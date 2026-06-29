Mỹ nói tiếp tục đàm phán, Iran dọa căn cứ Mỹ "hứng chịu địa ngục"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ nói tiếp tục đàm phán, Iran dọa căn cứ Mỹ "hứng chịu địa ngục"

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết các cuộc đàm phán với Iran vẫn được lên kế hoạch bất chấp xung đột tiếp diễn.

Đài ABC News ngày 29-6 dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ tuyên bố rằng bất chấp các cuộc tấn công và lời đe dọa leo thang, Mỹ và Iran vẫn đang tiến hành đàm phán.

Theo đó, các cuộc thảo luận kỹ thuật với Iran về việc triển khai bản ghi nhớ vẫn được lên kế hoạch trong những ngày tới.

Quan chức này nói thêm: “Chưa có cuộc đàm phán nào bị hủy bỏ và hai bên vẫn trao đổi thông tin thông qua các kênh liên lạc nhằm tránh xung đột”.

Mỹ và Iran tiếp tục đàm phán giữa xung đột - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ “tiêu diệt giới lãnh đạo Iran nếu họ không tuân thủ thỏa thuận chấm dứt xung đột”. Ảnh: AP

Trang Axios hôm 28-6 đưa tin Mỹ và Iran đã nhất trí chấm dứt các hành động thù địch gần đây tại vùng Vịnh và nối lại đàm phán về tranh chấp liên quan tới eo biển Hormuz. Động thái này có thể chấm dứt chuỗi các cuộc tấn công trả đũa vốn đe dọa phá vỡ thỏa thuận hòa bình tạm thời.

Axios dẫn lời một quan chức cấp cao Washington cho hay hai bên dự kiến gặp nhau tại Qatar vào ngày 30-6.

Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đó, cả Mỹ lẫn Iran đều cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đạt được vào ngày 17-6.

Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain vào sáng sớm 28-6, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ “tiêu diệt giới lãnh đạo Iran nếu họ không tuân thủ thỏa thuận chấm dứt xung đột”.

"Có thể sẽ đến lúc chúng tôi không còn có thể hành xử một cách hợp lý nữa và buộc phải dùng biện pháp quân sự để hoàn tất công việc mà chúng tôi đã bắt đầu rất thành công. Nếu điều đó xảy ra, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không tồn tại nữa!” - nhà lãnh đạo Mỹ viết trên mạng xã hội trước khi bản tin của Axios được công bố.

Trong một dấu hiệu khác cho thấy sự mong manh của thỏa thuận, Iran thông báo đã hủy các cuộc đàm phán kỹ thuật với Mỹ vốn được lên lịch hôm 28-6. 

Theo ông Mehdi Fazaeili, một thành viên thuộc Văn phòng Bảo tồn và Xuất bản của lãnh tụ tối cao Iran, lý do cho quyết định này là các cuộc tấn công gần đây của Mỹ nhắm vào Iran và các điều khoản trong bản ghi nhớ chưa được thực hiện.

Đài Press TV dẫn lời Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố các cuộc tấn công của Mỹ đã vi phạm lệnh ngừng bắn và "sẽ dẫn đến việc chấm dứt hoàn toàn mọi tiến trình ngoại giao", đồng thời cảnh báo các căn cứ của Mỹ trong khu vực "sẽ phải hứng chịu địa ngục trong những ngày tới".

Một quan chức Mỹ xác nhận Iran đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở của Mỹ.

Trong khi đó, Israel hôm 28-6 cho biết họ đã tiếp tục tấn công các tay súng Hezbollah được Iran hậu thuẫn tại Lebanon, phá hủy cơ sở hạ tầng ngầm mà nhóm này sử dụng tại một ngôi làng ở miền Nam Lebanon.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 29-6: Mỹ tuyên bố "nắm mọi quân bài" ở Iran

Điểm nóng xung đột ngày 29-6: Mỹ tuyên bố "nắm mọi quân bài" ở Iran

(NLĐO) - Phó Tổng thống JD Vance cho biết Mỹ sẽ thắng “bất chấp kết quả” trong đàm phán với Iran và nắm giữ mọi lợi thế ở Iran.

Chiến sự Trung Đông ngày 28-6: Iran tung đòn trả đũa Mỹ, vùng Vịnh sục sôi

(NLĐO) – Bộ trưởng Ngoại giao Iran kêu gọi thiết lập khuôn khổ an ninh với các quốc gia vùng Vịnh.

Iran trả đũa Mỹ, tấn công các cơ sở quân sự tại Kuwait và Bahrain

(NLĐO) – IRGC cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào 8 cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Mỹ đàm phán Iran thoả thuận hoà bình xung đột
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo