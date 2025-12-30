Hoa hậu Biển Việt Nam 2025 lan tỏa yêu thương

Hoa hậu phải gắn liền với thiện nguyện

Top 30 thí sinh "Hoa hậu Biển Việt Nam 2025" vừa có hành trình thiện nguyện ý nghĩa tại Lâm Đồng.

Bên cạnh những phần thi sắc đẹp và kỹ năng, "Hoa hậu Biển Việt Nam 2025" còn ghi điểm với chuỗi hoạt động cộng đồng giàu ý nghĩa. Top 30 thí sinh đã có chuyến thiện nguyện ấm áp tại phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng, để lại nhiều cảm xúc đẹp cho người dân địa phương.

Xuất hiện trong trang phục giản dị, các thí sinh "Hoa hậu Biển Việt Nam 2025" mang đến hình ảnh gần gũi, thân thiện khi trực tiếp đến thăm hỏi và trò chuyện cùng người dân tại phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng.

Những nụ cười, lời động viên chân thành đã phần nào xóa đi khoảng cách, tạo nên bầu không khí ấm áp trong suốt hành trình.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cùng Top 30 thí sinh đã trao tặng 30 phần quà thiết thực đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi phần quà được trao đi không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là thông điệp yêu thương, sự sẻ chia và đồng cảm, góp phần lan tỏa những giá trị nhân ái tích cực đến cộng đồng.

Hoạt động thiện nguyện là một phần quan trọng trong hành trình "Hoa hậu Biển Việt Nam 2025"

Một số hình ảnh của chuyến thiện nguyện

Không khí buổi thiện nguyện diễn ra trong sự gần gũi và chân thành. Qua từng cuộc gặp gỡ, các thí sinh có dịp lắng nghe những câu chuyện đời thường, từ đó thêm thấu hiểu và trân trọng giá trị của sự sẻ chia. Đây cũng là khoảnh khắc giúp các người đẹp thể hiện rõ nét hình ảnh người phụ nữ hiện đại: không chỉ tỏa sáng bởi nhan sắc mà còn bởi tấm lòng và trách nhiệm xã hội.

Theo Ban tổ chức, hoạt động thiện nguyện là một phần quan trọng trong hành trình "Hoa hậu Biển Việt Nam 2025", nhằm bồi đắp những giá trị nhân văn song hành cùng việc tôn vinh vẻ đẹp và trí tuệ. Thông qua các hoạt động cộng đồng, cuộc thi mong muốn truyền tải thông điệp tích cực về lối sống nhân ái, gắn kết và hướng đến những giá trị bền vững.

Khép lại Ngày 2, hành trình thiện nguyện tại Lâm Đồng đã để lại nhiều khoảnh khắc ấm áp, tiếp thêm năng lượng để Top 30 thí sinh bước vào các hoạt động tiếp theo. Hành trình chinh phục vương miện không chỉ là câu chuyện của sắc đẹp, mà còn là hành trình lan tỏa yêu thương và những điều tốt đẹp đến cộng đồng.