Mỹ nhân Soyee tuyên bố cưới, tung loạt ảnh lung linh

Soyee – tên thật Jang So-jin, cập nhật trang mạng xã hội Instagram ngày 20-6. Cô bất ngờ thông báo sẽ chính thức kết hôn vào tháng 8. Kèm theo thông báo, Soyee cũng tung loạt ảnh cưới đẹp lung linh của mình.

Cô dâu Soyee lung linh trong ảnh cưới

Soyee tiết lộ chồng sắp cưới

Cả hai đẹp đôi

Soyee nói chồng sắp cưới của cô là luật sư

Người đẹp tiết lộ chồng sắp cưới của mình là một luật sư. "Tôi đã hứa dành phần đời còn lại bên người khiến cuộc sống của tôi trở nên ý nghĩa hơn. Tôi nhận thấy mình luôn mỉm cười mỗi khi ở bên anh ấy. Tôi nhận ra rằng mình là phiên bản tự nhiên và thoải mái nhất của chính mình khi chúng tôi bên nhau" – mỹ nhân Soyee thổ lộ.

Cô bật mí thêm rằng cả hai đã hứa sẽ là nguồn sức mạnh lớn nhất của nhau trong tương lai. Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ chúc phúc cho Soyee.

Soyee là giọng ca chính trong nhóm nhạc 9 thành viên Gugudan. Năm 2020, nhóm dừng hoạt động, các thành viên tách ra solo.