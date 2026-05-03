HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hà Yến Vy bolero, giọng ca được Quang Lê, Quốc Đại ủng hộ

Thùy Trang

(NLĐO) - Hà Yến Vy bolero là giọng ca đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ khán giả yêu nhạc trữ tình.

Hà Yến Vy bolero là ai?

Hà Yến Vy Bolero, giọng ca được Quang Lê – Quốc Đại ủng hộ - Ảnh 1.

Hà Yến Vy bolero, giọng ca được Quang Lê, Quốc Đại ủng hộ

Với chất giọng ngọt ngào, sâu lắng và giàu cảm xúc, cô đã nhanh chóng ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc quen thuộc như "Cho người tình nhỏ", "Khóc thầm", "Ngợi ca quê hương", "Nếu được làm người tình", "Hãy quên anh" đặc biệt là bản hit "Tiền thắng tình thua" - một ca khúc đang "gây sốt" trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội.

"Tiền thắng tình thua" không chỉ là một bản trữ tình buồn da diết, mà còn là câu chuyện đầy ám ảnh về tình yêu và giá trị vật chất trong cuộc sống.

Qua phần thể hiện của Hà Yến Vy, ca khúc như được khoác lên một màu sắc mới - chân thật, thấm đẫm cảm xúc và dễ dàng chạm đến trái tim người nghe.

Nhiều khán giả nhận xét rằng chính cách nhả chữ tinh tế cùng lối xử lý mềm mại đã giúp cô truyền tải trọn vẹn nỗi đau và sự dằn vặt trong từng câu hát.

Hà Yến Vy Bolero, giọng ca được Quang Lê – Quốc Đại ủng hộ - Ảnh 2.

Hà Yến Vy bolero, giọng ca được kỳ vọng ở dòng nhạc bolero

Không dừng lại ở thành công solo, Hà Yến Vy còn gây ấn tượng khi kết hợp cùng Quốc Đại - một giọng ca nam kỳ cựu của dòng nhạc bolero. Những màn song ca của cả hai nhanh chóng nhận được sự yêu thích bởi sự hòa quyện ăn ý giữa hai chất giọng: một bên da diết, nữ tính; một bên ấm áp, từng trải. Sự kết hợp này không chỉ mang đến những tiết mục chất lượng mà còn góp phần làm mới các ca khúc bolero quen thuộc.

Hà Yến Vy bolero: Tôi may mắn được Quang Lê, Quốc Đại ủng hộ

Hà Yến Vy Bolero, giọng ca được Quang Lê – Quốc Đại ủng hộ - Ảnh 3.

Hà Yến Vy Bolero nhận được sự ủng hộ của ca sĩ Quốc Đại

Hà Yến Vy chia sẻ: "Qua sự giới thiệu của các anh chị trong nghề, tôi quen biết ca sĩ Quốc Đại, sau khi nghe tôi hát, anh Đại đã chủ động mời song ca. Chúng tôi đã song ca ăn ý tại đêm nhạc chủ đề "Tiền thắng tình thua", "Cà phê miệt vườn".

Qua những lần hợp tác, chính anh Quốc Đại đã đưa ra lời khuyên cho tôi là nên lấy tên khai sinh Hà Yến Vy để đi hát vì tên nghe mượt mà nên tôi nghe theo chứ trước kia tôi chỉ chọn tên Yến Vy Bolero".

Song song đó qua các video ca nhạc đã đăng tải trên mạng xã hội, và cơ duyên gặp gỡ tại cùng phòng thu, Hà Yến Vy được ca sĩ Quang Lê "để mắt", anh đã có những chia sẻ góp ý trong cách hát giúp cô thổi hồn vào bài nhạc hơn. Sắp tới, nếu có ca khúc phù hợp, Hà Yến Vy bolero cũng mong được song ca cùng ca sĩ Quang Lê - tiếng hát mà cô mến mộ.

Hà Yến Vy Bolero, giọng ca được Quang Lê – Quốc Đại ủng hộ - Ảnh 4.

Hà Yến Vy cũng nhận được sự ủng hộ của thần tượng Quang Lê

Hiện, Hà Yến Vy được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những gương mặt nổi bật của dòng nhạc bolero trong thời gian tới. Sự nghiêm túc trong nghệ thuật cùng tình yêu dành cho dòng nhạc trữ tình chính là nền tảng vững chắc giúp cô chinh phục ngày càng nhiều khán giả.

Tin liên quan

Vinh Tuấn: Tôi muốn đi đến tận cùng của dòng nhạc Bolero!

Vinh Tuấn: Tôi muốn đi đến tận cùng của dòng nhạc Bolero!

(NLĐO) - Với ca sĩ Vinh Tuấn, hát không phải để phô diễn, mà để chạm đến trái tim người nghe.

Phương Thanh hát Quan họ tặng khán giả trong đêm sinh nhật đầy xúc động

(NLĐO)- Ngọc Sơn mang bánh kem lên sân khấu, 10.000 khán giả hát mừng sinh nhật Phương Thanh lúc nửa đêm.

"Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026: Khi tính "Độc bản" định nghĩa lại luật chơi truyền hình thực tế

(NLĐO) - Từ Gai Home concert đến "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026, một mùa hè nữa không có rực rỡ, chỉ có rực rỡ hơn.

bolero Hà Yến Vy Bolero Giọng ca mới nổi của dòng Bolero Hà Yến Vy- giọng ca mới của Bolero
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo