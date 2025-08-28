Mỹ Uyên, Chinh Ba hợp lực với dự án Nhạc kịch thể nghiệm "Ảo quan"

NSND Mỹ Uyên và đạo diễn Chinh Ba





Sáng 28-8, tại Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM, NSND Mỹ Uyên – Giám đốc nhà hát - đã công bố dự án mới. Đó là sự phối hợp của sân khấu nhỏ "5B" với đạo diễn Chinh Ba, khởi động nhạc kịch thể nghiệm "Ảo quan" do chính đạo diễn này viết kịch bản.

NSND Mỹ Uyên và thể nghiệm mới của sân khấu nhỏ 5B

"Đây không là một tác phẩm nghệ thuật, là một hành trình hướng đến cộng đồng bằng cách chạm đến một trong những vấn đề gai góc và cấp thiết: trầm cảm và tự tử. Tôi kỳ vọng dự án sẽ tạo được sự lan tỏa tích cực và thu hút khán giả đến xem, chia sẻ với chúng tôi về đề tài này" – NSND Mỹ Uyên nói.

Các diễn viên trẻ tham gia dự án kịch thử nghiệm "Ảo quan"

Kịch bản "Ảo quan" được dàn dựng như một thể loại nhạc kịch thể nghiệm, nơi diễn viên vừa hát, vừa múa, vừa phải hóa thân để chuyển tải những biến động nội tâm dữ dội. Chủ đề tử vong vì trầm cảm – vốn là nỗi ám ảnh âm thầm trong xã hội hiện đại, mối nguy hiểm này sẽ trở thành trục xuyên suốt được khai thác trong một gia đình có ba người con và có hai bà mẹ.

Đạo diễn Chinh Ba giới thiệu ê kíp thực hiện dự án kịch thử nghiệm "Ảo quan" tại sân khấu nhỏ "5B"

Tác phẩm mở ra không gian nghệ thuật đa chiều, kết hợp âm nhạc, hình thể, thị giác và tâm lý để dẫn dắt khán giả đối diện thẳng với sự mong manh của con người trong vòng xoáy áp lực và cô đơn. Góp mặt trong dự án là những gương mặt diễn viên trẻ như: Trần Tuấn Kiệt, Mai Thiên Quí, Đào Minh Khang, Quan Phúc Toàn, Trần Đại Chính… Họ được xem là "nguồn năng lượng mới" của sân khấu nhỏ "5B" khi dám dấn thân vào một thử thách vừa khắc nghiệt vừa nhân văn.

Trên sân khấu, họ không chỉ là diễn viên, mà còn là những "người truyền tin" về một vấn đề xã hội cần được thấu hiểu và sẻ chia. Sân khấu và sứ mệnh cộng đồng.

NSND Mỹ Uyên trao đổi với các diễn viên trẻ tham gia dự án kịch thử nghiệm "Ảo quan"

Không dừng lại ở 5 suất diễn ra mắt công chúng TP HCM tại Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ, "Ảo quan" còn mở rộng thành một chuỗi hoạt động xã hội. Dự án phối hợp với Trung tâm ISC để tổ chức các sự kiện vệ tinh nhân Ngày "Phòng chống tự tử thế giới" (10-10).

Những sự kiện này tạo điều kiện để công chúng gặp gỡ, trò chuyện cùng các nhà nghiên cứu xã hội, các chuyên gia tâm lý học; qua đó, nâng cao nhận thức cộng đồng, đồng thời hình thành một mạng lưới địa chỉ hỗ trợ tâm lý cho người trầm cảm.

Đây chính là điểm nhấn để vở "Ảo quan" kỳ vọng trở thành một vở nhạc kịch, nối kết giữa nghệ thuật và đời sống, giữa ánh đèn sân khấu và những góc khuất tâm hồn ngoài đời thực.

"Ảo quan" - Niềm tin của NSND Mỹ Uyên

Chia sẻ tại buổi khởi động, NSND Mỹ Uyên cho biết: "Tôi rất phấn khởi khi đồng hành cùng đạo diễn Chinh Ba trong dự án này. "Ảo quan" là một kịch bản mang tính thử nghiệm nghệ thuật và còn là thông điệp gửi đến xã hội: nghệ thuật có thể góp phần chữa lành, chia sẻ, giúp cộng đồng đối diện và thấu hiểu những vấn đề của đời sống tinh thần. Tôi tin tưởng Chinh Ba và ê-kíp trẻ sẽ tạo ra một tác phẩm có sức lan tỏa mạnh mẽ, vừa mang giá trị nghệ thuật, vừa gắn kết với đời sống con người".

Đạo diễn Chinh Ba giới thiệu về dự án kịch thử nghiệm "Ảo quan"

Lời khẳng định của NSND Mỹ Uyên cho thấy sự quyết tâm của một nghệ sĩ gạo cội trong việc đặt sân khấu vào dòng chảy xã hội đương đại, để nghệ thuật thực sự trở thành nơi lắng nghe và thấu hiểu con người.

"Ảo quan", bước đi táo bạo của sân khấu TP HCM

Trong bối cảnh sân khấu TP HCM đang tìm hướng đổi mới để tiếp cận khán giả trẻ, "Ảo quan" xuất hiện như một minh chứng cho sự dấn thân, sáng tạo và trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ. Với cách thể hiện giàu tính thể nghiệm, cùng chuỗi hoạt động cộng đồng đồng hành, dự án có thể mở ra một hướng đi mới: biến sân khấu thành diễn đàn để cộng đồng cùng chia sẻ, đối thoại và chữa lành.

"Ảo quan" hứa hẹn sẽ kịp tiến độ để tham dự Liên hoan Quốc tế sân khấu Thử nghiệm toàn quốc năm 2025 tại Ninh Bình vào tháng 11 tới đây, vì vở nhạc kịch là tiếng chuông cảnh tỉnh, là vòng tay của nghệ thuật dang ra để nắm lấy những tâm hồn đang lạc lõng trong cuộc sống hiện đại.