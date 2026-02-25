Mỹ triển khai phi đội "Chim ăn thịt" F-22 tới Israel trước thềm đàm phán với Iran

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ triển khai phi đội "Chim ăn thịt" F-22 tới Israel trước thềm đàm phán với Iran

Thu Hương

(NLĐO) - Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ có mặt tại Israel trong đợt huy động lực lượng quân sự kỷ lục, tạo áp lực tối đa trước thềm đàm phán hạt nhân với Iran.

Ngày 24-2, phi đội tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của Không quân Mỹ đã hạ cánh xuống một căn cứ không quân ở miền Nam Israel. 

Theo nguồn tin từ The Times of Israel, đây là một phần trong kế hoạch tăng cường lực lượng quân sự quy mô lớn của Washington tại Trung Đông nhằm chuẩn bị cho các kịch bản tấn công Iran.

Mỹ triển khai phi đội "Chim ăn thịt" F-22 tới Israel trước giờ G - Ảnh 1.
Mỹ triển khai phi đội "Chim ăn thịt" F-22 tới Israel trước giờ G - Ảnh 2.

Hình ảnh máy bay chiến đấu tàng hình F-22 của Mỹ trước khi cất cánh từ căn cứ Không quân Hoàng gia Lakenheath (Anh) để đến Israel ngày 24-2. Ảnh: X @TallGlenn85 

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy phi đội này đã xuất phát từ căn cứ Không quân Hoàng gia Lakenheath (Anh) sau một tuần tạm dừng tại đây do các vấn đề kỹ thuật liên quan đến máy bay tiếp dầu. 

Đáng chú ý, trong số 12 chiếc cất cánh, một chiếc đã phải quay lại căn cứ tại Anh vì sự cố kỹ thuật, trong khi 11 chiếc còn lại đã hoàn tất việc triển khai tại Trung Đông.

Được mệnh danh là "Chim ăn thịt", Lockheed Martin F-22 Raptor là tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm hiện đại nhất của Mỹ, sở hữu sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tàng hình và khả năng siêu cơ động trong không chiến.

Việc triển khai phi đội này trực tiếp tại các căn cứ của Israel để thực hiện nhiệm vụ tác chiến, thay vì diễn tập định kỳ, được giới quan sát đánh giá là động thái cực kỳ hiếm gặp. 

TIN LIÊN QUAN

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố vào ngày 24-2 rằng dù ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Donald Trump là ngoại giao, ông "sẵn sàng sử dụng vũ lực gây sát thương nếu cần thiết". 

Trước đó, trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump cũng khẳng định nếu quyết định tấn công Iran được đưa ra, Mỹ sẽ "giành chiến thắng dễ dàng".

Về phía Tehran, Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi xác nhận đã nhận được sự chấp thuận từ Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei để đưa ra một bản dự thảo đề xuất trong vòng đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 26-2 tại Geneva.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi cảnh báo trên truyền thông nhà nước hôm 24-2: "Nếu Iran bị tấn công hoặc xâm lược, chúng tôi sẽ đáp trả theo kế hoạch phòng thủ. Một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran là một canh bạc thực sự".

Song song với các tuyên bố ngoại giao, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật tại bờ biển phía Nam với sự tham gia của máy bay không người lái và tên lửa chống hạm.

Ở góc độ của Israel, các quan chức quốc phòng bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc về thiện chí của Tehran và tin rằng một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran là "không thể tránh khỏi".

Một quan chức cấp cao chia sẻ với kênh Channel 12 vào ngày 24-2 rằng trong các cuộc thảo luận với phía Mỹ, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir đã đưa ra nhiều phương án tác chiến.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 25-2: Đằng sau quyết định của ông Donald Trump về Iran

Điểm nóng xung đột ngày 25-2: Đằng sau quyết định của ông Donald Trump về Iran

(NLĐO) - Quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc có ra lệnh không kích Iran hay không sẽ phụ thuộc một phần vào đánh giá của các đặc phái viên.

Mỹ dồn quân "sát vách" Iran, sơ tán nhân viên ngoại giao tại Lebanon

(NLĐO) – Mỹ đã triển khai thêm khí tài quân sự đến sân bay chính của Israel và sơ tán các nhà ngoại giao khỏi Lebanon.

Iran triển khai tàu chiến, tên lửa mới ở eo biển Hormuz

(NLĐO) - Iran vừa ra mắt tàu hộ vệ tên lửa Shahid Soleimani và thử nghiệm tên lửa phòng không Sayyad-3G ở eo biển Hormuz.

Mỹ máy bay chiến đấu Iran tiêm kích tàng hình F22
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo