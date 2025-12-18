HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Mỹ Tâm bật mí lý do làm phim do Mai Tài Phến đạo diễn

Minh Khuê

(NLĐO) - Mỹ Tâm là nhà sản xuất của phim "Tài" do Mai Tài Phến đạo diễn, biên kịch và kiêm luôn nam chính.

Mai Tài Phến đóng vai nam chính phim "Tài", vừa kiêm luôn biên kịch, đạo diễn

Nhà sản xuất phim "Tài" ngày 18-12 đã tung ra video clip quảng bá đầu tiên cùng những hình ảnh trong phim.

Mỹ Tâm bật mí lý do làm phim Mai Tài Phến đạo diễn - Ảnh 1.

Khung cảnh miền Tây yên bình

Mỹ Tâm bật mí lý do làm phim Mai Tài Phến đạo diễn - Ảnh 2.

Mỹ Tâm bật mí lý do làm phim Mai Tài Phến đạo diễn - Ảnh 3.

Tạo hình nhân vật Tài do Mai Tài Phến đảm nhận

Mỹ Tâm bật mí lý do làm phim Mai Tài Phến đạo diễn - Ảnh 4.

Mỹ Tâm bật mí lý do làm phim Mai Tài Phến đạo diễn - Ảnh 5.

Long Đẹp Trai và Vinh Râu tham gia phim

Mỹ Tâm bật mí lý do làm phim Mai Tài Phến đạo diễn - Ảnh 6.

Hình ảnh mờ ảo trong video clip được đồn đoán là Mỹ Tâm nhưng hiện chưa biết rõ cô tham gia vai gì trong phim

Video clip quảng bá phim

Mở đầu bằng khung cảnh làng quê miền Tây, một đoạn thoại đầy nặng nề của người phụ nữ phá vỡ sự yên bình: "Mày đừng có nghĩ, cứ quay đầu làm việc tốt sẽ trở thành người trong sạch. Tay đã nhúng chàm rồi thì khó rửa sạch lắm con à".

Đoạn thoại này dù ẩn mặt, nhưng nhiều khán giả lập tức nhận ra đó là nghệ sĩ Hồng Ánh với giọng nói quen thuộc. Mai Tài Phến trong vai Tài xuất hiện với hình ảnh người lao động bình thường giữa chợ cá. Một số nhân vật được giới thiệu còn có: chú Tư (Long Đẹp Trai diễn) và Đat (Vinh Râu diễn).

Mai Tài Phến cho biết sau khi tạo dấu ấn ở web-drama "Bình Báo", anh mong bản thân sẽ tiến xa hơn khi đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò trong dự án điện ảnh đầu tay.

Mỹ Tâm bị thuyết phục bởi sự quyết liệt, tập trung và tiềm năng to lớn của Mai Tài Phến

"Tôi như một đứa trẻ, nhảy vào thực hiện dự án này với tất cả sự nhiệt thành. Tôi hy vọng khán giả sẽ đón nhận tôi trong các vai trò mới, cùng anh em diễn viên và nhà sản xuất Mỹ Tâm" - Mai Tài Phến trải lòng.

Mỹ Tâm bật mí lý do làm phim Mai Tài Phến đạo diễn - Ảnh 7.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã hợp tác các sản phẩm trước đó

Anh chia sẻ muốn làm một phim thuần giải trí, mang nhiều yếu tố khác nhau như tình cảm gia đình, hành động, hài hước. Đây là sự pha trộn không dễ nhưng nếu thành công sẽ tạo nên một tác phẩm giàu cảm xúc và phù hợp với nhiều đối tượng khán giả.

Nhà sản xuất Mỹ Tâm cho biết lý do cô đồng hành cùng đạo diễn trẻ là vì nhìn thấy ở anh sự quyết liệt, tập trung và tiềm năng to lớn.

"Tôi vốn là người thích làm phim nhẹ nhàng, về tình cảm, tình yêu. Nhưng đạo diễn lại là người mạnh về hành động. Đến lúc đọc xong kịch bản, ngồi lại nói chuyện với nhau, tôi mới nhận thấy phim lần này sẽ có sự hài hòa, đan xen giữa nhiều màu sắc khác nhau. Tôi thấy rất thú vị và chấp nhận làm nhà sản xuất cho dự án này cùng đạo diễn Mai Tài Phến" - Mỹ Tâm nhận định.

Mai Tài Phến và Mỹ Tâm đã từng hợp tác ăn ý trong các sản phẩm trước nhưng đây là lần đầu họ đứng chung ở một dự án điện ảnh với vai trò quan trọng, rõ nét hơn. Người hâm mộ kỳ vọng cặp đôi này sẽ tạo được một tác phẩm điện ảnh ấn tượng.

Phim "Tài" được giới thiệu ra mắt vào mùa xuân năm 2026 nhưng chưa công bố ngày cụ thể.

