Mỹ ra mắt chương trình thị thực mới

Đây là sáng kiến mới nhằm thay thế thị thực đầu tư EB-5 hiện nay, được ông Donald Trump xem là công cụ để Mỹ thu hút và giữ chân nhân tài, cũng như tạo thêm nguồn thu cho ngân sách liên bang.

Thị thực EB-5 được Quốc hội Mỹ cho phép thực hiện từ năm 1990 nhằm thu hút đầu tư nước ngoài. EB-5 dành cho người chi khoảng 1 triệu USD vào một doanh nghiệp tạo ra ít nhất 10 việc làm. Trong khi đó, chương trình nói trên cho phép người nước ngoài đóng góp 1 triệu USD để được xét duyệt nhập cư nhanh chóng hoặc doanh nghiệp chi 2 triệu USD để bảo lãnh lao động nước ngoài sang Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại Nhà Trắng hôm 10-12 Ảnh: AP

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết chương trình mới còn đòi hỏi khoản 15.000 USD cho việc thẩm tra hồ sơ ứng viên kỹ lưỡng nhằm bảo đảm họ đủ điều kiện vào Mỹ. Toàn bộ nguồn thu từ chương trình sẽ được chuyển vào một tài khoản do Bộ Tài chính Mỹ quản lý để sử dụng vào "những việc có lợi cho đất nước". Ông Donald Trump dự báo chương trình sẽ mang về "hàng chục tỉ USD".

Theo một đề xuất của chính quyền Tổng thống Donald Trump, những người đến Mỹ từ các quốc gia thuộc chương trình miễn thị thực sẽ phải cung cấp lịch sử sử dụng mạng xã hội trong 5 năm gần nhất để được nhập cảnh. Yêu cầu này áp dụng cho người sử dụng Hệ thống điện tử cấp phép đi lại (ESTA) trong khuôn khổ chương trình miễn thị thực dành cho công dân 42 quốc gia.