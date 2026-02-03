HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Giải trí

"Cô út" Mỹ Tâm và Mai Tái Phến từng vài lần cãi nhau

Bài-ảnh: Minh Khuê. Video clip: Minh Khuê

(NLĐO) - Trong quá trình quay phim "Tài", Mỹ Tâm và Mai Tài Phến cũng có vài lần "cơm không lành, canh không ngọt".

Mỹ Tâm khẳng định chỉ cãi nhau trong công việc, không phải trong đời thường

Đoàn phim "Tài" đã có buổi giao lưu, giới thiệu phim tại TP HCM vào chiều 3-2. Đạo diễn, biên kịch kiêm diễn viên Mai Tài Phến, nhà sản xuất kiêm diễn viên Mỹ Tâm, NSƯT Hạnh Thúy, Hồng Ánh, Long Đẹp Trai, Sỹ Toàn, Vinh Râu, Kiều Trinh, NSƯT Lê Thiện… tham dự.

"Cô út" Mỹ Tâm và Mai Tài Phến từng vài lần cãi nhau - Ảnh 1.

Mỹ Tâm (thứ tư từ trái sang) và Mai Tài Phến cùng dàn diễn viên tại sự kiện

"Cô út" Mỹ Tâm và Mai Tài Phến từng vài lần cãi nhau - Ảnh 2.

Mai Tài Phến trải lòng

"Cô út" Mỹ Tâm và Mai Tài Phến từng vài lần cãi nhau - Ảnh 3.

Mỹ Tâm ngoài vai trò nhà sản xuất cũng tham gia diễn trong phim

Mỹ Tâm cho biết cô và Mai Tài Phến cũng có vài lần tranh cãi, thậm chí cãi lớn. Trong khi Mỹ Tâm nghĩ rằng cách làm này mới đúng, hay hơn thì Mai Tài Phến cho rằng ý đồ không phải vậy.

"Cả hai không gặp một điểm chung nào. Hai người không hiểu nhau dẫn đến tranh cãi. Cách giải quyết duy nhất, hai người tự suy nghĩ lại ý của mình và cùng mang ra chia sẻ với mọi người và nhận ý kiến đóng góp rồi làm theo những ý đó. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ cãi nhau trong công việc còn mọi việc khác bình thường" - Mỹ Tâm thổ lộ.

20260203_151008

Mai Tài Phến cho rằng đó không phải cãi nhau. Anh và "cô út" Mỹ Tâm chỉ tranh luận đôi chút và không "vỡ tan". Việc giữ ba vai trò quan trọng cùng lúc, Mai Tài Phến gặp khó nhất là không có thời gian nghỉ ngơi trên trường quay. Tuy nhiên, nhà sản xuất Mỹ Tâm luôn là động lực, niềm tin, người bạn đồng hành giúp anh vượt qua những khó khăn, biến ước mơ của anh thành sự thật.

Mỹ Tâm sáng tác và hát nhạc phim "Tài"

Mỹ Tâm thông tin Mai Tài Phến đưa cô xem kịch bản và ứng cử vai trò đạo diễn. Cô nhận thấy kịch bản này có thể làm được sau những lần chỉnh sửa và đồng ý làm nhà sản xuất. Khi làm việc, cô thấy cần phải tin cộng sự của mình nên cô luôn tin vào Mai Tài Phến. Mỹ Tâm khẳng định cô và Mai Tài Phến quyền ai nấy giữ, bản thân không trao quyền cho ai.

Cô tiết lộ vai diễn của mình trong phim không nhiều nhưng có tuyến tình cảm với nam chính Tài do Mai Tài Phến đóng. Cô cũng tự sáng tác và hát nhạc phim.

"Cô út" Mỹ Tâm và Mai Tài Phến từng vài lần cãi nhau - Ảnh 4.

Ê-kíp trong buổi giao lưu

"Cô út" Mỹ Tâm và Mai Tài Phến từng vài lần cãi nhau - Ảnh 5.

"Cô út" Mỹ Tâm và Mai Tài Phến từng vài lần cãi nhau - Ảnh 6.

Đoàn phim tổ chức ký tặng cho người hâm mộ tham gia sự kiện

"Cô út" Mỹ Tâm và Mai Tài Phến từng vài lần cãi nhau - Ảnh 7.

Các diễn viên trong phim đều ủng hộ tác phẩm đầu tay do Mai Tài Phến đạo diễn. Trong đó, Vinh Râu có mối "thâm tình" với Mai Tài Phến từ trước. Long Đẹp Trai cũng đã mơ ước một phim điện ảnh đầu tay nhưng đến nay chưa thực hiện được và rất vui khi được mời vào dự án "Tài". Hồng Ánh cũng muốn hỗ trợ cho những tác phẩm đầu tay của những đạo diễn trẻ và vai diễn của cô cũng đặc biệt dù hiện chưa tiết lộ.

NSƯT Hạnh Thúy cũng tìm thấy sự khác biệt trong vai người mẹ của Tài so với các vai người mẹ cô từng thể hiện trước đây.

Phim "Tài" lấy bối cảnh miền Tây sông nước, ngợi ca tình mẫu tử. Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý, gia đình, hành động. Tác phẩm chính thức ra rạp từ ngày 6-3, mở bán vé từ ngày 26-2 (mùng 10 Tết Bính Ngọ).

