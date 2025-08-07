HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Mỹ vẫn áp trừng phạt thứ cấp lên Nga sau cuộc gặp với Tổng thống Putin

Huệ Bình

(NLĐO) – Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với Nga trong tuần này.

Thông tin trên do một quan chức Nhà Trắng tiết lộ sau khi Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin suốt 3 giờ đồng hồ tại thủ đô Moscow của Nga vào ngày 6-8.

Quan chức Nhà Trắng chia sẻ thêm với đài NBC News rằng cuộc hội đàm "diễn ra tốt đẹp" và Nga mong muốn tiếp tục hợp tác với Mỹ. Mặc dù vậy, các lệnh trừng phạt thứ cấp mà Tổng thống Donald Trump đã đe dọa đối với các quốc gia làm ăn với Nga vẫn dự kiến được thực hiện vào ngày 8-8.

Cùng lúc đó, Tổng thống Donald Trump cũng chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social rằng cuộc gặp "rất hiệu quả" và "đã đạt được tiến triển lớn". Ông Donald Trump cho biết đã cập nhật thông tin cho một số đồng minh châu Âu và mọi người đều đồng ý rằng cuộc xung đột phải chấm dứt. "Chúng tôi sẽ nỗ lực đạt điều đó trong những ngày và tuần tới" – ông Donald Trump viết.

Theo một quan chức Nhà Trắng, nếu Tổng thống Putin đồng ý gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Donald Trump có thể sẽ gặp nhà lãnh đạo Nga sớm nhất là vào tuần tới.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu ông Putin có đồng ý hay không. Cũng chưa rõ các cuộc đàm phán sẽ diễn ra khi nào và ở đâu.

Theo hãng tin AP, vẫn chưa có gì bảo đảm cuộc gặp này sẽ dẫn đến một thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Ukraine vẫn còn nhiều bất đồng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảm thấy "còn nhiều việc phải làm trước khi cuộc gặp đó có thể xảy ra". Ông nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ đàm phán với các đồng minh châu Âu và Ukraine trong vài ngày tới.

Mỹ vẫn áp trừng phạt thứ cấp lên Nga sau cuộc gặp với Tổng thống Putin- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: The Nightly

Trong khi đó, một quan chức châu Âu tiết lộ với NBC News rằng trong cuộc gọi với các nhà lãnh đạo châu Âu vào ngày 6-8, bao gồm Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thư ký NATO Mark Rutte, ông Donald Trump cũng đã bày tỏ ý định sớm gặp trực tiếp ông Putin để thảo luận về một lệnh ngừng bắn tiềm năng ở Ukraine.

Trong một thông điệp video phát trên mạng xã hội ngày 6-8, Tổng thống Ukraine Zelensky tin rằng áp lực đã có tác dụng với Nga và Moscow hiện đã dễ dàng hơn với một lệnh ngừng bắn.

"Dường như Nga đang nghiêng về lựa chọn ngừng bắn hơn. Áp lực lên họ đang phát huy tác dụng" - ông Zelensky nói sau khi cuộc gặp giữa đặc phái viên Mỹ Witkoff và Tổng thống Nga Putin kết thúc cùng ngày.

Đồng thời, ông Zelensky khẳng định lại sự ủng hộ của Ukraine đối với một nền hòa bình công bằng và quyết tâm tiếp tục tự vệ của nước này.

Về phía Nga, Trợ lý chính sách đối ngoại của ông Putin, ông Yuri Ushakov, nói với hãng tin Nga Zvezda: "Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất hữu ích và mang tính xây dựng".

Đồng thời, ông Yuri Ushakov cho biết hai bên đã trao đổi "tín hiệu" về vấn đề Ukraine và thảo luận về khả năng phát triển hợp tác chiến lược giữa Moscow với Washington, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết cho đến khi ông Witkoff báo cáo lại với ông Donald Trump.

Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump tăng mạnh thuế quan với Ấn Độ vì mua dầu Nga

Tổng thống Donald Trump tăng mạnh thuế quan với Ấn Độ vì mua dầu Nga

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp vào hôm 6-8 để áp đặt mức thuế quan bổ sung 25% lên hàng hóa Ấn Độ.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tiếp tục đến Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 6-8 tiếp ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại thủ đô Moscow.

Ông Donald Trump ra thời hạn đàm phán cho Nga và Ukraine

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump đã ấn định ngày 8-8 là hạn chót để Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

