HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Nhóm MTV kết hợp nghệ sĩ ảo Ann

Thùy Trang

(NLĐO) - Ann và MTV lần đầu kết hợp trong MV "Đã có cha rồi" - mở ra hướng tiếp cận mới cho âm nhạc Việt.

MV "Đã có cha rồi" - Âm nhạc kết nối thế hệ

Nhóm MTV kết hợp nghệ sĩ ảo Ann - Ảnh 1.

Nhóm MTV cùng rapper Karik

"Đã có cha rồi" - một bản pop được mang tinh thần tích cực và chữa lành, lựa chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng về mối quan hệ cha - con.

Thay vì khai thác bi kịch hay đẩy cảm xúc lên cao trào, bài hát đi theo hướng tiết chế, đời thường, như một lời nhắc về sự hiện diện thầm lặng nhưng bền bỉ của người cha trong hành trình trưởng thành của mỗi người.

Chính sự giản dị ấy giúp ca khúc tạo ra khả năng kết nối thế hệ: người trẻ có thể nhìn thấy mình trong vai trò người con, còn những khán giả lớn tuổi tìm thấy sự đồng cảm từ trải nghiệm làm cha.

Trong không gian âm nhạc ấy, sự kết hợp giữa MTV và Ann được hình thành một cách tự nhiên, dựa trên sự tương thích về tinh thần và thông điệp.

MTV là một trong số rất ít boyband Việt Nam còn hoạt động bền bỉ đến hiện tại, được ghi nhận bằng thực lực âm nhạc và dấu ấn cảm xúc thay vì trào lưu.

Việc nhóm quyết định đồng hành cùng "Đã có cha rồi" không đến từ yếu tố mới lạ của mô hình nghệ sĩ ảo, mà xuất phát từ chính sức thuyết phục của bài hát - một ca khúc mang tinh thần tích cực, hướng đến giá trị gia đình và sự kết nối, phù hợp với con đường âm nhạc mà MTV theo đuổi trong nhiều năm.

Trong khi đó, Ann cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt của một nghệ sĩ ảo được xây dựng bài bản. Không bị đóng khung trong hình ảnh một nhân vật dành riêng cho giới trẻ hay gắn với một dòng nhạc cụ thể, Ann cho thấy khả năng thích ứng với những không gian âm nhạc giàu chiều sâu cảm xúc.

Việc Ann có thể đứng cạnh MTV - một ban nhạc đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ thực lực đã thể hiện tiềm năng kết nối của nghệ sĩ ảo này với nhiều thế hệ nghệ sĩ khác nhau dựa trên sự đồng điệu về tinh thần và thông điệp.

Nghệ sĩ thật và nghệ sĩ ảo kết hợp trên nền tảng âm nhạc

Nhóm MTV kết hợp nghệ sĩ ảo Ann - Ảnh 2.

Nhóm MTV và ca sĩ ảo Ann

"Đã có cha rồi" cũng đánh dấu lần đầu tiên tại Việt Nam một sản phẩm âm nhạc được triển khai chính thức với sự kết hợp giữa nghệ sĩ thật và nghệ sĩ ảo.

MTV cho biết: "Khi lựa chọn dự án này, chúng tôi cũng đã trăn trở rất nhiều, bởi nếu không khéo léo, nó có thể mang lại cả những tác động tích cực lẫn tiêu cực đến hình ảnh và chặng đường hoạt động lâu dài của MTV.

Sự lo lắng đó là hoàn toàn có lý. Tuy nhiên, khi tìm hiểu kỹ hơn về Ann và quá trình phát triển của Ann, có thể thấy đây là một quá trình trau dồi nghiêm túc, có sự học hỏi rõ ràng. Tác phẩm lần này được đầu tư chỉn chu từ âm nhạc, phần viết lời cho đến hòa âm phối khí, giống như một quá trình tạo ra một sản phẩm truyền thống, chứ không phải chỉ sử dụng AI để "đùng một phát" có ngay một bài hát. Đó cũng là lý do đầu tiên khiến MTV quyết định bắt tay vào dự án này".

Nhóm MTV kết hợp nghệ sĩ ảo Ann - Ảnh 3.

Sự kết hợp thú vị này thu hút sự chú ý của giới chuyên môn lẫn khán giả

Trong bối cảnh ngày càng nhiều sản phẩm âm nhạc ứng dụng AI ở các mức độ khác nhau, ê-kip của Ann cho rằng Đã có cha rồi không đi theo hướng tạo ra âm nhạc "tự động".

Ann được xây dựng như một nghệ sĩ ảo có định hướng dài hơi, với sự tham gia trực tiếp của con người ở tất cả các khâu sáng tạo, từ âm nhạc đến hình ảnh và câu chuyện.

Việc điều chỉnh Ann để hòa hợp với màu sắc của MTV không nằm ở việc thay đổi bản chất nhân vật, mà ở cách đặt Ann vào đúng vị trí trong câu chuyện chung, để công nghệ đóng vai trò hỗ trợ cho cảm xúc.

Tin liên quan

Phương Thanh bật khóc khi MTV tái hợp

Phương Thanh bật khóc khi MTV tái hợp

(NLĐO)- Đến với chương trình "Vang bóng một thời", ca sĩ Phương Thanh và nhóm MTV đã chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ.

Đinh Tiến Đạt cảm xúc với "Tự hào được làm con"

(NLĐO) -Tự hào được làm con, Đinh Tiến Đạt gởi lời cám ơn đấng sinh thành nhân dịp 45 tuổi.

Wren Evans mang nhạc Việt ra thế giới với album "Nổ"

(NLĐO) - Thành tích đáng tự hào mở bát đầu năm, "Nổ" Wren Evans góp mặt trong bảng xếp hạng toàn cầu của Spotify.

MTV nhóm MTV MTV kết hợp ca sĩ ảo ca sĩ ảo Ann
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo