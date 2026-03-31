Mỹ nói về chuyện yêu cầu đồng minh Ả Rập “gánh” chiến phí, Iran tung đòn hiểm

Tại cuộc họp báo ngày 30-3, khi được hỏi liệu các quốc gia Ả Rập có nên trả chi phí cho cuộc chiến này hay không (giống như cách các đồng minh từng hỗ trợ tài chính cho Washington trong Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1990), Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt phản hồi: "Tôi nghĩ đây là điều mà tổng thống (ông Donald Trump) rất quan tâm và muốn yêu cầu họ thực hiện".

Bà Leavitt cho biết bà không muốn nói thay trước cho Tổng thống Donald Trump, nhưng đây là một ý tưởng mà nhà lãnh đạo Mỹ từng đưa ra.

Kênh truyền hình Al Jazeera dẫn lời Thư ký Báo chí Nhà Trắng cho biết: "Đó là một ý tưởng mà tôi biết ông ấy đang cân nhắc. Tôi tin rằng mọi người sẽ được nghe ông ấy nói nhiều hơn về vấn đề này".

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu với các phóng viên ở Nhà Trắng hôm 30-3. Ảnh: AP

Trong cuộc chiến vùng Vịnh, Mỹ đã dẫn đầu một liên minh toàn cầu gồm hàng chục quốc gia để đẩy lùi cuộc tấn công của Iraq vào Kuwait theo yêu cầu của nước này và các nước láng giềng Ả Rập.

Đổi lại, các quốc gia trong khu vực và các thành viên liên minh (bao gồm cả Đức và Nhật Bản) đã huy động được 54 tỉ USD thời điểm đó (tương đương 134 tỉ USD hiện nay) để hỗ trợ chi phí quân sự cho Mỹ.

Tuy nhiên, lần này Mỹ - Israel đã đơn phương gây chiến với Iran mà không lôi kéo các đồng minh và các quốc gia trong khu vực tham gia.

Các phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin trong một buổi điều trần kín hồi đầu tháng, các quan chức báo cáo với quốc hội rằng chỉ riêng 6 ngày đầu của cuộc xung đột đã tiêu tốn 11,3 tỉ USD.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính con số này tăng lên 16,5 tỉ USD vào ngày thứ 12 của chiến sự. Chi phí chắc chắn sẽ còn cao hơn nhiều khi chiến dịch quân sự đã bước sang ngày thứ 31.

Nhà Trắng đang tìm cách huy động thêm ít nhất 200 tỉ USD chi tiêu quân sự từ quốc hội để tài trợ cho chiến dịch tại Iran và bổ sung kho dự trữ đạn dược của Lầu Năm Góc.

Về phía Iran, cũng trong ngày 30-3, Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi cho rằng chính phủ Ả Rập Saudi nên "trục xuất" quân đội Mỹ khỏi lãnh thổ.

Tuyên bố này đưa ra chỉ 3 ngày sau khi quân đội Iran tấn công một căn cứ không quân của Mỹ tại Ả Rập Saudi.

Cụ thể, ông Araghchi viết trên mạng xã hội X: "Iran tôn trọng Ả Rập Saudi và coi đây là một quốc gia anh em. Các chiến dịch của chúng tôi nhằm vào kẻ thù địch - những kẻ không hề tôn trọng người Ả Rập hay người Iran, cũng như không thể mang lại bất kỳ sự an ninh nào.

"Hãy nhìn những gì chúng tôi đã làm với bộ chỉ huy không quân của họ. Đã đến lúc phải trục xuất các lực lượng Mỹ".

Trong bài đăng của mình, ông Araghchi cũng chia sẻ bức ảnh một chiếc máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry của Không quân Mỹ với phần đuôi bị gãy rời và đĩa radar nằm dưới đất. Nhiều nguồn tin trước đó xác nhận chiếc máy bay này bị phá hủy trong cuộc tấn công.

Mối quan hệ đối tác giữa Mỹ và Ả Rập Saudi kéo dài hơn 80 năm. Hiện có khoảng 2.700 lính Mỹ đồn trú tại 5 căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này.