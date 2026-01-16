Mỹ nữ vạn người mê xứ Thanh là ai?

Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh

Mới chỉ bước sang tuổi 21, Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh được chỉ định làm Giám đốc quốc gia Việt Nam của "Miss Friendship International 2026". Người đẹp xứ Thanh - Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh cho biết trên cương vị Giám đốc Quốc gia Việt Nam, cô sẽ tổ chức cuộc thi nhan sắc "Miss Friendship Vietnam 2026", tìm người đẹp Việt tham dự đấu trường nhan sắc "Miss Friendship International 2026".

Nguyễn Thị Mỹ Linh cho biết đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao. Trên vai trò Giám đốc Quốc gia, cô sẽ cùng ê-kíp xây dựng lộ trình phát triển bài bản cho các ứng viên, chú trọng không chỉ vẻ đẹp ngoại hình mà còn đề cao trí tuệ, bản lĩnh, khả năng giao tiếp và tinh thần kết nối những giá trị cốt lõi mà Miss Friendship International luôn theo đuổi.

"Miss Friendship International" là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế uy tín và có lịch sử lâu đời, được tổ chức từ năm 1972.

Trải qua hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, cuộc thi trở thành sân chơi văn hóa nhan sắc mang tầm vóc toàn cầu. Dự án hướng tới việc thúc đẩy tình hữu nghị, giao lưu văn hóa và sự thấu hiểu giữa các quốc gia. Đây cũng chính là điểm khác biệt giúp "Miss Friendship International" duy trì vị thế bền vững trong hệ thống các đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Người đẹp xứ Thanh với tham vọng chinh chiến trường quốc tế

Nhan sắc mỹ nữ vạn người mê xứ Thanh

Đồng hành cùng Nguyễn Thị Mỹ Linh trong hành trình này là CEO Cao Huy - người giữ vai trò quan trọng trong việc đưa Miss Friendship Vietnam phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế.

Được biết, ông Cao Huy là người luôn ấp ủ khát vọng tạo dựng những sân chơi nhan sắc chuyên nghiệp qua đó góp phần đưa hình ảnh nhan sắc Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ sắc đẹp thế giới.

CEO Cao Huy đồng hành cùng mỹ nhân xứ Thanh

Mới chỉ 21 tuổi, Nguyễn Thị Mỹ Linh đang là một trong những nhan sắc nổi bật của Thanh Hóa Cô sở hữu chiều cao 1,73 m với gương mặt xinh đẹp. Lợi thế này giúp cô đăng quang thuyết phục Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025.

Người đẹp đang ấp ủ mở trung tâm đào tạo catwalk tại Thanh Hóa. Nguyễn Thị Mỹ Linh cũng được mệnh danh là "mỹ nữ vạn người mê của xứ Thanh".