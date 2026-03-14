Mỹ điều 2.500 lính thủy đánh bộ và tàu tấn công đổ bộ đến Trung Đông?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ điều 2.500 lính thủy đánh bộ và tàu tấn công đổ bộ đến Trung Đông?

Anh Thư

(NLĐO) - Theo một quan chức Mỹ, các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến viễn chinh số 31 và tàu USS Tripoli đã được lệnh đến Trung Đông.

Theo hãng tin AP, thông tin ban đầu về việc triển khai lính thủy đánh bộ đến Trung Đông được đưa tin bởi tờ Wall Street Journal. Sau đó một quan chức Mỹ giấu tên cũng xác nhận với AP về điều này.

Quan chức này cho biết 2.500 lính thủy đánh bộ được điều đến Trung Đông là từ các đơn vị trực thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến viễn chinh số 31, trong khi tàu tấn công đổ bộ vừa nhận nhiệm vụ là USS Tripoli.

Mỹ điều 2.500 lính thủy đánh bộ và một tàu tấn công đổ bộ đến Trung Đông - Ảnh 1.

Tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli xuất hiện bên cạnh một tàu kéo nhỏ ở ngoài khơi bờ biển Philippines vào năm 2022. Các nguồn tin cho biết tàu này vừa được điều động đến Trung Đông - Ảnh: AP

Các đơn vị viễn chinh hải quân có khả năng thực hiện các cuộc đổ bộ đường biển, nhưng họ cũng chuyên về tăng cường an ninh tại các đại sứ quán, sơ tán dân thường và cứu trợ thiên tai.

Vì vậy, việc triển khai lính thủy đánh bộ đến Trung Đông không nhất thiết cho thấy một chiến dịch trên bộ sắp diễn ra hoặc sẽ diễn ra.

Theo những hình ảnh do quân đội công bố, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến viễn chinh số 31 cùng với USS Tripoli và các tàu tấn công đổ bộ khác chở lính thủy đánh bộ đang hiện diện ở Nhật Bản và đã ở khu vực Thái Bình Dương trong vài ngày.

Vệ tinh thương mại đã phát hiện tàu Tripoli di chuyển một mình gần đảo Đài Loan (Trung Quốc), cách vùng biển ngoài khơi Iran hơn một tuần di chuyển.

Đầu tuần này, Hải quân Mỹ có 12 tàu - bao gồm cả tàu sân bay USS Abraham Lincoln và 8 tàu khu trục - hoạt động ở biển Ả Rập. 

Nếu tàu USS Tripoli - một tàu sân bay hạng nhẹ - gia nhập hạm đội này, nó sẽ là tàu chiến lớn thứ hai sau USS Lincoln ở vùng biển này.

Mặc dù tổng số binh sĩ Mỹ đóng quân tại Trung Đông chưa được xác định rõ, nhưng riêng căn cứ không quân Al-Udeid (Qatar ), một trong những căn cứ lớn nhất trong khu vực, thường có khoảng 8.000 binh sĩ Mỹ đóng quân.

Trung Đông thủy quân lục chiến tàu tấn công đổ bộ lính thủy đánh bộ USS Tripoli
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo