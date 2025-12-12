HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ ra mắt chương trình thị thực mới

Huệ Bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-12 công bố chương trình cấp thị thực mới mang tên "Trump Gold Card" (tạm dịch "Thẻ Vàng Trump").

Đây là sáng kiến mới nhằm thay thế thị thực đầu tư EB-5 hiện nay, được ông Donald Trump xem là công cụ để Mỹ thu hút và giữ chân nhân tài, cũng như tạo thêm nguồn thu cho ngân sách liên bang.

Thị thực EB-5 được Quốc hội Mỹ cho phép thực hiện từ năm 1990 nhằm thu hút đầu tư nước ngoài. EB-5 dành cho người chi khoảng 1 triệu USD vào một doanh nghiệp tạo ra ít nhất 10 việc làm. Trong khi đó, chương trình nói trên cho phép người nước ngoài đóng góp 1 triệu USD để được xét duyệt nhập cư nhanh chóng hoặc doanh nghiệp chi 2 triệu USD để bảo lãnh lao động nước ngoài sang Mỹ.

Mỹ ra mắt chương trình thị thực mới - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại Nhà Trắng hôm 10-12 Ảnh: AP

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết chương trình mới còn đòi hỏi khoản 15.000 USD cho việc thẩm tra hồ sơ ứng viên kỹ lưỡng nhằm bảo đảm họ đủ điều kiện vào Mỹ. Toàn bộ nguồn thu từ chương trình sẽ được chuyển vào một tài khoản do Bộ Tài chính Mỹ quản lý để sử dụng vào "những việc có lợi cho đất nước". Ông Donald Trump dự báo chương trình sẽ mang về "hàng chục tỉ USD".

Theo một đề xuất của chính quyền Tổng thống Donald Trump, những người đến Mỹ từ các quốc gia thuộc chương trình miễn thị thực sẽ phải cung cấp lịch sử sử dụng mạng xã hội trong 5 năm gần nhất để được nhập cảnh. Yêu cầu này áp dụng cho người sử dụng Hệ thống điện tử cấp phép đi lại (ESTA) trong khuôn khổ chương trình miễn thị thực dành cho công dân 42 quốc gia.

Tin liên quan

Đề xuất gây tranh cãi về siết quy định thị thực tại Mỹ

Đề xuất gây tranh cãi về siết quy định thị thực tại Mỹ

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang có kế hoạch siết chặt quy định về thị thực trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh trấn áp tình trạng nhập cư bất hợp pháp.

Quy định thị thực mới của Mỹ gây chia rẽ

Những người ủng hộ cho rằng thị thực H-1B sẽ giúp Mỹ thu hút những nhân tài hàng đầu từ khắp thế giới

Mỹ làm rõ phí thị thực mới

Chính phủ Mỹ cho biết mức phí mới 100.000 USD đối với thị thực cho lao động công nghệ có tay nghề cao (H-1B) chỉ áp dụng cho người nộp đơn xin thị thực mới

thị thực Donald Trump Thẻ vàng Trump mạng xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo