Quốc tế

Mỹ treo thưởng lớn tìm thông tin giới lãnh đạo cấp cao Iran

Hải Hưng

(NLĐO) - Mỹ treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin về Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, trong lúc Washington nói ông “bị thương” sau các cuộc tấn công.

Chính phủ Mỹ thông báo treo thưởng lên tới 10 triệu USD cho bất kỳ thông tin nào liên quan đến các lãnh đạo chủ chốt của Iran, trong đó có tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, theo CNN.

Thông báo do Bộ Ngoại giao Mỹ đăng tải hôm 13-3 còn nêu rõ ngoài nhận thưởng tiền, những người giúp xác định hoặc làm rõ hoạt động của các nhân vật lãnh đạo cấp cao trong hệ thống quyền lực của Iran còn được "hỗ trợ tái định cư" nếu việc hợp tác khiến họ gặp nguy hiểm.

Mỹ liên tục có động thái với lãnh tụ tối cao Iran - Ảnh 1.

Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi cung cấp thông tin về các lãnh đạo Iran để nhận tiền thưởng và hỗ trợ tái định cư. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ/X

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran vẫn tiếp diễn, sau khi lãnh tụ tối cao tiền nhiệm Ali Khamenei cùng một số quan chức cấp cao khác của Tehran đã thiệt mạng.

Thông báo cho biết Washington đang tìm kiếm thông tin về tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cùng một số quan chức thân cận của ông. Danh sách gồm Phó chánh văn phòng lãnh tụ tối cao Ali Asghar Hejazi; thiếu tướng Yahya Rahim Safavi – cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao; cố vấn Ali Larijani; Bộ trưởng Nội vụ Eskandar Momeni và Bộ trưởng Tình báo – An ninh Esmail Khatib. 

Ngoài ra, Mỹ cũng muốn thu thập thông tin về 4 quan chức chưa được nêu danh tính thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Các vị trí này gồm thư ký Hội đồng Quốc phòng, cố vấn của lãnh tụ tối cao, chánh văn phòng quân sự trong Văn phòng Lãnh tụ Tối cao và tư lệnh IRGC. 

Thông báo cáo buộc những cá nhân nói trên "chỉ huy và điều phối nhiều bộ phận của IRGC trong việc lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện các hoạt động khủng bố trên toàn thế giới".

Mỹ cho biết IRGC được thành lập năm 1979, hiện kiểm soát nhiều lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Iran và có ảnh hưởng đáng kể trong đời sống chính trị nội bộ nước này.

Liên quan đến tình trạng của tân lãnh tụ tối cao Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết ông Mojtaba Khamenei "đã bị thương và có thể bị biến dạng ngoại hình" trong các cuộc tấn công của Mỹ trước đó.

"Giới lãnh đạo Iran đã bị suy yếu nghiêm trọng do chiến dịch của Mỹ và Israel" – ông Hegseth nói trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc - "Chúng tôi biết người mà Iran gọi là ‘lãnh tụ tối cao’ đang bị thương và có khả năng bị biến dạng ngoại hình".

Tuy nhiên, phía Mỹ không công bố thêm chi tiết hay bằng chứng cụ thể về tuyên bố này, theo Sky News.

Mỹ liên tục có động thái với lãnh tụ tối cao Iran - Ảnh 2.

Một phụ nữ cầm hình lãnh tụ tối cao Iran đã thiệt mạng Ali Khamenei (trái) và tân lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei. Ảnh: AP

Mỹ tuyên bố xóa sổ mọi mục tiêu quân sự ở "trái tim dầu mỏ" Iran

(NLĐO) - Mỹ đã thực hiện một trong những cuộc oanh tạc mạnh nhất trong lịch sử Trung Đông, nhắm vào đảo Kharg của Iran, theo lời Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mỹ điều 2.500 lính thủy đánh bộ và tàu tấn công đổ bộ đến Trung Đông?

(NLĐO) - Theo một quan chức Mỹ, các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến viễn chinh số 31 và tàu USS Tripoli đã được lệnh đến Trung Đông.

Iran tuyên bố tàu sân bay USS Abraham Lincoln "bị tấn công và rút nhanh", Mỹ nói gì?

(NLĐO) - Mỹ bác bỏ tuyên bố từ phía Iran cho rằng tàu sân bay USS Abraham Lincoln “trúng hoả lực làm hư hại” và “phải bỏ chạy với tốc độ cao” trên biển Oman.

