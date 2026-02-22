HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Doanh nghiệp toàn cầu "ngồi trên lửa" trước diễn biến thuế quan ở Mỹ

Phương Linh

(NLĐO) - Chính phủ và công ty trên thế giới gấp rút xem xét tác động từ phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ, trong đó bác bỏ một số thuế quan do Nhà Trắng áp đặt.

Diễn biến mới nhất trong cuộc chiến thuế quan do Mỹ khởi xướng đang khiến hàng loạt quan chức từ Hàn Quốc đến Nam Mỹ đứng ngồi không yên. Trong khi đó, những thay đổi chính sách ở Mỹ trong năm qua trở thành cơn đau đầu với nhiều lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu, khi họ đối mặt với một tương lai bất định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng mức thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ tất cả quốc gia vào Mỹ từ 10% lên 15%, ngoại trừ một số mặt hàng. Ông chủ Nhà Trắng đưa ra quyết định này sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ chính sách thuế quan của ông.

Hôm 21-2, Bộ Thương mại Hàn Quốc đã triệu tập một cuộc họp khẩn để hiểu rõ tình hình. Tại Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ca ngợi “pháp quyền” và cơ chế kiểm soát và cân bằng quyền lực ở Mỹ.

“Sự xuất hiện của quyền lực và đối trọng quyền lực trong các nền dân chủ là điều đáng hoan nghênh” - ông Macron nói.

img

Một số mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ, như ôtô và thép, không bị ảnh hưởng bởi phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ. Ảnh: AP

Ngoài ra, Pháp đang xem xét lại từ ngữ trong các thỏa thuận song phương hoặc đa phương đã ký kết với Mỹ trong những tháng gần đây. 

“Tổng thống Donald Trump vài giờ trước tuyên bố sửa đổi một số biện pháp để đưa ra các mức thuế mới chặt chẽ hơn, áp dụng cho tất cả nước. Vì vậy, chúng tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng hậu quả, những gì chúng ta có thể làm được và sẽ thích ứng” - ông Macron nói thêm.

Đề cập đến mối đe dọa thuế quan mới, Sergio Bermúdez - người đứng đầu một khu công nghiệp ở Ciudad Juárez, Mexico, dọc biên giới Texas - cho rằng ông Donald Trump “nói rất nhiều điều, và nhiều trong số đó không đúng. Tất cả doanh nghiệp tôi biết đều đang phân tích, cố gắng tìm hiểu xem những bình luận mới sẽ ảnh hưởng đến họ như thế nào”.

Phần lớn nền kinh tế của TP Juarez phụ thuộc vào các nhà máy sản xuất hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ, kết quả của nhiều thập niên thương mại tự do giữa Mỹ và Mexico.

Bộ trưởng Kinh tế Marcelo Ebrard cho biết Mexico đang "bình tĩnh" theo dõi tình hình thuế quan, lưu ý 85% hàng xuất khẩu của Mexico không phải chịu thuế, phần lớn nhờ thỏa thuận Mỹ - Mexico - Canada. Ông dự kiến đến Mỹ vào tuần tới để gặp gỡ các quan chức kinh tế.

Alan Russell - CEO Tecma, công ty hỗ trợ các doanh nghiệp Mỹ hoạt động tại Mexico - chia sẻ khối lượng công việc tăng gấp 4 lần khi công ty phải đối phó với các yêu cầu nhập khẩu mới. Ông lo ngại những động thái gần đây của Mỹ sẽ chỉ làm mọi việc khó khăn hơn.

“Mỗi ngày chúng ta thức dậy với những thách thức mới. Tình trạng ‘không chắc chắn’ là kẻ thù lớn nhất. Không rõ các quy tắc hiện tại là gì hoặc sẽ ra sao vào ngày mai” - ông Russell nói.

Một số bên đang tìm kiếm khoản “hoàn thuế”, song quy trình này rất phức tạp. Bernd Lange - Chủ tịch ủy ban thương mại của Nghị viện châu Âu - nhấn mạnh số thuế vượt mức “phải được hoàn trả”. Ông ước tính các công ty Đức hoặc Mỹ đã trả thừa hơn 100 tỉ euro (118 tỉ USD).

Tin liên quan

Hơn 800 doanh nghiệp Mỹ đòi ông Donald Trump trả hàng tỉ USD tiền thuế

Hơn 800 doanh nghiệp Mỹ đòi ông Donald Trump trả hàng tỉ USD tiền thuế

(NLĐO) - Khi được hỏi về việc hoàn tiền thuế, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ý tưởng đó là không tưởng cũng như dự đoán một tương lai kiện tụng mù mịt.

Thuế đối ứng bị Tòa án Tối cao bác, Tổng thống Donald Trump tung phương án mới

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích quyết định của Tòa án Tối cao về việc bác bỏ hầu hết mức thuế đối ứng mà ông ban hành là "vô cùng đáng thất vọng"

Điểm nóng xung đột ngày 21-2: Ông Donald Trump tuyên bố "nóng", Iran nói "không có tối hậu thư"

(NLĐO) - Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump đang xem xét ra lệnh tấn công phủ đầu nhằm buộc Iran nhượng bộ.

doanh nghiệp Mỹ tòa án tối cao Nghị viện châu Âu Tổng thống Mỹ Donald Trump
