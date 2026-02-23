Mỹ thông báo ngừng thu thuế đối ứng

Hôm 23-2, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) thông báo với các đơn vị vận chuyển hàng hóa rằng sẽ ngừng thu những khoản thuế đối ứng theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) từ 0 giờ 1 phút (giờ địa phương) ngày 24-2.

Động thái này diễn ra hơn 3 ngày sau khi Tòa án Tối cao Mỹ tuyên bố các khoản thuế đối ứng này là bất hợp pháp.

Các tàu container neo đậu tại cảng ở bang New Jersey – Mỹ. Ảnh: AP

Trong khi đó, thông báo của CBP lại không đề cập đến bất kỳ thông tin nào về khả năng hoàn tiền cho các nhà nhập khẩu. CBP cho biết cơ quan này sẽ cung cấp thêm hướng dẫn cho cộng đồng thương mại thông qua các bản tin Hệ thống Thông báo Hàng hóa (CSMS) vào thời điểm thích hợp.

Diễn biến này xảy ra sau khi các quan chức Mỹ hôm 22-2 trấn an những quốc gia khác rằng thỏa thuận thương mại trước đó của họ với Mỹ vẫn còn nguyên giá trị.

Phát biểu trên kênh CBS, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer chia sẻ: "Chúng tôi muốn họ hiểu rằng đây sẽ là những thỏa thuận tốt đẹp. Chúng tôi sẽ tôn trọng các thỏa thuận này và cũng mong đợi các đối tác của mình làm điều tương tự".

Theo tờ The Guardian, thông báo trên được gửi qua CSMS diễn ra trùng thời điểm ông Donald Trump áp đặt mức thuế nhập khẩu mới là 15% theo một thẩm quyền pháp lý khác. Biện pháp đánh thuế mới này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 24-2 và có thể kéo dài tới 150 ngày theo các quyền hạn riêng biệt.

Giới đầu tư đang nỗ lực đánh giá những tác động từ loạt thuế thay thế mới do Tổng thống Mỹ vừa áp đặt.

Các chuyên gia kinh tế của Tập đoàn tài chính ING (Hà Lan) nhận định sự bất ổn đã quay trở lại. Cộng thêm những động thái phô trương sức mạnh mới nhất từ các nhà lãnh đạo châu Âu, nguy cơ leo thang căng thẳng hiện nay còn cao hơn so với một năm trước.