Hà Yến Vy bolero là ai?

Hà Yến Vy bolero, giọng ca được Quang Lê, Quốc Đại ủng hộ

Với chất giọng ngọt ngào, sâu lắng và giàu cảm xúc, cô đã nhanh chóng ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc quen thuộc như "Cho người tình nhỏ", "Khóc thầm", "Ngợi ca quê hương", "Nếu được làm người tình", "Hãy quên anh" đặc biệt là bản hit "Tiền thắng tình thua" - một ca khúc đang "gây sốt" trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội.

"Tiền thắng tình thua" không chỉ là một bản trữ tình buồn da diết, mà còn là câu chuyện đầy ám ảnh về tình yêu và giá trị vật chất trong cuộc sống.

Qua phần thể hiện của Hà Yến Vy, ca khúc như được khoác lên một màu sắc mới - chân thật, thấm đẫm cảm xúc và dễ dàng chạm đến trái tim người nghe.

Nhiều khán giả nhận xét rằng chính cách nhả chữ tinh tế cùng lối xử lý mềm mại đã giúp cô truyền tải trọn vẹn nỗi đau và sự dằn vặt trong từng câu hát.

Hà Yến Vy bolero, giọng ca được kỳ vọng ở dòng nhạc bolero

Không dừng lại ở thành công solo, Hà Yến Vy còn gây ấn tượng khi kết hợp cùng Quốc Đại - một giọng ca nam kỳ cựu của dòng nhạc bolero. Những màn song ca của cả hai nhanh chóng nhận được sự yêu thích bởi sự hòa quyện ăn ý giữa hai chất giọng: một bên da diết, nữ tính; một bên ấm áp, từng trải. Sự kết hợp này không chỉ mang đến những tiết mục chất lượng mà còn góp phần làm mới các ca khúc bolero quen thuộc.

Hà Yến Vy bolero: Tôi may mắn được Quang Lê, Quốc Đại ủng hộ

Hà Yến Vy chia sẻ: "Qua sự giới thiệu của các anh chị trong nghề, tôi quen biết ca sĩ Quốc Đại, sau khi nghe tôi hát, anh Đại đã chủ động mời song ca. Chúng tôi đã song ca ăn ý tại đêm nhạc chủ đề "Tiền thắng tình thua", "Cà phê miệt vườn".

Qua những lần hợp tác, chính anh Quốc Đại đã đưa ra lời khuyên cho tôi là nên lấy tên khai sinh Hà Yến Vy để đi hát vì tên nghe mượt mà nên tôi nghe theo chứ trước kia tôi chỉ chọn tên Yến Vy Bolero".

Song song đó qua các video ca nhạc đã đăng tải trên mạng xã hội, và cơ duyên gặp gỡ tại cùng phòng thu, Hà Yến Vy được ca sĩ Quang Lê "để mắt", anh đã có những chia sẻ góp ý trong cách hát giúp cô thổi hồn vào bài nhạc hơn. Sắp tới, nếu có ca khúc phù hợp, Hà Yến Vy bolero cũng mong được song ca cùng ca sĩ Quang Lê - tiếng hát mà cô mến mộ.

Hiện, Hà Yến Vy được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những gương mặt nổi bật của dòng nhạc bolero trong thời gian tới. Sự nghiêm túc trong nghệ thuật cùng tình yêu dành cho dòng nhạc trữ tình chính là nền tảng vững chắc giúp cô chinh phục ngày càng nhiều khán giả.