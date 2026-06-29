Mỹ nói tiếp tục đàm phán, Iran dọa căn cứ Mỹ "hứng chịu địa ngục"

Đài ABC News ngày 29-6 dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ tuyên bố rằng bất chấp các cuộc tấn công và lời đe dọa leo thang, Mỹ và Iran vẫn đang tiến hành đàm phán.

Theo đó, các cuộc thảo luận kỹ thuật với Iran về việc triển khai bản ghi nhớ vẫn được lên kế hoạch trong những ngày tới.

Quan chức này nói thêm: “Chưa có cuộc đàm phán nào bị hủy bỏ và hai bên vẫn trao đổi thông tin thông qua các kênh liên lạc nhằm tránh xung đột”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ “tiêu diệt giới lãnh đạo Iran nếu họ không tuân thủ thỏa thuận chấm dứt xung đột”. Ảnh: AP

Trang Axios hôm 28-6 đưa tin Mỹ và Iran đã nhất trí chấm dứt các hành động thù địch gần đây tại vùng Vịnh và nối lại đàm phán về tranh chấp liên quan tới eo biển Hormuz. Động thái này có thể chấm dứt chuỗi các cuộc tấn công trả đũa vốn đe dọa phá vỡ thỏa thuận hòa bình tạm thời.

Axios dẫn lời một quan chức cấp cao Washington cho hay hai bên dự kiến gặp nhau tại Qatar vào ngày 30-6.

Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đó, cả Mỹ lẫn Iran đều cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đạt được vào ngày 17-6.

Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain vào sáng sớm 28-6, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ “tiêu diệt giới lãnh đạo Iran nếu họ không tuân thủ thỏa thuận chấm dứt xung đột”.

"Có thể sẽ đến lúc chúng tôi không còn có thể hành xử một cách hợp lý nữa và buộc phải dùng biện pháp quân sự để hoàn tất công việc mà chúng tôi đã bắt đầu rất thành công. Nếu điều đó xảy ra, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không tồn tại nữa!” - nhà lãnh đạo Mỹ viết trên mạng xã hội trước khi bản tin của Axios được công bố.

Trong một dấu hiệu khác cho thấy sự mong manh của thỏa thuận, Iran thông báo đã hủy các cuộc đàm phán kỹ thuật với Mỹ vốn được lên lịch hôm 28-6.

Theo ông Mehdi Fazaeili, một thành viên thuộc Văn phòng Bảo tồn và Xuất bản của lãnh tụ tối cao Iran, lý do cho quyết định này là các cuộc tấn công gần đây của Mỹ nhắm vào Iran và các điều khoản trong bản ghi nhớ chưa được thực hiện.

Đài Press TV dẫn lời Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố các cuộc tấn công của Mỹ đã vi phạm lệnh ngừng bắn và "sẽ dẫn đến việc chấm dứt hoàn toàn mọi tiến trình ngoại giao", đồng thời cảnh báo các căn cứ của Mỹ trong khu vực "sẽ phải hứng chịu địa ngục trong những ngày tới".

Một quan chức Mỹ xác nhận Iran đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở của Mỹ.

Trong khi đó, Israel hôm 28-6 cho biết họ đã tiếp tục tấn công các tay súng Hezbollah được Iran hậu thuẫn tại Lebanon, phá hủy cơ sở hạ tầng ngầm mà nhóm này sử dụng tại một ngôi làng ở miền Nam Lebanon.