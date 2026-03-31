Mỹ nói về chuyện yêu cầu đồng minh Ả Rập “gánh” chiến phí, Iran tung đòn hiểm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ nói về chuyện yêu cầu đồng minh Ả Rập “gánh” chiến phí, Iran tung đòn hiểm

Huệ Bình

(NLĐO) - Nhà Trắng vừa gợi ý rằng tổng thống Mỹ sẽ yêu cầu các quốc gia Ả Rập trả chi phí cho cuộc xung đột với Iran, ước tính lên tới hàng chục tỉ USD.

Tại cuộc họp báo ngày 30-3, khi được hỏi liệu các quốc gia Ả Rập có nên trả chi phí cho cuộc chiến này hay không (giống như cách các đồng minh từng hỗ trợ tài chính cho Washington trong Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1990), Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt phản hồi: "Tôi nghĩ đây là điều mà tổng thống (ông Donald Trump) rất quan tâm và muốn yêu cầu họ thực hiện".

Bà Leavitt cho biết bà không muốn nói thay trước cho Tổng thống Donald Trump, nhưng đây là một ý tưởng mà nhà lãnh đạo Mỹ từng đưa ra.

Kênh truyền hình Al Jazeera dẫn lời Thư ký Báo chí Nhà Trắng cho biết: "Đó là một ý tưởng mà tôi biết ông ấy đang cân nhắc. Tôi tin rằng mọi người sẽ được nghe ông ấy nói nhiều hơn về vấn đề này".

Mỹ đòi đồng minh Ả Rập “gánh” phí chiến sự, Iran tung đòn hiểm - Ảnh 1.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu với các phóng viên ở Nhà Trắng hôm 30-3. Ảnh: AP

Trong cuộc chiến vùng Vịnh, Mỹ đã dẫn đầu một liên minh toàn cầu gồm hàng chục quốc gia để đẩy lùi cuộc tấn công của Iraq vào Kuwait theo yêu cầu của nước này và các nước láng giềng Ả Rập.

Đổi lại, các quốc gia trong khu vực và các thành viên liên minh (bao gồm cả Đức và Nhật Bản) đã huy động được 54 tỉ USD thời điểm đó (tương đương 134 tỉ USD hiện nay) để hỗ trợ chi phí quân sự cho Mỹ.

Tuy nhiên, lần này Mỹ - Israel đã đơn phương gây chiến với Iran mà không lôi kéo các đồng minh và các quốc gia trong khu vực tham gia.

Các phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin trong một buổi điều trần kín hồi đầu tháng, các quan chức báo cáo với quốc hội rằng chỉ riêng 6 ngày đầu của cuộc xung đột đã tiêu tốn 11,3 tỉ USD.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính con số này tăng lên 16,5 tỉ USD vào ngày thứ 12 của chiến sự. Chi phí chắc chắn sẽ còn cao hơn nhiều khi chiến dịch quân sự đã bước sang ngày thứ 31.

Nhà Trắng đang tìm cách huy động thêm ít nhất 200 tỉ USD chi tiêu quân sự từ quốc hội để tài trợ cho chiến dịch tại Iran và bổ sung kho dự trữ đạn dược của Lầu Năm Góc.

Về phía Iran, cũng trong ngày 30-3, Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi cho rằng chính phủ Ả Rập Saudi nên "trục xuất" quân đội Mỹ khỏi lãnh thổ.

Tuyên bố này đưa ra chỉ 3 ngày sau khi quân đội Iran tấn công một căn cứ không quân của Mỹ tại Ả Rập Saudi.

Cụ thể, ông Araghchi viết trên mạng xã hội X: "Iran tôn trọng Ả Rập Saudi và coi đây là một quốc gia anh em. Các chiến dịch của chúng tôi nhằm vào kẻ thù địch - những kẻ không hề tôn trọng người Ả Rập hay người Iran, cũng như không thể mang lại bất kỳ sự an ninh nào.

"Hãy nhìn những gì chúng tôi đã làm với bộ chỉ huy không quân của họ. Đã đến lúc phải trục xuất các lực lượng Mỹ".

Trong bài đăng của mình, ông Araghchi cũng chia sẻ bức ảnh một chiếc máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry của Không quân Mỹ với phần đuôi bị gãy rời và đĩa radar nằm dưới đất. Nhiều nguồn tin trước đó xác nhận chiếc máy bay này bị phá hủy trong cuộc tấn công.

Mối quan hệ đối tác giữa Mỹ và Ả Rập Saudi kéo dài hơn 80 năm. Hiện có khoảng 2.700 lính Mỹ đồn trú tại 5 căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này.

VIDEO: Hình ảnh “máy bay mắt thần” của Mỹ bị xé toạc

Tin liên quan

Donald Trump Mỹ - Iran chi phí quân sự quốc gia Ả Rập
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo