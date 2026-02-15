Mỹ và Israel "gây áp lực tối đa" với Iran, Trung Quốc bị kéo vào cuộc?

Đây là thông tin do trang Axios hôm 14-2 trích dẫn từ hai quan chức Mỹ. Cụ thể, tại cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo tại Nhà Trắng hồi đầu tuần này, một quan chức cấp cao của Mỹ chia sẻ với Axios: "Chúng tôi thống nhất sẽ dồn toàn lực với gây áp lực tối đa với Iran, ví dụ như siết việc bán dầu của Iran cho Trung Quốc".

Theo trang Axios, khoảng 80% lượng dầu xuất khẩu của Iran là sang Trung Quốc. Điều này khiến Mỹ và Israel tin rằng việc siết chặt thương mại giữa hai nước này sẽ làm gia tăng "đáng kể" áp lực kinh tế lên Tehran.

Dựa trên thẩm quyền từ một sắc lệnh hành pháp ký vào tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể áp thuế 25% lên Trung Quốc vì giao dịch với Iran.

Trang Axios cho biết chiến dịch gây áp lực này sẽ được thực hiện song song với các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Washington và Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) bắt tay Thủ tướng Benjamin Netanyahu khi ông lắng nghe câu hỏi từ một phóng viên vào cuối cuộc họp báo tại Mar-a-Lago ngày 29-12-2025. Ảnh: AP

Vào ngày 14-2, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ thông báo Oman dự kiến sẽ làm trung gian cho một vòng đàm phán khác vào tuần tới, nhưng lần này sẽ được tổ chức tại TP Geneva. Bộ này vẫn chưa đưa ra ngày tiến hành hội đàm.

Phía Mỹ tin rằng Iran sẽ đưa ra câu trả lời cho đề xuất của Washington trong cuộc họp tuần tới, mặc dù một quan chức Mỹ nói với Axios rằng cơ hội đạt được thỏa thuận là "bằng không".

Một quan chức Mỹ khác cho biết: "Chúng tôi rất tỉnh táo và thực tế khi đối diện với phía Iran. Quyền quyết định nằm trong tay họ. Nếu đó không phải là một thỏa thuận thực sự, chúng tôi sẽ không chấp nhận".

Trang Axios cũng trích dẫn cuộc họp hôm 11-2 tại Nhà Trắng giữa ông Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong đó thủ tướng Israel bày tỏ sự hoài nghi về việc Tehran sẽ tôn trọng thỏa thuận với Mỹ, ngay cả khi một thỏa thuận được ký kết.

Ông Netanyahu được cho là đã nói rằng "không thể" đạt được thỏa thuận với Iran. Bởi theo ông, ngay cả khi Tehran ký kết, họ cũng sẽ "không tuân thủ".

Ông Donald Trump đáp lại: "Chúng ta sẽ chờ xem liệu điều đó có khả thi không. Hãy cứ thử một lần xem sao".

Cũng theo trang Axios, các đặc phái viên của tổng thống Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner báo cáo với ông chủ nhà Trắng rằng Iran "sẽ tiếp tục thương lượng nhưng vẫn giữ lập trường cứng rắn".

Một quan chức Mỹ chia sẻ nếu Iran đồng ý với những yêu cầu của Mỹ, hai đặc phái viên sẽ trình phương án cho ông Donald Trump "để ông quyết định xem mình có muốn thực hiện hay không".

Axios dẫn thông tin gần đây từ một nhà báo Iran, khẳng định đề xuất của ông Witkoff bao gồm việc Iran phải tạm ngừng làm giàu uranium trong vòng "3 đến 5 năm", sau đó Iran mới được phép làm giàu uranium ở mức "rất thấp".

Đề xuất cũng yêu cầu Iran chuyển 450 kg uranium làm giàu cấp độ cao sang nước thứ ba, nhưng phía Tehran bác bỏ nội dung này.

Tuy nhiên, Axios lưu ý một quan chức Mỹ đã phủ nhận việc Washington từng đưa ra đề xuất như vậy.

Cùng ngày 14-2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với Bloomberg rằng ông Donald Trump sẵn sàng gặp Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei để giải quyết tranh chấp giữa hai nước.