh 3.

"Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy khoe sắc trong thiết kế Việt - Ảnh 4.

Trà Linh (tên đầy đủ là Nguyễn Thị Trà Linh), sinh năm 1991, quê Lâm Đồng, được biết đến với là Nhà thiết kế kiêm Giám Đốc điều hành của thương hiệu Hacchic Couture.

Các thiết kế đến từ 3 thương hiệu thuộc sở hữu của Hacchic Group đã từng được các mỹ nhân Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba, Lâm Duẫn, Bạch Lộc, Trương Bích Thần, Ngô Tuyên Nghi, Chung Hân Đồng, Đồng Lệ Á, Từ Nhược Hàm, Dụ Ngôn, Úc Khả Duy, Lưu Hạo Tồn, Mạnh Tử Nghĩa... chọn lựa.

"Dương Quá" Trần Hiểu và "Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy ly hôn

"Dương Quá" Trần Hiểu và "Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy ly hôn

(NLĐO) - Nam diễn viên Trần Hiểu và nữ diễn viên Trần Nghiên Hy chính thức thông báo ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân dài 9 năm.

