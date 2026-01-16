Nhóm MTV kết hợp nghệ sĩ ảo Ann

MV "Đã có cha rồi" - Âm nhạc kết nối thế hệ

Nhóm MTV cùng rapper Karik

"Đã có cha rồi" - một bản pop được mang tinh thần tích cực và chữa lành, lựa chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng về mối quan hệ cha - con.

Thay vì khai thác bi kịch hay đẩy cảm xúc lên cao trào, bài hát đi theo hướng tiết chế, đời thường, như một lời nhắc về sự hiện diện thầm lặng nhưng bền bỉ của người cha trong hành trình trưởng thành của mỗi người.

Chính sự giản dị ấy giúp ca khúc tạo ra khả năng kết nối thế hệ: người trẻ có thể nhìn thấy mình trong vai trò người con, còn những khán giả lớn tuổi tìm thấy sự đồng cảm từ trải nghiệm làm cha.

Trong không gian âm nhạc ấy, sự kết hợp giữa MTV và Ann được hình thành một cách tự nhiên, dựa trên sự tương thích về tinh thần và thông điệp.

MTV là một trong số rất ít boyband Việt Nam còn hoạt động bền bỉ đến hiện tại, được ghi nhận bằng thực lực âm nhạc và dấu ấn cảm xúc thay vì trào lưu.

Việc nhóm quyết định đồng hành cùng "Đã có cha rồi" không đến từ yếu tố mới lạ của mô hình nghệ sĩ ảo, mà xuất phát từ chính sức thuyết phục của bài hát - một ca khúc mang tinh thần tích cực, hướng đến giá trị gia đình và sự kết nối, phù hợp với con đường âm nhạc mà MTV theo đuổi trong nhiều năm.

Trong khi đó, Ann cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt của một nghệ sĩ ảo được xây dựng bài bản. Không bị đóng khung trong hình ảnh một nhân vật dành riêng cho giới trẻ hay gắn với một dòng nhạc cụ thể, Ann cho thấy khả năng thích ứng với những không gian âm nhạc giàu chiều sâu cảm xúc.

Việc Ann có thể đứng cạnh MTV - một ban nhạc đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ thực lực đã thể hiện tiềm năng kết nối của nghệ sĩ ảo này với nhiều thế hệ nghệ sĩ khác nhau dựa trên sự đồng điệu về tinh thần và thông điệp.

Nghệ sĩ thật và nghệ sĩ ảo kết hợp trên nền tảng âm nhạc

Nhóm MTV và ca sĩ ảo Ann

"Đã có cha rồi" cũng đánh dấu lần đầu tiên tại Việt Nam một sản phẩm âm nhạc được triển khai chính thức với sự kết hợp giữa nghệ sĩ thật và nghệ sĩ ảo.

MTV cho biết: "Khi lựa chọn dự án này, chúng tôi cũng đã trăn trở rất nhiều, bởi nếu không khéo léo, nó có thể mang lại cả những tác động tích cực lẫn tiêu cực đến hình ảnh và chặng đường hoạt động lâu dài của MTV.

Sự lo lắng đó là hoàn toàn có lý. Tuy nhiên, khi tìm hiểu kỹ hơn về Ann và quá trình phát triển của Ann, có thể thấy đây là một quá trình trau dồi nghiêm túc, có sự học hỏi rõ ràng. Tác phẩm lần này được đầu tư chỉn chu từ âm nhạc, phần viết lời cho đến hòa âm phối khí, giống như một quá trình tạo ra một sản phẩm truyền thống, chứ không phải chỉ sử dụng AI để "đùng một phát" có ngay một bài hát. Đó cũng là lý do đầu tiên khiến MTV quyết định bắt tay vào dự án này".

Sự kết hợp thú vị này thu hút sự chú ý của giới chuyên môn lẫn khán giả

Trong bối cảnh ngày càng nhiều sản phẩm âm nhạc ứng dụng AI ở các mức độ khác nhau, ê-kip của Ann cho rằng Đã có cha rồi không đi theo hướng tạo ra âm nhạc "tự động".

Ann được xây dựng như một nghệ sĩ ảo có định hướng dài hơi, với sự tham gia trực tiếp của con người ở tất cả các khâu sáng tạo, từ âm nhạc đến hình ảnh và câu chuyện.

Việc điều chỉnh Ann để hòa hợp với màu sắc của MTV không nằm ở việc thay đổi bản chất nhân vật, mà ở cách đặt Ann vào đúng vị trí trong câu chuyện chung, để công nghệ đóng vai trò hỗ trợ cho cảm xúc.