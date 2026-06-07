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Quốc tế

Mỹ: Nổ súng gần lễ hội, hàng chục người trúng đạn

Cao Lực

(NLĐO) - Ít nhất 12 người bị bắn hôm 6-6 gần một lễ hội mùa hè ở TP Toledo, bang Ohio – Mỹ.

Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút (giờ địa phương).

Phó cảnh sát trưởng Toledo, ông Joseph Heffernan, cho biết ít nhất hai tay súng đã khai hỏa và "có khả năng đang bắn lẫn nhau".

Theo ông Heffernan, hai nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi các nghi phạm vẫn chưa bị bắt giữ, tính đến tối 6-6 (giờ địa phương).

Trung úy cảnh sát Dan Gerken cho biết nạn nhân lớn tuổi nhất 61 tuổi và nhỏ tuổi nhất 14 tuổi, đồng thời nói thêm rằng phần lớn nạn nhân ở độ tuổi 20.

Theo đài CNBC, có hàng trăm người tham dự lễ hội vào thời điểm xảy ra vụ việc. 

Đây là sự kiện thường niên được người dân Toledo yêu thích, với các chương trình biểu diễn âm nhạc, khu ẩm thực, vườn bia và nhiều hoạt động dành cho trẻ em.

Mỹ: Nổ súng thanh trừng tại lễ hội, hàng chục người trúng đạn lạc - Ảnh 1.

Phó cảnh sát trưởng Toledo, ông Joseph Heffernan, cho biết ít nhất hai tay súng đã khai hỏa và "có khả năng đang bắn lẫn nhau". Ảnh: WDIV

Ông Gerken nhấn mạnh cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn đầu. Nhà chức trách hiện đang lấy lời khai của các nạn nhân và nhân chứng, đồng thời rà soát hình ảnh từ camera giám sát.

Theo ông Heffernan, lực lượng cảnh sát đã tăng cường nhân sự cho lễ hội, đồng thời nhiều cảnh sát ngoài giờ làm việc cũng được huy động để đảm bảo an ninh cho sự kiện.

"Thật đáng tiếc khi chỉ một vài người, vì bất kỳ lý do gì, lại quyết định phá hỏng một sự kiện cộng đồng đã được người dân yêu mến trong rất nhiều năm" - ông nói.

Thống đốc Ohio Mike DeWine cho biết ông "vô cùng lo ngại" về vụ nổ súng.

"Lễ hội mùa hè nên là nơi an toàn để các gia đình cùng nhau tận hưởng thời gian mà không phải lo sợ bạo lực. Chúng tôi tin cơ quan thực thi pháp luật sẽ sớm tìm ra nghi phạm liên quan đến vụ phạm tội vô nghĩa này" - ông nói.

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