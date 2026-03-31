Quốc tế

Tây Ban Nha đóng không phận với máy bay Mỹ đánh Iran, Anh không muốn sa lầy

Xuân Mai

(NLĐO) - Tây Ban Nha quyết định đóng cửa không phận đối với các máy bay của Mỹ tham gia cuộc chiến chống lại Iran.

Đây là động thái mới nhất thể hiện sự phản đối của Tây Ban Nha đối với cuộc xung đột. 

Hôm 30-3, Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles xác nhận lệnh đóng cửa không phận này với báo giới, ngay sau khi tờ El Pais của Tây Ban Nha dẫn các nguồn tin quân sự đưa tin đầu tiên.

img

Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles. Ảnh: AP

Bà Robles nhấn mạnh: "Quan điểm này đã được nói rõ với quân đội và các lực lượng Mỹ ngay từ đầu. Vì vậy, họ không được phép sử dụng các căn cứ quân sự và tất nhiên, cũng không được phép sử dụng không phận Tây Ban Nha cho bất kỳ hành động nào liên quan cuộc chiến ở Iran". 

Bà Robles gọi cuộc chiến chống Iran là hoàn toàn phi pháp và vô cùng bất công.

Hồi đầu tháng này, Tây Ban Nha cũng đã tuyên bố Mỹ không được phép sử dụng các căn cứ quân sự do 2 nước cùng điều hành để phục vụ cuộc chiến. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez từng miêu tả cuộc xung đột này là "không thể biện minh" và "nguy hiểm".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa cắt đứt quan hệ thương mại với Madrid sau khi chính phủ Tây Ban Nha từ chối cho Mỹ sử dụng 2 căn cứ quân sự Rota và Moron ở miền Nam quốc gia châu Âu này, buộc 15 máy bay của Mỹ phải rời đi nơi khác.

Tây Ban Nha đã trở thành tiếng nói phản đối mạnh mẽ nhất tại châu Âu đối với các chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel ở Trung Đông.

Nhận định về cuộc chiến, hồi đầu tháng, Thủ tướng Tây Ban Nha lo ngại: "Đây chính là cách mà những thảm họa lớn của nhân loại bắt đầu... Thế giới không thể giải quyết các vấn đề bằng xung đột và bom đạn".

Trong khi đó, tại Anh, Thủ tướng Keir Starmer bác bỏ khả năng triển khai quân đội tới Iran. Anh sẽ giữ khoảng cách để không can dự trực tiếp vào cuộc xung đột.

Ông Starmer khẳng định: "Đây không phải là cuộc chiến của chúng ta và chúng ta sẽ không để bị cuốn vào vòng xoáy đó".

Ông Starmer cho biết Anh đang thực hiện các biện pháp phòng thủ nhằm bảo vệ tính mạng của công dân Anh, lợi ích của nước Anh và các đồng minh trong khu vực.

Theo ông Starmer, Anh sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ việc mở cửa lại eo biển Hormuz, song vẫn nhấn mạnh sẽ không để bị lôi kéo vào cuộc chiến này.

Dù vậy, Anh vẫn chấp thuận cho Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của mình để tiến hành không kích nhằm vào các cơ sở của Iran liên quan đến những mối đe dọa tại eo biển Hormuz. Bên cạnh đó, Anh cũng triển khai máy bay chiến đấu để đánh chặn tên lửa do Iran phóng đi.

Tin liên quan

Chiến sự Trung Đông ngày 30-3: Iran tấn công "rát" radar Mỹ, xác nhận tư lệnh hải quân thiệt mạng

(NLĐO) - Iran chính thức xác nhận Tư lệnh Hải quân IRGC thiệt mạng "do những vết thương nghiêm trọng", khi cuộc xung đột Trung Đông bước sang tuần thứ 5.

Những "tàu sân bay không thể chìm" của Iran trấn giữ eo biển Hormuz

(NLĐO) - Với 7 hòn đảo tạo nên thế "vòng cung phòng thủ", Iran không chế toàn bộ eo biển chiến lược Hormuz khiến cả tàu quân sự đi qua phải dè chừng

Iran cảnh báo lính Mỹ sẽ thành "mồi cho cá mập", tuyên bố tấn công nhiều căn cứ

(NLĐO) - Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbia của Iran tuyên bố nước này đã chuẩn bị cho kịch bản Mỹ tấn công trên bộ từ lâu.

