HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Thái Trác Nghiên công bố cưới "hồng hài nhi" kém 10 tuổi

Minh Khuê

(NLĐO) - Nữ ca sĩ, diễn viên xinh đẹp Thái Trác Nghiên công bố cưới Lâm Tuấn Hiền (Elvis Lam) - huấn luyện viên thể hình kém cô 10 tuổi.

Ngày 28-4, Thái Trác Nghiên công bố tin vui trên trang mạng xã hội weibo: "Chúc mừng em gả cho anh! Chúc mừng anh cưới được em! Sau này mong anh chỉ giáo nhiều hơn. Cảm ơn mọi người đã chúc phúc cho chúng tôi".

Cô cũng không quên đăng kèm các bức ảnh khoe nhẫn cưới cùng nụ cười rạng rỡ của cả hai. Nhiều chúc phúc từ người hâm mộ gửi đến cô.

Thái Trác Nghiên công bố cưới "hồng hài nhi" kém 10 tuổi - Ảnh 1.

Thái Trác Nghiên và "hồng hài nhi" Lâm Tuấn Hiền nên duyên vợ chồng

Thái Trác Nghiên và "hồng hài nhi" Lâm Tuấn Hiền nên duyên vợ chồng

Cả hai khoe nhẫn cưới

Thái Trác Nghiên xác nhận chuyện yêu đương cùng Lâm Tuấn Hiền vào tháng 1-2026. Khi đó, cô cùng Chung Hân Đồng của nhóm Twins tham dự một sự kiện khai trương cửa hàng tại Hồng Kông (Trung Quốc). Cô nhấn mạnh mối quan hệ hai bên đang ổn định, hạnh phúc là điều quan trọng nhất.

Bạn trai của Thái Trác Nghiên tên Elvis Lam (Lâm Tuấn Hiền), 33 tuổi, sở hữu phòng tập thể hình cao cấp, từng là huấn luyện viên cá nhân cho nhiều ngôi sao, thu nhập cao.

Thái Trác Nghiên, 43 tuổi, bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu. Sau đó, cô lập nhóm hát cùng Chung Hân Đồng và tham gia đóng nhiều phim.

Những phim có Thái Trác Nghiên tham gia gồm: "Thiên cơ biến", "Tân câu chuyện cảnh sát", "Sứ mạng song sinh", "Thanh Xà Bạch Xà", "Bao la vùng trời"…

Năm 2006, cô từng bí mật kết hôn với nam diễn viên Trịnh Trung Cơ tại Mỹ nhưng hai bên ly hôn sau bốn năm chung sống.

Thái Trác Nghiên công bố cưới "hồng hài nhi" kém 10 tuổi - Ảnh 3.

Lâm Tuấn Hiền là huấn luyện viên thể hình

Lâm Tuấn Hiền là huấn luyện viên thể hình

Thái Trác Nghiên công bố cưới "hồng hài nhi" kém 10 tuổi - Ảnh 5.

Tin liên quan

Thái Trác Nghiên chấn thương nặng vì nhảy cầu

(NLĐO) - Nữ ca sĩ, diễn viên Thái Trác Nghiên bị thương khi tham gia chương trình truyền hình thực thế nhảy cầu “Splash” phiên bản Trung Quốc. Các bác sĩ khuyên người đẹp này nên rời khỏi chương trình nếu không muốn bị liệt nhưng Trác Nghiên vẫn kiên quyết tiếp tục tham gia.

Thái Trác Nghiên (Ah Sa) hóa… thỏ

(NLĐO) - Nhằm tạo sự độc đáo cho loạt ảnh quảng bá triển lãm Chocolate 2011, Thái Trác Nghiên (Ah Sa) đã hóa thân thành nàng công chúa thỏ màu chocolate. Cách phục trang cầu kỳ và lạ mắt, mang đậm “phong cách Lady Gaga” của cô đã gây bất ngờ cho cư dân mạng.

Thái Trác Nghiên bị ngất ở sân bay Thượng Hải

(NLĐO)- Theo các phương tiện truyền thông, ngôi sao trẻ kiếm nhiều tiền nhất xứ cảng thơm Thái Trác Nghiên bị ngất ở sân bay Thượng Hải hôm 1-1.

đám cưới chúc phúc Thái Trác Nghiên nhóm Twins
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo