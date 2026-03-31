Điểm nóng xung đột ngày 31-3: Mỹ trù tính kế hoạch quân sự phức tạp ở Iran

Tờ The Wall Street Journal dẫn nguồn tin từ các quan chức Washington tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét kế hoạch đưa quân đội vào Iran để thu giữ khoảng 450 kg uranium.

Đây là một nhiệm vụ đầy rủi ro và có thể yêu cầu lực lượng Mỹ phải đồn trú thực địa trong nhiều ngày hoặc lâu hơn.

Dù chưa đưa ra quyết định cuối cùng do lo ngại nguy hiểm cho binh sĩ, ông Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng này nhằm đạt được mục tiêu cốt lõi "ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân" - theo lời ông.

Thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ trên tàu USS Tripoli tới khu vực Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày 27-3. Ảnh: AP/ U.S. Central Command.

Phát biểu với phóng viên đêm 29-3, đề cập số uranium của Iran, ông Donald Trump nhấn mạnh Tehran sẽ phải đưa cho Washington số "bụi hạt nhân" đó.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận trong một tuyên bố rằng nhiệm vụ của Lầu Năm Góc là chuẩn bị các phương án để cung cấp cho tổng tư lệnh sự lựa chọn tối đa, đồng thời lưu ý điều này không đồng nghĩa với việc tổng thống đã quyết định hành động.

Các chuyên gia quân sự nhận định nếu tiến hành, đây là một trong những chiến dịch thách thức nhất từng được cân nhắc. Lực lượng đặc nhiệm sẽ phải xâm nhập các địa điểm hạt nhân dưới hỏa lực từ tên lửa và thiết bị bay không người lái.

Uranium làm giàu cao được dự đoán chứa trong khoảng 40 - 50 xi-lanh đặc biệt, việc vận chuyển đòi hỏi các thùng chứa chuyên dụng để bảo vệ chống lại các sự cố phóng xạ và có thể cần đến nhiều xe tải hạng nặng.

Tướng Joseph Votel, nguyên Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, cảnh báo rằng đây không phải là kiểu chiến dịch đột kích nhanh rồi rút lui ngay lập tức.



Các công trình che chắn lối vào khu làm giàu uranium dưới lòng đất tại tổ hợp hạt nhân Natanz của Iran bị phá huỷ nặng vào đầu tháng 3. Ảnh: Vantor.

Theo thông tin từ Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi, số uranium này chủ yếu tập trung tại 2 địa điểm mà Mỹ và Israel từng tấn công vào tháng 6-2025. Đó là khu phức hợp hạt nhân tại Isfahan và kho chứa tại Natanz.

Về phía quân đội, Lầu Năm Góc hiện sở hữu nhiều khí tài cần thiết và đang xem xét triển khai thêm 10.000 quân để tăng cường lựa chọn cho Tổng thống Donald Trump.

Hôm 13-3, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết ông hy vọng Tehran sẽ đồng ý từ bỏ vật liệu hạt nhân. THeo ông, quân đội Mỹ có sẵn một loạt phương án cưỡng chế nếu Iran từ chối hợp tác.

Các đơn vị thủy quân lục chiến phản ứng nhanh và lính dù thuộc Sư đoàn Dù 82 của Mỹ đã được bố trí trong khu vực để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.