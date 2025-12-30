HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hoa hậu Biển Việt Nam 2025 lan tỏa yêu thương

Thùy Trang

(NLĐO) - Top 30 thí sinh "Hoa hậu Biển Việt Nam 2025" vừa có hành trình thiện nguyện ý nghĩa tại Lâm Đồng.

Hoa hậu phải gắn liền với thiện nguyện

Hoa hậu Biển Việt Nam 2025 lan tỏa yêu thương - Ảnh 1.

Top 30 thí sinh "Hoa hậu Biển Việt Nam 2025" vừa có hành trình thiện nguyện ý nghĩa tại Lâm Đồng.

Bên cạnh những phần thi sắc đẹp và kỹ năng, "Hoa hậu Biển Việt Nam 2025" còn ghi điểm với chuỗi hoạt động cộng đồng giàu ý nghĩa. Top 30 thí sinh đã có chuyến thiện nguyện ấm áp tại phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng, để lại nhiều cảm xúc đẹp cho người dân địa phương.

Xuất hiện trong trang phục giản dị, các thí sinh "Hoa hậu Biển Việt Nam 2025" mang đến hình ảnh gần gũi, thân thiện khi trực tiếp đến thăm hỏi và trò chuyện cùng người dân tại phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng.

Những nụ cười, lời động viên chân thành đã phần nào xóa đi khoảng cách, tạo nên bầu không khí ấm áp trong suốt hành trình.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cùng Top 30 thí sinh đã trao tặng 30 phần quà thiết thực đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi phần quà được trao đi không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là thông điệp yêu thương, sự sẻ chia và đồng cảm, góp phần lan tỏa những giá trị nhân ái tích cực đến cộng đồng.

Hoạt động thiện nguyện là một phần quan trọng trong hành trình "Hoa hậu Biển Việt Nam 2025"

Hoa hậu Biển Việt Nam 2025 lan tỏa yêu thương - Ảnh 2.

Hoa hậu Biển Việt Nam 2025 lan tỏa yêu thương - Ảnh 3.

Hoa hậu Biển Việt Nam 2025 lan tỏa yêu thương - Ảnh 4.

Hoa hậu Biển Việt Nam 2025 lan tỏa yêu thương - Ảnh 5.

Hoa hậu Biển Việt Nam 2025 lan tỏa yêu thương - Ảnh 6.

Hoa hậu Biển Việt Nam 2025 lan tỏa yêu thương - Ảnh 7.

Hoa hậu Biển Việt Nam 2025 lan tỏa yêu thương - Ảnh 8.

Một số hình ảnh của chuyến thiện nguyện

Không khí buổi thiện nguyện diễn ra trong sự gần gũi và chân thành. Qua từng cuộc gặp gỡ, các thí sinh có dịp lắng nghe những câu chuyện đời thường, từ đó thêm thấu hiểu và trân trọng giá trị của sự sẻ chia. Đây cũng là khoảnh khắc giúp các người đẹp thể hiện rõ nét hình ảnh người phụ nữ hiện đại: không chỉ tỏa sáng bởi nhan sắc mà còn bởi tấm lòng và trách nhiệm xã hội.

Theo Ban tổ chức, hoạt động thiện nguyện là một phần quan trọng trong hành trình "Hoa hậu Biển Việt Nam 2025", nhằm bồi đắp những giá trị nhân văn song hành cùng việc tôn vinh vẻ đẹp và trí tuệ. Thông qua các hoạt động cộng đồng, cuộc thi mong muốn truyền tải thông điệp tích cực về lối sống nhân ái, gắn kết và hướng đến những giá trị bền vững.

Khép lại Ngày 2, hành trình thiện nguyện tại Lâm Đồng đã để lại nhiều khoảnh khắc ấm áp, tiếp thêm năng lượng để Top 30 thí sinh bước vào các hoạt động tiếp theo. Hành trình chinh phục vương miện không chỉ là câu chuyện của sắc đẹp, mà còn là hành trình lan tỏa yêu thương và những điều tốt đẹp đến cộng đồng.

Tin liên quan

Nguyễn Phương Thanh đăng quang "Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam"

Nguyễn Phương Thanh đăng quang "Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam"

(NLĐO) - Tân "Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam" nhận tổng giải thưởng trị giá 2 tỉ đồng, gồm 500 triệu đồng tiền mặt, học bổng du học và nhiều quà tặng...

Mỹ nhân Brazil nhận chúc phúc khi được cầu hôn tại Vịnh Hạ Long

(NLĐO) - Hoa hậu Brazil Gabriela Borges - tốp 5 Miss Cosmo 2025, đã nhận lời cầu hôn từ bạn trai Lucas Mozzatto Chaves.

Hoa hậu Miss Cosmo 2025 tiết lộ nhầm lẫn khi nói "Trộm vía Việt Nam, trộm vía Cosmo"

(NLĐO) - Miss Cosmo 2025 - Yolina Lindquist lần đầu tiết lộ sự thật bất ngờ đằng sau câu nói "Trộm vía Việt Nam".

hoa hậu thiện nguyện Hoa hậu Biển Việt Nam 2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo