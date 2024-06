Mỹ - Trung làm nóng Đối thoại Shangri-La

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 21 ở Singapore hôm 1-6.



Bộ trưởng Austin đề cao "kỷ nguyên an ninh mới" ở châu Á - Thái Bình Dương khi ông khẳng định khu vực này vẫn là ưu tiên chiến lược quan trọng của Mỹ. Theo hãng tin Reuters, người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh Mỹ chỉ có thể an toàn nếu châu Á an toàn, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài của Washington đối với khu vực là "bàn đạp" giúp tạo ra sự tăng trưởng mang tính chuyển đổi trong khu vực.

Ông cho rằng cả Mỹ và khu vực này đều an toàn và thịnh vượng hơn khi làm việc cùng nhau, đồng thời nhắc đến các mối quan hệ đối tác như với Philippines, Úc và Nhật Bản.

Ông Austin cho biết trong 3 năm qua đã xuất hiện "sự hội tụ mới" gần như ở tất cả các khía cạnh an ninh trong khu vực, nơi có nhận thức chung về sức mạnh của quan hệ đối tác.

Sự hội tụ mới này là sát cánh cùng nhau chứ không tách rời và đó là sự lựa chọn tự do của các quốc gia có chủ quyền. Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Austin cũng tái khẳng định cam kết "sắt thép" của Mỹ trong hiệp ước phòng thủ chung với Philippines - quốc gia gần đây có những căng thẳng trên biển Đông với Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tham dự tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore hôm 1-6 Ảnh: REUTERS

Trung Quốc lập tức có phản ứng mạnh với bài phát biểu trên. Trung tướng Cảnh Kiến Phong (Jing Jianfeng), Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc, cáo buộc Mỹ đang tìm cách xây dựng "phiên bản NATO ở châu Á - Thái Bình Dương", đồng thời cho rằng Washington chính là "thách thức lớn nhất đối với hòa bình và ổn định khu vực".

Theo ông Cảnh, chiến lược của Mỹ nhằm tạo ra sự chia rẽ, kích động đối đầu và làm suy yếu sự ổn định. "Nó chỉ nhằm phục vụ lợi ích địa chính trị ích kỷ của Mỹ và đi ngược lại xu hướng lịch sử cũng như nguyện vọng chung của các nước trong khu vực về hòa bình, phát triển và hợp tác cùng có lợi" - ông Cảnh khẳng định, đồng thời nói thêm những quan hệ liên minh như giữa Mỹ - Philippines chỉ góp phần gây bất ổn trong khu vực.

Màn "đấu khẩu" trên diễn ra một ngày sau khi ông Austin có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân bên lề Đối thoại Shangri-La. Tại cuộc gặp, hai bên đồng ý nối lại kênh liên lạc quân sự trong nỗ lực giảm bớt căng thẳng.

Cũng tại sự kiện, trả lời câu hỏi về việc mở rộng NATO dẫn đến cuộc khủng hoảng Ukraine, ông Austin đổ lỗi cho Nga "châm ngòi" vụ việc. Trong khuôn khổ Đối thoại Shangri-La ở Singapore, ban tổ chức sự kiện thông báo Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelenskiy sẽ có bài phát biểu trong ngày 2-6.

Hợp tác thực thi pháp luật trên biển Sáng 1-6, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - cùng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự phiên toàn thể đầu tiên của Đối thoại Shangri-La lần thứ 21. Cũng trong sáng 1-6, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã có cuộc gặp với tiến sĩ Bastian Giegerich, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) - đơn vị tổ chức Đối thoại Shangri-La. Đánh giá cao vai trò của Đối thoại Shangri-La với an ninh an toàn ở khu vực, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia diễn đàn này, đồng thời đề nghị IISS khu vực châu Á tăng cường hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật với các cơ quan nghiên cứu của Việt Nam, trong đó có Viện Chiến lược Quốc phòng. Tiến sĩ Bastian Giegerich nhất trí và đề nghị hai bên thảo luận cụ thể để định hình những nội dung hợp tác. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng có nhiều cuộc tiếp xúc bên lề với lãnh đạo quốc phòng các nước, các đối tác nhằm thúc đẩy hợp tác hơn nữa. Chiều 1-6, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam - Thiếu tướng Lê Quang Đạo - có bài phát biểu đáng chú ý ở Đối thoại Shangri-La, đề cập đến việc thực thi pháp luật trên biển và xây dựng lòng tin giữa các bên. Thiếu tướng nêu rõ những cơ chế hợp tác quốc tế về an ninh biển đã góp phần mang lại những kết quả to lớn; nhiều tình huống trên biển được giải quyết ổn thỏa; nhiều vụ tai nạn được cứu hộ, cứu nạn kịp thời; hoạt động tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, cướp biển, tội phạm ma túy đã được đấu tranh hiệu quả. Từ đó, an ninh trên biển cơ bản ổn định, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế biển. "Trong lúc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế này, các bên đã tuân thủ và tôn trọng luật pháp, thỏa thuận và điều ước quốc tế, các bản ghi nhớ hợp tác. Trong đó, yếu tố quan trọng là xây dựng lòng tin giữa các bên; tạo sự đồng thuận, tin cậy lẫn nhau, chia sẻ trách nhiệm, đóng góp nguồn lực để giải quyết tốt các vấn đề trên biển, xây dựng vùng biển hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển" - Thiếu tướng Lê Quang Đạo đánh giá. Dương Ngọc