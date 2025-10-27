HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Mỹ quan tâm tới tiềm năng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực AI, năng lượng mới

Thùy Linh

(NLĐO) - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ bày tỏ quan tâm đến tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển các nguồn năng lượng mới...

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 26-10, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách kinh tế, môi trường và năng lượng Jacob Helberg.

Bộ trưởng Bộ Công Thương bày tỏ lo ngại về 12 nghề cá không được công nhận tại Mỹ - Ảnh 1.

Trong buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Jacob Helberg thảo luận về quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Mỹ và các lĩnh vực có tiềm năng thúc đẩy giữa hai nước

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Jacob Helberg thảo luận về quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Mỹ và các lĩnh vực có tiềm năng thúc đẩy giữa hai nước.

Hai bên chia sẻ quan điểm mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng tổng thể quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ đang không ngừng phát triển tốt đẹp.

Năm 2025 đánh dấu mốc kỷ niệm kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao (1995-2025) và 2 năm xác lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện (2023-2025).

Đây không chỉ là một dấu mốc quan trọng, mà còn là minh chứng sống động cho sự trưởng thành vượt bậc của quan hệ Việt Nam - Mỹ, mở ra một giai đoạn hợp tác mới sâu sắc, thực chất và chiến lược hơn.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ bày tỏ quan tâm đến tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng và củng cố khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, phát triển các nguồn năng lượng mới.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ là công nghệ, mà là động lực nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia, nên Việt Nam mong muốn hợp tác đi vào thực chất, gắn với đào tạo, tiêu chuẩn và chuyển giao công nghệ.

Bộ trưởng nêu rõ Việt Nam có các chính sách ưu tiên, khuyến khích dành cho đổi mới sáng tạo, mong muốn học hỏi kinh nghiệm cũng như hợp tác với các đối tác phát triển như Mỹ đồng thời bày tỏ Bộ Công Thương sẵn sàng nghiên cứu khả năng hợp tác với Mỹtrong lĩnh vực này.

Đối với vấn đề chuỗi cung ứng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chương trình, chính sách nhằm đa dạng hoá nguồn cung cấp đầu vào cho các ngành sản xuất.

Trong lĩnh vực năng lượng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên giới thiệu chủ trương, chính sách phát triển năng lượng của Việt Nam, đề nghị phía Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển các nguồn năng lượng mới và năng lượng tái tạo quy mô lớn gắn với cơ chế tài chính xanh và chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh đó, tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu quan ngại của Việt Nam đối với việc Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Mỹ (NOAA) không công nhận tương đương đối với 12 nghề cá quan trọng của Việt Nam, đe dọa sinh kế của hàng trăm ngàn lao động, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vị thế quốc tế của ngành thủy sản Việt Nam; đồng thời hạn chế đáng kể sự lựa chọn và nguồn cung dành cho người tiêu dùng Mỹ.

Bộ trưởng cũng đề nghị Mỹ có hướng xử lý yêu cầu của Việt Nam về việc sớm công nhận nền kinh tế thị trường và đưa Việt Nam ra khỏi danh sách D1 và D3 hạn chế xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao. 

Phía Mỹ ghi nhận và khẳng định sẽ xem xét đầy đủ đề nghị của Việt Nam.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên nhất trí giao cấp kỹ thuật nghiên cứu cụ thể về khả năng, kế hoạch hợp tác để tiếp tục thảo luận trong tương lai.

Tin liên quan

Việt Nam và Mỹ công bố Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng

Việt Nam và Mỹ công bố Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng

(NLĐO) - Ngày 26-10, Việt Nam và Mỹ đã đồng ý công bố Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng

Thông tin mới về đàm phán thuế đối ứng Việt Nam - Mỹ, thêm hợp tác tỉ USD

(NLĐO) - Ngày 26-10, Việt Nam và Mỹ đã đồng ý công bố Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump

(NLĐO)- Tổng thống Donald Trump vui vẻ nhận lời mời thăm Việt Nam, đồng thời cho biết ông rất mong muốn và sẽ thu xếp thời gian đến thăm Việt Nam.

